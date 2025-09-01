ETV Bharat / state

ஆணவக்கொலை தடுப்பு சிறப்பு சட்டம் ஏன் அவசியம்? - HONOUR KILLING PREVENTION ACT

ஆணவக் கொலை செய்தால், சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025

Updated : September 1, 2025

BY - க. சசிக்குமார்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆணவக் கொலை என்பது புதிதல்ல. மாற்று சமூகத்தினரை தங்களது மகனோ, மகளோ காதலிப்பதை அனுமதிக்காத பெற்றோரின் சாதி வெறியால் நிகழும் உட்சபச்ச கொடூரம் தான் ஆணவக் கொலைகள். இதில் பாதிக்கப்படுவது பெரும்பாலும் பட்டியலின சமூகம் தான்.

ஆணவப் படுகொலை செய்வது கொலையை விட கொடூரமான குற்றம் என தெரிந்தாலும், உறவினர்கள் மற்றும் தான் சார்ந்த சமுதாயத்தினர் தூண்டுதலால் சுய கெளரவத்திற்காக பெற்றோர் இந்த கொலையை செய்கின்றனர். இதற்காக அவர்கள் வருத்தப்படுவது இல்லை. மாறாக சாதியை காப்பாற்றுவதற்காக என பெருமையாக கருதுகின்றனர்.

கலப்பு திருமண சட்டம்

சாதி கடந்து, மனம் ஒத்த இருவர் சமுதாயத்தில் சேர்ந்து வாழ்வதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு கலப்பு திருமண சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. கலப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதியில் ஒருவர் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக அரசு வழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டில் கலப்பு திருமண தம்பதி பள்ளி படிப்பை முடித்திருந்தால் 25 ஆயிரம் ரூபாயும், பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்தால் 50 ஆயிரம் ரூபாயும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.

தொடரும் ஆணவக்கொலை?

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கனகராஜ்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கனகராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆணவக் கொலையை தடுக்க தனியாக சட்டம் இந்தியாவில் கிடையாது. அதனால், கொலை குற்றத்திற்கான தண்டனையே விதிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில், ஏராளமான ஆணவக்கொலைகள் நடைபெற்றாலும், சில கொலைகள் சமுதாயத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. கடந்த 2003-ம் ஆண்டு கடலூரில் கண்ணகி - முருகேசன், தருமபுரி இளவரசன், 2015-ல் திருச்செங்கோடு கோகுல்ராஜ், 2016்-ல் உடுமலைப்பேட்டை சங்கர் படுகொலை போன்றவை தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஆணவ படுகொலைகள்.

தற்போது, பட்டியலின சமுதாயத்தை சேர்ந்த திருநெல்வேலி கவின் செல்வகணபதி, காதலித்த பெண்ணின் சகோதரனால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். தமிழகத்தில் மட்டும் 2017-ம் ஆண்டு முதல் சுமார் 70 ஆணவக்கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். ஆணவக் கொலைகளை தடுக்க சட்டம் இயற்ற முடியாதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கனகராஜ் கூறுகையில், ''ஆணவக் கொலைகளை சட்டத்தின் மூலம் தடுக்க முடியும். அதற்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கி, எப்படி தடுப்பது?, அதற்கான தண்டனைகள் என்ன? என்பது குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக ஆணவக் கொலைகள் நடைபெறும் மாவட்டங்களை கண்டறிந்து கூடுதல் கவனம் செலுத்தலாம்.

ஆணவக் கொலை செய்தால் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் போடப்படும். குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு வருடம் ஜாமீன் கிடையாது என சட்டத்தை கடுமையாக்கலாம். இதனால், ஆணவக் கொலைகளை ஒழிக்க முடியாவிட்டாலும் தடுக்க முடியும்'' என தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் கூறுகையில், ''சாதி வெறியில் கொலை செய்வதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் அதற்கு பெயர் வைப்பதை ஏற்க முடியாது. கொலையை கொலையாக தான் பார்க்க வேண்டும். குற்றத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப தண்டனை விதிப்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்யும். கொலைக்கு அடைமொழி வைத்து அதை செய்தவருக்கு குற்ற உணர்வே இல்லாமல் செய்வதை தடுக்க வேண்டும்.

ஆணவக் கொலை செய்தால், சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்துக்கு வழங்க வேண்டும். சொத்துக்கள் பறிமுதல் என்றால்? யாரும் கொலை செய்ய மாட்டார்கள். விசாரணையை தீவிரப்படுத்துவதன் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை கிடைக்கும்.

தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு சட்டம் எந்த வகையிலும் கருணை காட்ட கூடாது. விசாரணையை சரியாக செய்யாததால் பல குற்றவாளிகள் வெளியே வந்து விடுகின்றனர். கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 'தீரன் சின்னமலை கவுண்டர் பேரவை'யின் தலைவர் யுவராஜ், தன்னை சாதியின் அடையாளமாகவே கருதுகிறார். அவரை போலவே பலரும் தங்களை அடையாளப்படுத்த தொடங்கி இருப்பது கவலையளிக்கிறது'' என தெரிவித்தார்.

ஆணவப் படுகொலை என்பது சாதியின் அடையாளமாக கருதாமல், மிகப் பெரிய கொடுங்குற்றம் என்ற உணர்வு ஏற்படாத வரை ஆயிரம் சட்டங்கள் வந்தாலும் இந்த குற்றங்களை தடுக்க முடியாது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.

