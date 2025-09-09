ஆற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்ட தாய், இரு பிள்ளைகள்; அடித்துச் செல்லப்பட்ட கைக்குழந்தையை தேடும் போலீஸ்
தாய் மற்றும் இரு பிள்ளைகளின் உடல்கள் கல்லணை கால்வாயில் இருந்து மீட்கப்பட்ட நிலையில், ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட கைக்குழந்தையை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : September 9, 2025 at 9:03 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை 20 கண் பாலம் அருகே கல்லணை கால்வாய் ஆற்றில் இருந்து தாய் மற்றும் அவரது இரண்டு குழந்தைகள் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பேரதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது, மேலும் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட கைக்குழந்தையை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூச்சந்தை அருகே 20 கண் பாலம் உள்ளது. இதனருகே உள்ள கல்லணை கால்வாய் ஆற்றங்கரையில் ஒரு பெண் தனது கைக்குழந்தை, 6 வயது மகன் மற்றும் 14 வயது சிறுமியுடன் இன்று நடந்து சென்றுள்ளார். இதனை ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் பார்த்துள்ளனர். இந்த நிலையில், சிறிது நேரத்தில் அப்பெண், அவரது மகன் மற்றும் மகள் சடலமாக கரை ஒதுக்கியதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
தகவறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தஞ்சை தாலுகா காவல் துறையினர் உடல்களை கைப்பற்றி யார் இவர்கள்? எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள்? என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட அந்த பெண்ணுடைய கைக்குழந்தையின் உடலையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாய் தமது குழந்தைகளுடன் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல:
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.