சென்னை: சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க தோண்டப்பட்டு இருந்த பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் உயிரிழந்தார். இது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து உயிரிழந்த பெண் யார்? எங்கிருந்து வந்தார்? என பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்காக ஆங்காங்கே குழி தோண்டப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த குழிகளின் மீது மரத்தால் ஆன பலகைகள் போட்டு மூடப்பட்டு கிடந்ததால் பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவி வருகிறது. ஆனாலும் பொதுமக்களும் இந்த மரக்கட்டைகள் மீது ஏறி சென்று ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சூளைமேடு வீரபாண்டி நகர் 1 ஆவது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தின் மீது போடப்பட்டு இருந்த மரக்கட்டையின் மீது இன்று (செப்டம்பர் 2) காலை பெண் ஒருவர் நடந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது அந்த பெண் எதிர்பாராதவிதமாக குழிக்குள் தவறி விழுந்துள்ளார். இவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு, அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் ஓடி வந்து அவரை போராடி மீட்டனர். அதற்குள் அந்த பெண் தண்ணீரில் மூழ்கி மயங்கம் அடைந்தார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பொது மக்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வரவழைத்தனர்.
இதன் பின்னர் மருத்துவ ஊழியர்கள் வந்து பரிசோதனை செய்த போது அந்த பெண் ஏற்கனவே உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து சூளைமேடு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் அந்த பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டு கேகே நகர் இஎஸ்ஐ அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், போலீசார் விசாரணையில் அந்த பெண் 40 வயது மதிக்கத்தக்கவர் என்றும், அவரது விவரங்கள் எதுவுமே இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், உயிரிழந்த பெண் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இல்லை என்று, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக தோண்டப்பட்டு இருந்த பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த பெண் யார்? எங்கிருந்து வந்தார்? என்பன உள்பட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறும் போது, ''மாநகராட்சியின் அலட்சியத்தால் விபத்து நடந்துள்ளது. இது போன்ற சம்பவம் நிகழாத அளவுக்கு உடனே சாலையோர பள்ளங்களை மூட வேண்டும்" என்றனர்.