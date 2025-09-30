ETV Bharat / state

கணவரை பிளான் போட்டு கொன்ற மனைவி - திருமணத்தை மீறிய உறவால் நேர்ந்த கொடூரம்!

திருமணத்தை மீறிய உறவால் கணவரை மனைவியே கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: திருமணத்தை மீறிய உறவிற்கு கணவர் இடையூறாக இருந்ததால், ஆண் நண்பருடன் சேர்ந்து திட்டமிட்டு கணவரை கொன்ற மனைவி உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

விசாரணையில், சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு அருகே புத்தூர் மோட்டு காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிவக்குமார் (36) - மாராயி தம்பதி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 15 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் சிவக்குமார் வீட்டிற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக, தனது இருசக்கர வாகனத்தில் குப்பனூரில் உள்ள சந்தைக்கு சென்றுள்ளார்.

உயிரிழந்த சிவக்குமார்
உயிரிழந்த சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சந்தையில் இருந்து திரும்பியபோது வாழவந்தி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே மலைப்பாதை ஓரத்தில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தார். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், அவரை மீட்டு வாழவந்தி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிவக்குமார் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்தில் திரண்ட சிவக்குமாரின் உறவினர்கள், அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக மருத்துவமனையில் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதையடுத்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள் ஏற்காடு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். தகவலின் பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் வாசுகி, விபத்து நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். இதில் அப்பகுதியில் இருந்து இரும்பு பைப் ஒன்றை போலீசார் கைப்பற்றினர்.

இதையும் படிங்க: வணிக வளாகத்தில் குழந்தையிடம் நூதனமாக நகையை திருடிய மூதாட்டி போலீசில் சிக்கியது எப்படி?

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ஏற்காடு போலீசார், இது கொலையா? இல்லை விபத்தா? என்ற கோணத்தில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். விசாரணையில், இறந்த சிவகுமார் மனைவி மாராயி, ஏற்காடு மருதயங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த சந்தோஷ் (24) என்பவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதனால், கணவர் - மனைவி இடையில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக இருவரும் காவல் நிலையம் வரை சென்று பேச்சுவார்த்தை நடந்துள்ளது. ஆனால், மாராயி தொடர்ந்து சதோஷுடன் உறவில் இருந்ததாக தெரிகிறது. இதில் ஆத்திரமடைந்த சிவக்குமார் சந்தோஷை பிடித்து கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கியதும் தெரியவந்தது. மாராயி - சந்தோஷ் இடையிலான உறவிற்கு சிவக்குமார் இடையூறாக இருந்ததால், அவரை கொலை செய்ய இருவரும் திட்டம் தீட்டினர்.

அதன்படி, சந்தைக்குச் சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய சிவக்குமாரை சந்தோஷ் மற்றும் அவரது நண்பர்களான கீரைக்காடு புத்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அண்ணாமலை (24), வாழவந்தி கிராமத்தை சேர்ந்த தினேஷ் ஆகியோர் சேர்ந்து, சிவக்குமாரை இரும்பு கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடியது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, போலீசார் சிவக்குமார் மனைவி மாராயி, சந்தோஷ், அண்ணாமலை ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவத்தில் தலைமறைவாக உள்ள தினேஷ் என்பவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏர்படுத்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

திருமணத்தை மீறிய உறவுகணவரை கொலை செய்த மனைவிYERCAUD POLICESALEM MURDERWIFE MURDER HUSBAND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.