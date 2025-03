ETV Bharat / state

சர்ச்சையான விஜய் கூறிய ஆங்கில கவிதை! உண்மையிலேயே எழுதியது யார்? - WHO WROTE THE POEM RECITED BY VIJAY

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று (மார்ச் 28) சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் காலை 10 மணியளவில் தொடங்கியது. காலை 9 மணிக்கு முன்னதாகவே தவெக தலைவர் விஜய் மண்டபத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். அவரது பெற்றோரும் இதில் கலந்து கொண்டனர். மேலும், அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதில் தவெக செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். தவெகவின் முதல் பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் நிறைவுரையாற்றினார்.

அவர் தனது உரையின் தொடக்கத்தில் திமுகவையும், திமுக ஆட்சியையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். உரையை முடிக்கும் முன்பு மத்திய அரசையும், பிரதமர் மோடியையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

ஆல்ஃபிரட் லார்ட் டென்னிசன் எழுதிய The Brook கவிதை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து உரையின் முடிவில், Men may come and Men may go, But I go on forever என்ற ஆங்கில கவிதையைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். இந்த கவிதையை வில்லியம் ஜெ.பிளாக்கி எழுதியதாக கூறினார். ஆனால், உண்மையில் இந்த கவிதையை ஆல்ஃபிரட் லார்ட் டென்னிசன் என்பவர் எழுதியது என்று தெரிய வந்துள்ளது. The Brook என்ற தலைப்பில் 13 பத்திகள் கொண்ட கவிதையை அவர் எழுதி உள்ளார்.