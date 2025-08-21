ETV Bharat / state

தவெக மாநாட்டில் அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர் படங்கள் ஏன்? ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் - TVK ADHAV ARJUNA SPEECH

தம்பி வா.. தலைமையேற்க வா... என்று அண்ணாதுரையின் வார்த்தைகளில் ஆதவ் அர்ஜுனா மேடையில் இருந்த விஜய்க்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

மாநாட்டில் உரையாற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா
மாநாட்டில் உரையாற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 5:41 PM IST

மதுரை: அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர் ஆகிய தலைவர்களின் படங்களை தவெக பயன்படுத்துவது ஏன் என்பது குறித்து அக்கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மதுரை மாநாட்டில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு, மதுரையில் இன்று நடைபெற்றது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் நடைபெறும் மாநாடு என்பதால் தமிழக அரசியல் களத்தில் இந்த மாநாடு மிகுந்த கவனம் பெற்றுள்ளது.

பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்திருந்த இம்மாநாட்டில் பேசிய தவெகவின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். அத்துடன் தம்பி வா.. தலைமையேற்க வா... என்ற அண்ணாதுரையின் வாசகங்களை மேற்கொள்காட்டி, விஜயை நோக்கியும் அவர் பேசினார்.

மாநாட்டில் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசும்போது, "தமிழ்நாட்டில் ஏழ்மையை ஒழித்து, சமத்துவ சமுதாயம் மலர்ந்திடும் நோக்கில் தமது திராவிட இயக்க கொள்கைகளை அண்ணாதுரை முன்னெடுத்தார். அவரது முயற்சிக்கு 1967-இல் வெற்றி கிடைத்தது. அவருக்குப் பின் அண்ணாவின் திராவிட இயக்க குறிக்கோள்களை கருணாநிதியும். எம்ஜிஆரும் முன்னெடுத்தனர்.

இரு தலைவர்களின் முயற்சிகளுக்கு 1971-இல் மிகப்பெரிய வெற்றியும் கிட்டியது. ஆனால், 1971-இல் தான் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் ஆன பின்பு, கருணாநிதி அண்ணாதுரையின் திராவிட இயக்க கொள்கைகளில் இருந்து விலகி, சமூக நீதியை மறுந்து திமுகவை குடும்ப கட்சியாகவும், ஆட்சியை ஊழல் மலிந்ததாகவும் மாற்றினார். இதனால்தான் 1977-இல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உருவெடுத்தார்.

தற்போதும் அதேபோன்ற சூழல்தான் தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ளது. கருணாநிதியின் வாரிசான ஸ்டாலின், தமது மகன் மற்றும் மருமகன் என்றளவில் குடும்பத்துக்காக ஆட்சி செய்து வருகிறார். இதுகுறித்து விமர்சித்த காரணத்தால் தான் மதுரை மண்ணைச் சேர்ந்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஓரங்கட்டப்பட்டார். மதுரை பகுதியைச் சேர்ந்த மூர்த்தி இன்று திமுக அமைச்சராக உள்ளார். அவர் இந்த மாநாட்டுக்கு எப்படியெல்லாம் இடையூறு விளைவித்தார் தெரியுமா? அனைத்தையும் தாண்டிதான் இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.

ஏழ்மையை ஒழித்து சமத்துவ சமுதாயம் மலர பாடுப்பட்ட அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர் ஆகிய மாபெரும் தலைவர்களின கொள்கைகளை உள்வாங்கி, தமிழக அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிப் பெற்று 2026 -இல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்கும். அதற்காக, தம்பி வா.. தலைமையேற்க வா என்று அண்ணாவின் மொழியில் விஜயை அழைக்கிறோம்.

அண்ணாதுரை மற்றும் எம்ஜிஆரையும் கொள்கை தலைவர்களாக தவெக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால்தான் மாபெரும் இருதலைவர்களின் படங்களையும் தவெகவின் மாநாட்டு முகப்பில் வைத்துள்ளோம்" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர்," எம்ஜிஆரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, ஜெயலலிதாவால் வழிநடத்தப்பட்ட அதிமுகவின் கொள்கைகளை, அக்கட்சியின் இன்றைய தலைவர்கள் மறந்துவிட்டு பாஜகவுடன் கூட்டு வைத்துள்ளனர்" என்று அதிமுகவையும் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்து பேசினார்.

