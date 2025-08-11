ETV Bharat / state

கியூபா பிரச்சினை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேச எம்பிகளிடம் கோரிக்கை வைப்போம்! நடிகை ரோகிணி பேட்டி! - CUBA ISSUE

1992 ஆம் ஆண்டை விட தற்போது மோசமான நிலையில் கியூபா உள்ளது என்று கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் மாநிலத் தலைவர் ரோகிணி கூறினார்.

கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் மாநிலத் தலைவர் ரோகிணி
கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் மாநிலத் தலைவர் ரோகிணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read

சென்னை: கியூபா பிரச்சினை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேச வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை எம்பிகளிடம் வைப்போம் என கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் மாநிலத் தலைவர் ரோகிணி கூறினார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு தேசியக் குழுவின் சார்பில் ''சோசலிசக் கியூபாவைக் காப்போம், ஏகாதிபத்திய சதிகளை முறியடிப்போம், பிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டைக் கொண்டாடுவோம்'' என்ற 3 கொள்கையை வலியுறுத்தி முப்பெரும் விழா நாளை மாலை (ஆகஸ்ட் 12) சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் நடைபெற உள்ளது.

இவ்விழா குறித்து கியூபா ஆதரவு ஒருமைப்பாட்டு குழுவின் மாநிலத் தலைவரும், நடிகையுமான ரோகிணி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''அமெரிக்கா போன்ற பெரிய நாடுகள் கியூபாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக உள்ளன. 1992 ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் உணவு பொருள், துணிகள், மருந்து பொருட்கள் ஆகியவை சேகரித்து கியூபாவிற்கு அனுப்பி வைத்தோம். கியூபா நிதி வேண்டும் என கேட்கவில்லை.

இருப்பினும் கடந்த 40 நாட்களாக கியூபாவிற்கு நிதி அனுப்ப வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெரும் முதலாளிகளிடம் கேட்காமல் பொதுமக்களிடம் நிதி திரட்டுகிறோம்.

கியூபா மக்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழலில் நமது ஒத்துழைப்பை அளிக்கும் வகையில் சென்னையில் நாளை முப்பெரும் விழா நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்பி, சிபிஎம் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் பேபி, சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். கலை நிகழ்ச்சிகளோடு திருவிழா போன்று நடத்துகிறோம்.'' என்றார்.

தொடர்ந்து எந்தவித மக்கள் போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளாத கமல்ஹாசனை இந்த நிகழ்விற்கு ஏன் அழைத்துள்ளீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த ரோகிணி, ''கடந்த முறை கியூபாவிற்கு பொருட்கள் அனுப்பும் போதும் கமல்ஹாசன் கலந்து கொண்டார். அதனால் அவரை மீண்டும் அழைத்தோம். அவருடைய தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து நாங்கள் பதில் அளிக்க முடியாது'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய ரோகிணி, '' அமெரிக்கா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பொருளாதார தடை விதிப்பது கண்டத்திற்குரியது. 1992 ஆம் ஆண்டை விட தற்போது மோசமான நிலையில் கியூபா உள்ளது. கியூபா பிரச்சினை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேச வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை எம்பிகளிடம் வைப்போம்'' என கூறினார்.

இதையும் படிங்க: "எங்களது கண்ணீருக்கு திமுகவே காரணம்... போராட்டம் தொடரும்" - தூய்மைப் பணியாளர்கள் அறிவிப்பு!

