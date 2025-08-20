ETV Bharat / state

‘அன்பு தம்பி டூ அணில்’ - சீமானின் நக்கல் பேச்சுக்கு நாளைய மாநாட்டில் பதிலடி கொடுப்பாரா விஜய்? - NTK SEEMAN VS TVK VIJAY

நாம் தமிழர் கட்சிக்கு நேரடி போட்டியாக உருவெடுத்திருக்கும் தவெக குறித்த சீமானின் விமர்சனங்களுக்கு விஜய் பதில் கொடுப்பாரா? என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read

விழுப்புரம்: ‘அன்புத் தம்பி விஜய் என்று கூறிவந்த சீமான், தற்போது 'அணிலே ஓரம் போ' என கிண்டலடித்திருப்பதற்கு நாளைய தவெக மாநாட்டில் விஜய் என்ன பதில் கொடுக்கப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

செஞ்சிக்கோட்டையை உலகப் பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரித்திருக்கும் `யுனெஸ்கோ', அது மராட்டிய மன்னரான சிவாஜியின் கோட்டை எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இதனை எதிர்த்து ஆராய்ச்சியாளர்களும், தமிழார்வலர்களும், மூத்த அரசியல் தலைவர்களும் அது ‘தமிழ் மன்னரின் கோட்டை’ என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் கடந்த 18ஆம் தேதி செஞ்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கோனேரி கோன் கோட்டை மீட்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது அவர், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை தாக்க முற்பட்டதோடு, அங்கிருந்த சிலரை ஒருமையில் பேசியதாகவும் வீடியோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மேலும், விழா மேடையில் அவர் விஜய்யை கிண்டலடித்து பேசும் வீடியோ இணையங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. அவர் பேசும்போது, “உங்கள் கொள்கை என்ன? என்று கேட்டால், தளபதி... தளபதி... என்று கத்துவதாகவும், அது தனக்கு தலைவலி... தலைவலி... என்று கேட்கிறது" எனக் கூறினார். அதேபோல், எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டால், TVK… TVK... என்று கூச்சலிடுவதாகவும், “டீ விற்கவா” இவ்வளவு பேர் கூட்டமாக வந்திருக்கிறீர்கள்?" என்றும் கூறி சீமான் கிண்டல் செய்தார்.

இதையும் படிங்க: சமையல் தொழிலாளியை கடித்துக் கொன்ற 'அரக்கன்'! சென்னையில் பதற வைக்கும் சம்பவம்!

அதைத்தொடர்ந்து பேசிய சீமான், “புலி வேட்டைக்கு செல்லும்போது வழியில் அணில்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும். பத்திரமாக மரத்தில் ஏறிக் கொள்ளுங்கள். குறுக்கே வராதீர்கள். அணிலை வேட்டையாடி சாப்பிட்டால் புலிக்கு என்ன பெருமை?" என்று விமர்சனம் செய்தார். இது, தவெக தொண்டர்களிடையே கடும் கோபத்தை தூண்டியிருக்கிறது. இதுகுறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடும் விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நாளை (ஆக. 21) மதுரையில் நடைபெறவிருக்கும் தவெக இரண்டாவது மாநில மாநாட்டில் சீமானின் இதுபோன்ற விமர்சனங்களுக்கு விஜய் தன்னுடைய பாணியில் தக்க பதிலடி கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சிக்கு விஜய் நேரடி போட்டியாக உருவெடுத்திருக்கிறார் என்பதால் சீமான் இதுபோன்று பேசி வருவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரை மாநாட்டு பேனர்களில் திமுகவை தோற்றுவித்த அண்ணா, அதிமுகவை தோற்றுவித்த எம்ஜிஆர் ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல், ‘வரலாறு திரும்புகிறது’ என்ற வாசகமும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இதனால் நாளை கூட்டத்தில் விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்? கூட்டணி குறித்து அறிவிப்பாரா? என்பது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கின்றன.

விழுப்புரம்: ‘அன்புத் தம்பி விஜய் என்று கூறிவந்த சீமான், தற்போது 'அணிலே ஓரம் போ' என கிண்டலடித்திருப்பதற்கு நாளைய தவெக மாநாட்டில் விஜய் என்ன பதில் கொடுக்கப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

செஞ்சிக்கோட்டையை உலகப் பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரித்திருக்கும் `யுனெஸ்கோ', அது மராட்டிய மன்னரான சிவாஜியின் கோட்டை எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இதனை எதிர்த்து ஆராய்ச்சியாளர்களும், தமிழார்வலர்களும், மூத்த அரசியல் தலைவர்களும் அது ‘தமிழ் மன்னரின் கோட்டை’ என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் கடந்த 18ஆம் தேதி செஞ்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கோனேரி கோன் கோட்டை மீட்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது அவர், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை தாக்க முற்பட்டதோடு, அங்கிருந்த சிலரை ஒருமையில் பேசியதாகவும் வீடியோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மேலும், விழா மேடையில் அவர் விஜய்யை கிண்டலடித்து பேசும் வீடியோ இணையங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. அவர் பேசும்போது, “உங்கள் கொள்கை என்ன? என்று கேட்டால், தளபதி... தளபதி... என்று கத்துவதாகவும், அது தனக்கு தலைவலி... தலைவலி... என்று கேட்கிறது" எனக் கூறினார். அதேபோல், எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டால், TVK… TVK... என்று கூச்சலிடுவதாகவும், “டீ விற்கவா” இவ்வளவு பேர் கூட்டமாக வந்திருக்கிறீர்கள்?" என்றும் கூறி சீமான் கிண்டல் செய்தார்.

இதையும் படிங்க: சமையல் தொழிலாளியை கடித்துக் கொன்ற 'அரக்கன்'! சென்னையில் பதற வைக்கும் சம்பவம்!

அதைத்தொடர்ந்து பேசிய சீமான், “புலி வேட்டைக்கு செல்லும்போது வழியில் அணில்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும். பத்திரமாக மரத்தில் ஏறிக் கொள்ளுங்கள். குறுக்கே வராதீர்கள். அணிலை வேட்டையாடி சாப்பிட்டால் புலிக்கு என்ன பெருமை?" என்று விமர்சனம் செய்தார். இது, தவெக தொண்டர்களிடையே கடும் கோபத்தை தூண்டியிருக்கிறது. இதுகுறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடும் விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நாளை (ஆக. 21) மதுரையில் நடைபெறவிருக்கும் தவெக இரண்டாவது மாநில மாநாட்டில் சீமானின் இதுபோன்ற விமர்சனங்களுக்கு விஜய் தன்னுடைய பாணியில் தக்க பதிலடி கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சிக்கு விஜய் நேரடி போட்டியாக உருவெடுத்திருக்கிறார் என்பதால் சீமான் இதுபோன்று பேசி வருவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரை மாநாட்டு பேனர்களில் திமுகவை தோற்றுவித்த அண்ணா, அதிமுகவை தோற்றுவித்த எம்ஜிஆர் ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல், ‘வரலாறு திரும்புகிறது’ என்ற வாசகமும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இதனால் நாளை கூட்டத்தில் விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்? கூட்டணி குறித்து அறிவிப்பாரா? என்பது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கின்றன.

For All Latest Updates

TAGGED:

SEEMAN CRITIQUE SPEECHTVK CONFERENCEசீமான் தவெக விமர்சனம்தவெக விஜய் மாநாடுNTK SEEMAN VS TVK VIJAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.