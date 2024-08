ETV Bharat / state

கருக்கலைப்பின்போது உயிரிழந்த பெண்.. தனியார் மருத்துவமனையின் குடும்பக் கட்டுப்பாடு உரிமம் ரத்து! - Woman Who Died During An Abortion

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 2 minutes ago

உயிரிழந்த பெண் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவமனை ( Credits - ETV Bharat Tamil Nadu )