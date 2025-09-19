ETV Bharat / state

இடிந்து விழும் நிலையில் அங்கன்வாடி மையம் - சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா?

முதலமைச்சரின் சிறப்பு முகாமில் மனு கொடுத்து, சட்டப் பேரவை உறுப்பினரிடம் குள்ளப்புரம் மக்கள் கோரிக்கை வைத்தும் இதுவரை பலன் கிடைக்கவில்லை.

பெயர்ந்து விழுந்த அங்கன்வாடி கூரை
பெயர்ந்து விழுந்த அங்கன்வாடி மேற்கூரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: குழந்தைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் இருக்கும் அங்கன்வாடி கட்டடத்தை இடித்து விட்டு, புதிய கட்டடம் கட்டித் தர கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

பெரியகுளம் அருகே குள்ளப்புரம் பகுதியில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு அங்கன்வாடி மையம் திறக்கப்பட்டு, தற்போது 20-க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த அங்கன்வாடி மையம் சீரமைக்கும் பணிக்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டும் முறையாக சீரமைக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு பெய்த கன மழையால் சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தின் மேற்கூரை, திடீரென பெயர்ந்து விழுந்தது. இதில் சமையல் அறையில் இருந்த அடுப்பு மற்றும் பாத்திரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இரவு நேரம் என்பதால் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெயர்ந்து விழுந்த மேற்கூரைப் பூச்சு
பெயர்ந்து விழுந்த மேற்கூரைப் பூச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இங்கு பயிலும் குழந்தைகளுக்கு போதிய குடிநீர் மற்றும் கழிவறை வசதிகள் இல்லை என்று பெற்றோர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். இங்கிருக்கும் கழிவறை தொட்டி திறந்த நிலையிலேயே கிடப்பதால், குழந்தைகள் தொட்டிக்குள் தவறி விழும் அபாய சூழலும் நிலவுகிறது. இதனால், அங்கன்வாடி மையத்திற்கு வரும் குழந்தைகளுக்கு எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லை என பெற்றோர் கூறுகின்றனர்.

இது தொடர்பாக, முதலமைச்சரின் சிறப்பு முகாமில் மனு கொடுத்து, சட்டப்பேரவை உறுப்பினரிடம் குள்ளப்புரம் மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றனர். இதனையடுத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் அங்கன்வாடி கட்டடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட பின், புதிய கட்டடம் கட்டித் தருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார்.

அங்கன்வாடி மையத்தின் அவலம் குறித்து பெற்றோர் கவலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க
  1. சென்னையில் 20 செ.மீ மழை பெய்தாலும் கவலையில்லை... அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி!
  2. நீதி கேட்டு காரின் பேனட்டில் படுத்த நபர்.. அப்படியே அரை கிமீ இழுத்துச் சென்ற எஸ்ஐ அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
  3. அமித்ஷா வீட்டுக்கு போகிறேன் என எடப்பாடி பழனிசாமியால் கூற முடியாதது ஏன்? சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!

ஆனால், சேதமடைந்த நிலையில் காணப்படும் அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து விட்டு, புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்டுவதற்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையையும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்தில் பகுதி நேரமும், அருகில் உள்ள சாவடியில் பகுதி நேரமும் அமர வைக்கும் அவலம் நிலவுகிறது. இதனால் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்துக்கு அனுப்புவதற்கு அச்சப்படுகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

குள்ளப்புரம் அங்கன்வாடி மையம்THENI DISTRICT NEWSANGANWADI CENTERISSUES IN THENITHENI GULLAPURAM ANGANWADI CENTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.