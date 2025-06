ETV Bharat / state

2025-2029ஆம் ஆண்டின் சராசரி வெப்பநிலை 70% அதிகரிக்க வாய்ப்பு - உலக வானிலை அமைப்பு! - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

சென்னை: புவியில் 1850 – 1900ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையே நிலவிய சராசரி வெப்பநிலையை விட 2025-2029ஆம் ஆண்டின் சராசரி வெப்பநிலை 1.5°C அளவிற்கு உயர்வதற்கு 70% வாய்ப்புள்ளதாக உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) தெரிவித்துள்ளது. உலகின் சராசரி வெப்பநிலை உயர்வைவிட இரண்டு மடங்கு வேகமாக ஆசிய கண்டம் வெப்பமடைந்து வருவதாகவும் WMO தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”உலக வானிலை அமைப்பானது ‘Global Annual to Decadal Climate Update 2025- 2029’ மற்றும் ’State of the Climate in Asia 2024’ எனும் பெயரிலான இரண்டு அறிக்கைகளை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பல அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 2015ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பாரிஸ் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட 195 நாடுகள் ஒரு முக்கியமான இலக்கை ஏற்றுக்கொண்டன.

காலநிலைப் பேரழிவைத் தவிர்க்க, உலகின் சராசரி வெப்பநிலையை தொழில் புரட்சி (1850-1900) காலத்தில் இருந்ததை விட (1.5°C-க்கு மேல்) அதிகரிக்க விடக்கூடாது என்பதே அந்த இலக்கு. இதை முன்வைத்துப் பாரிஸ் உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்ட போது, அனைத்து நாடுகளின் ஒத்துழைப்போடு, உலகின் சராசரி வெப்பநிலை 1.5°C எட்டுவதை 2100ம் ஆண்டு வரை தள்ளிப்போட முடியும் என நம்பப்பட்டது. 1.5°C-க்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்ந்தால் அது காலநிலை பாதிப்புகளை பலமடங்கு தீவிரப்படுத்தக்கூடும். இதனால் பூமிக்கு மீண்டும் சரிசெய்ய முடியாதளவு தாக்கம் ஏற்படுமென அறிவியலாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், புவியின் சராசரி வெப்பநிலை 1.5°C எட்டுவதை நம்மால் தடுக்க இயலாது, 2030ஆம் ஆண்டே சராசரி வெப்பநிலை 1.5°C உயருவதற்கான வாய்ப்புகள் 48% உள்ளதாக ஐ.பி.சி.சி.யின் (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change) ஆறாவது மதிப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை எச்சரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போது நமது உலகம் அந்த வரம்பின் விளிம்பில் தள்ளாடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் 2024ஆம் ஆண்டே, உலகின் சராசரி வெப்பநிலை 1.55°C (2.8°F) ஆக உயர்ந்து ஆராய்ச்சியாளர்களை அதிர்சிக்குள்ளாக்கியது. இது வரலாற்றில் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாகப் பதிவானது மற்றும் 2024ம் ஆண்டு தான் வருடம் முழுவதும்1.5°C-ஐ தாண்டிய முதல் ஆண்டாக பதிவானது.

2023ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய முன் எப்போதுமில்லாத வெப்பநிலை உயர்வு, 2024ஆம் ஆண்டு தீவிரமடைந்தது, 2025ஆம் ஆண்டு லா நினா (La Nina) கட்டத்தில் நுழையும் போது இந்த வெப்பநிலை குறையும் என்று அறிவியலாளர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், நடப்பாண்டும் வெப்பநிலை புதிய உச்சங்களை எட்டி வருகிறது. கடந்த ஜனவரி 2025தான் வரலாற்றில் மிகவும் வெப்பமான ஜனவரியாகப் பதிவானது.

தொழில்மய காலத்திற்கு முந்தைய நிலைகளை விட 1.75°C (3.15°F) அதிகமான வெப்பம் பதிவானது. குவிந்து வரும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், சில அறிவியலாளர்கள் இப்போது நாம் காலநிலை அவசர நிலையின் ஒரு புது யுகத்தில் நுழைந்துவிட்டோம் என்று அஞ்சுகின்றனர். 2023 - 2024 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் வெப்பநிலை உயர்விலும், அதிதீவிர காலநிலைப் பேரிடர்களிலும் பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது.