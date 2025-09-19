இடிந்து விழும் நிலையில் அங்கன்வாடி மையம் - சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா?
முதலமைச்சரின் சிறப்பு முகாமில் மனு கொடுத்து, சட்டப் பேரவை உறுப்பினரிடம் குள்ளப்புரம் மக்கள் கோரிக்கை வைத்தும் இதுவரை பலன் கிடைக்கவில்லை.
Published : September 19, 2025 at 8:23 PM IST
தேனி: குழந்தைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் இருக்கும் அங்கன்வாடி கட்டடத்தை இடித்து விட்டு, புதிய கட்டடம் கட்டித் தர கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
பெரியகுளம் அருகே குள்ளப்புரம் பகுதியில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு அங்கன்வாடி மையம் திறக்கப்பட்டு, தற்போது 20-க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த அங்கன்வாடி மையம் சீரமைக்கும் பணிக்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டும் முறையாக சீரமைக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு பெய்த கன மழையால் சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தின் மேற்கூரை, திடீரென பெயர்ந்து விழுந்தது. இதில் சமையல் அறையில் இருந்த அடுப்பு மற்றும் பாத்திரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இரவு நேரம் என்பதால் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், இங்கு பயிலும் குழந்தைகளுக்கு போதிய குடிநீர் மற்றும் கழிவறை வசதிகள் இல்லை என்று பெற்றோர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். இங்கிருக்கும் கழிவறை தொட்டி திறந்த நிலையிலேயே கிடப்பதால், குழந்தைகள் தொட்டிக்குள் தவறி விழும் அபாய சூழலும் நிலவுகிறது. இதனால், அங்கன்வாடி மையத்திற்கு வரும் குழந்தைகளுக்கு எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லை என பெற்றோர் கூறுகின்றனர்.
இது தொடர்பாக, முதலமைச்சரின் சிறப்பு முகாமில் மனு கொடுத்து, சட்டப்பேரவை உறுப்பினரிடம் குள்ளப்புரம் மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றனர். இதனையடுத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் அங்கன்வாடி கட்டடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட பின், புதிய கட்டடம் கட்டித் தருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார்.
ஆனால், சேதமடைந்த நிலையில் காணப்படும் அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து விட்டு, புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்டுவதற்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையையும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்தில் பகுதி நேரமும், அருகில் உள்ள சாவடியில் பகுதி நேரமும் அமர வைக்கும் அவலம் நிலவுகிறது. இதனால் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்துக்கு அனுப்புவதற்கு அச்சப்படுகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.