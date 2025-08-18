ETV Bharat / state

கணவர் இறந்த செய்தியை கேட்டு மனைவி விபரீத முடிவு.. கும்பகோணத்தில் துயர சம்பவம்! - KUMBAKONAM OLD COUPLE DEATH

கும்பகோணம் அருகே கணவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த செய்தியை கேட்டு மனைவி உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உயிரிழந்த நடராஜன், கவிதா தம்பதி
உயிரிழந்த நடராஜன், கவிதா தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
தஞ்சாவூர்: நடராஜனுக்கு ஏற்கெனவே பைபாஸ் சர்ஜரி செய்திருந்த நிலையில் இன்று ஏற்பட்ட திடீர் மாரடைப்பால் தஞ்சாவூருக்கு வந்த நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார். கணவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த செய்தியை கேட்டு நடராஜனின் மனைவி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள கருப்பூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நடராஜன் (70). இவரது மனைவி கவிதா (60). நடராஜன் காய்கறி சந்தையில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக பணி செய்து வந்தார். இந்த தம்பதிக்கு ரேகா, கனகா மற்றும் கார்த்திகா என 3 மகள்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், நடராஜன் தனது பூர்வீக சொத்து தொடர்பாக தனது சகோதரர்களிடம் பேசுவதற்காக இன்று காலை தஞ்சாவூருக்கு வந்தார். அப்போது நடராஜனுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு பேருந்து நிலையத்திலேயே விழுந்து உயிரிழந்தார்.

முதியவர் உயிரிழந்த தகவல் கருப்பூரில் உள்ள அவரது மனைவி கவிதாவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கவிதா துக்கம் தாளாமல் தனது வீட்டிலேயே தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இந்த விஷயம் வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்துள்ளது. பின்னர் நடராஜன் இறந்தது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் பதறியடித்துக்கொண்டு அவரது உறவினர்கள் வீட்டுக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது வீட்டினுள் கவிதா தற்கொலை செய்துகொண்டிருப்பதை கண்டு அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இது குறித்த தகவலின் பேரில் சம்பவயிடத்திற்கு வந்த கும்பகோணம் தாலுக்கா போலீசார் கவிதாவின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக, கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசார் விசாரணையில், ஏற்கெனவே நடராஜனுக்கு பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்திருப்பது தெரிய வந்தது. இந்த நிலையில் இன்று அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முதிய தம்பதியின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கணவர் இறந்த செய்தி கேட்டதும் அவரது மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கருப்பூர் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தினையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல:

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

TAGGED:

