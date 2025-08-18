ETV Bharat / state

'தமிழகத்தின் மோடி' - யார் இந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்? - CP RADHAKRISHNAN VICE PRESIDENT

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், கடந்து வந்த பாதை! ஓர் சிறு தொகுப்பு!

பிரதமர் மோடியுடன் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்
பிரதமர் மோடியுடன் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் (Courtesy: @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read

சென்னை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். யார் இவர்? ‘தமிழகத்தின் மோடி’ என இவர் அழைக்கப்படுவது ஏன்? பார்க்கலாம்.

மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான்று துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், தனது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, வருகிற செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி அந்த பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாஜக மூத்த தலைவரும் மகாராஷ்டிர ஆளுநருமான சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

யார் இந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்?

திருப்பூரைச் சேர்ந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், சிறுவயதிலிருந்தே அரசியல் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டவர். தமிழ்நாட்டில் பாஜக என்ற கட்சி குறித்து பலரும் அறிந்திராத காலகட்டத்திலேயே, அக்கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு, இங்கு மாபெரும் கட்சிகளில் ஒன்றாக திமுகவையே 1.5 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து தனக்கென தனியிடத்தை பிடித்தார். 1998 மற்றும் 1999 ஆகிய ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை மக்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது கோவை குண்டு வெடிப்பு. 1998ஆம் ஆண்டு, ராதாகிருஷ்ணனுக்காக ஒரு பேரணியில் உரையாற்றுவதற்காக எல்.கே அத்வானி கோவை வந்திருந்தபோது தான் அந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இதில் 58 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த தாக்கத்தால், அந்த தேர்தலில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைந்தார். அதன் பிறகு, தென் தமிழகத்தின் பரிச்சயமான முகமான மாறினார் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்.

தமிழகத்தின் மோடி!

திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன். தனது 16 வயதிலேயே அரசியலுக்கு வந்த இவர், ஆரம்பத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ், ஜன சங்கம் போன்றவற்றில் இணைந்து பணியாற்றினார். பின்னர் ஜனதா கட்சியில் இணைந்த இவர், அதன்பிறகு பாஜகவில் இணைந்தார்.

கோவை பகுதியில் தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டிய இவர், 2014 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு 3.04 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். முன்னதாக, 1990 மற்றும் 2001 ஆகிய காலகட்டங்களில் தமிழக பாஜக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2014ஆம் ஆண்டு மோடி பிரதமராக பதவியேற்றவுடன் இவருக்கு தேசிய கயிறு வாரிய (Coir Board) தலைவர் பதவி கிடைத்தது.

இதையும் படிங்க: கூட்டத்தில் கேட்ட சத்தம்; மேடையில் இருந்து ஆவேசமாக இறங்கிய சீமான் - நடந்தது என்ன? VIDEO

அதன்பிறகு, பாஜக தேசிய செயலாளர், தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர், கேரள மாநில பாஜக பொறுப்பாளர் போன்ற பதவிகளை வகித்து, தமிழகத்தில் பாஜக வேரூன்ற காரணமாக இருந்ததாலேயே ராதாகிருஷ்ணன் ‘தமிழகத்தின் மோடி’ என்று அழைக்கப்பட்டார்.

2023ஆம் ஆண்டு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார். கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டிடுவதற்காக தெலங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் பதவிகளை வகித்த தமிழிசை சௌந்திரராஜன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தபோது, ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அந்த கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அதனையடுத்து, தற்போது மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநராக பதவி வகித்து வருகிறார்.

துணை ஜனாதிபதி!

பாஜகவில் பல்வேறு பதவிகளை வகித்து தற்போது ஆளுநராக பணியாற்றி வரும் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த தேர்தலில் வெற்றிபெற்றால் ஜனாதிபதி அல்லது துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஓபிசி தலைவர் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் முதன் ஓபிசி தலைவர் என்ற பெயரை பெறுவார். அதேபோல் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 3வது துணை குடியரசுத் தலைவர் என்ற சிறப்பையும் இவர் பெறுவார்.

தேசிய அளவில் நன்கு அறியப்பட்ட முகமாக இருந்தாலும், சி.பி. ராதா கிருஷ்ணன் மிக எளிமையான வாழ்க்கையையே வாழ விரும்புவார் என்றும், மாம்பழங்கள் என்றால் அவருக்கு கொள்ளை பிரியம் என்றும், மாலை நேரத்தில் யாராவது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டால், அவர்களை சாப்பிடாமல் அனுப்பமாட்டார் என்றும் கூறுகிறார். அவருடைய நெருங்கிய நண்பரும், மூத்த பத்திரிகையாளருமான உமேஷ் சதுர்வேதி. மேலும் அவர் திருப்பூரில் தனக்கென சொந்தமாக ஒரு பெரிய உள்ளாடை நிறுவனத்தையும், நூற்பு ஆலையையும் வைத்திருப்பதாகவும், அவற்றை அவருடைய மகன் நிர்வகித்து வருவதாகவும் கூறுகிறார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். யார் இவர்? ‘தமிழகத்தின் மோடி’ என இவர் அழைக்கப்படுவது ஏன்? பார்க்கலாம்.

மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான்று துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், தனது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, வருகிற செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி அந்த பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாஜக மூத்த தலைவரும் மகாராஷ்டிர ஆளுநருமான சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

யார் இந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்?

திருப்பூரைச் சேர்ந்த சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், சிறுவயதிலிருந்தே அரசியல் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டவர். தமிழ்நாட்டில் பாஜக என்ற கட்சி குறித்து பலரும் அறிந்திராத காலகட்டத்திலேயே, அக்கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு, இங்கு மாபெரும் கட்சிகளில் ஒன்றாக திமுகவையே 1.5 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து தனக்கென தனியிடத்தை பிடித்தார். 1998 மற்றும் 1999 ஆகிய ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை மக்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது கோவை குண்டு வெடிப்பு. 1998ஆம் ஆண்டு, ராதாகிருஷ்ணனுக்காக ஒரு பேரணியில் உரையாற்றுவதற்காக எல்.கே அத்வானி கோவை வந்திருந்தபோது தான் அந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இதில் 58 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த தாக்கத்தால், அந்த தேர்தலில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைந்தார். அதன் பிறகு, தென் தமிழகத்தின் பரிச்சயமான முகமான மாறினார் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்.

தமிழகத்தின் மோடி!

திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன். தனது 16 வயதிலேயே அரசியலுக்கு வந்த இவர், ஆரம்பத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ், ஜன சங்கம் போன்றவற்றில் இணைந்து பணியாற்றினார். பின்னர் ஜனதா கட்சியில் இணைந்த இவர், அதன்பிறகு பாஜகவில் இணைந்தார்.

கோவை பகுதியில் தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டிய இவர், 2014 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு 3.04 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். முன்னதாக, 1990 மற்றும் 2001 ஆகிய காலகட்டங்களில் தமிழக பாஜக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2014ஆம் ஆண்டு மோடி பிரதமராக பதவியேற்றவுடன் இவருக்கு தேசிய கயிறு வாரிய (Coir Board) தலைவர் பதவி கிடைத்தது.

இதையும் படிங்க: கூட்டத்தில் கேட்ட சத்தம்; மேடையில் இருந்து ஆவேசமாக இறங்கிய சீமான் - நடந்தது என்ன? VIDEO

அதன்பிறகு, பாஜக தேசிய செயலாளர், தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர், கேரள மாநில பாஜக பொறுப்பாளர் போன்ற பதவிகளை வகித்து, தமிழகத்தில் பாஜக வேரூன்ற காரணமாக இருந்ததாலேயே ராதாகிருஷ்ணன் ‘தமிழகத்தின் மோடி’ என்று அழைக்கப்பட்டார்.

2023ஆம் ஆண்டு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார். கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டிடுவதற்காக தெலங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் பதவிகளை வகித்த தமிழிசை சௌந்திரராஜன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தபோது, ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அந்த கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அதனையடுத்து, தற்போது மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநராக பதவி வகித்து வருகிறார்.

துணை ஜனாதிபதி!

பாஜகவில் பல்வேறு பதவிகளை வகித்து தற்போது ஆளுநராக பணியாற்றி வரும் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த தேர்தலில் வெற்றிபெற்றால் ஜனாதிபதி அல்லது துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஓபிசி தலைவர் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் முதன் ஓபிசி தலைவர் என்ற பெயரை பெறுவார். அதேபோல் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 3வது துணை குடியரசுத் தலைவர் என்ற சிறப்பையும் இவர் பெறுவார்.

தேசிய அளவில் நன்கு அறியப்பட்ட முகமாக இருந்தாலும், சி.பி. ராதா கிருஷ்ணன் மிக எளிமையான வாழ்க்கையையே வாழ விரும்புவார் என்றும், மாம்பழங்கள் என்றால் அவருக்கு கொள்ளை பிரியம் என்றும், மாலை நேரத்தில் யாராவது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டால், அவர்களை சாப்பிடாமல் அனுப்பமாட்டார் என்றும் கூறுகிறார். அவருடைய நெருங்கிய நண்பரும், மூத்த பத்திரிகையாளருமான உமேஷ் சதுர்வேதி. மேலும் அவர் திருப்பூரில் தனக்கென சொந்தமாக ஒரு பெரிய உள்ளாடை நிறுவனத்தையும், நூற்பு ஆலையையும் வைத்திருப்பதாகவும், அவற்றை அவருடைய மகன் நிர்வகித்து வருவதாகவும் கூறுகிறார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CP RADHAKRISHNANVICE PRESIDENT ELECTIONசிபி ராதாகிருஷ்ணன்துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்CP RADHAKRISHNAN VICE PRESIDENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.