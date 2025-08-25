தூத்துக்குடி: உணவகத்தில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த தன்னிடம், காவலர் தகாத வார்த்தையால் பேசி கைது செய்துவிடுவேன் என மிரட்டியதாக பெண் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார்.
அண்ணா நகர் 3-வது தெருவை சேர்ந்தவர் கண்ணம்மாள். இவர் எட்டையபுரம் சாலையில் மீன் கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) இரவு மீன் வியாபாரம் முடித்து விட்டு உணவு அருந்துவதற்காக தனது மகள் சித்ரா, தம்பி பாலமுருகன் மற்றும் தம்பி மகன் பாண்டி ஆகியோருடன் ஒரு உணவகத்துக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்கு நான்கு பேரும் உணவருந்தி கொண்டிருந்த போது, தாளமுத்து நகர் காவல் நிலையத்தை சேர்ந்த காவலர் பாலசுப்பிரமணியனும் உணவகத்துக்குள் வந்துள்ளார். அப்போது திடீரென காவலர் பாலசுப்பிரமணிக்கும், கண்ணம்மாள் தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. தொடர்ந்து பாலசுப்பிரமணியன், கண்ணாம்மாளை தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாகவும், அவர்களை சிறையின் அடைத்து கொடுமைப்படுத்திவிடுவேன் என கூறியதாகவும் கண்ணாம்மாள் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்ததாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கண்ணம்மாள், “காவலர் பாலசுப்பிரமணியன் போதையில் என்னிடம் தகாத வார்த்தையில் பேசி, சிறையில் அடைத்து விடுவேன் என மிரட்டினார். மேலும், பல வழக்குகளை போட்டுவிடுவதாக அச்சுறுத்தினார். சம்பவம் நடந்த அன்றே தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தேன். மேலும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் சென்று புகார் அளித்துள்ளேன். ஆனால், எனது அலைபேசி எண்ணை மட்டும் பெற்றுக் கொண்டு வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை. இதுகுறித்து காவல் கண்காணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
எனது கணவர் என்னை ஏமாற்றி இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டு இப்போது பிரிந்து சென்றுவிட்டார். அவர் தற்போது சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக உள்ளார். ஒருவேளை இந்த சம்பவம் அவரது தூண்டுதலின்பேரில் நடந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எனக்கு உள்ளது” என்றார்.
இது குறித்து காலவர் பாலசுப்பிரமணியன் தரப்பு, துப்பாஸ்பட்டியில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்து திரும்பும் போது பாலசுப்பிரமணியன் ஒரு உணவகத்தில் சாப்பிட்டதாகவும், அங்கு ஒருவரிடம் உன் மீது தாளமுத்து நகர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு உள்ளதா என கேட்டதாகவும், ஆனால், அந்த பெண்ணிடம் பேசவில்லை எனவும் தெரிவித்தது. மேலும் அந்த பெண், காவல்துறை மீது அவதூறு பரப்பும் விதமாக ஒரு வீடியோவை பதிவு செய்து ஏமாற்றி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.