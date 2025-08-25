- By இரா. மணிகண்டன்
“பெண்ணாக வேஷம் போடவே சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் எடுக்கும். அப்படி நாங்கள் மேக்கப் போட்டு ஆடும் போது எங்களை நிஜ பெண்கள் என நினைத்து சிலர் ஜாடையாக பேசுவார்கள். தனியாக கூப்பிடுவார்கள். சிலர் காதலிப்பதாக சொல்லிக் கொண்டுக் கூட எங்களை அணுகியுள்ளனர்” என்கிறார் கணியான் கூத்து கலைஞரான சூர்யா. இவர் ஒரு பட்டதாரி.
சரி, இவ்வளவு வருத்தப்பட்டு பேசும் இந்த கலைஞர்கள் யார்? கணியான் கூத்து என்றால் என்ன? இந்த கலை குறித்து பலருக்கும் தெரியாமல் இருக்க என்ன காரணம்? என்பது குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக கணியான் கூத்து நடைபெறும் கோயில் திருவிழாவிற்கு நேரில் செல்ல ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக் குழு முடிவு செய்தது. கோயிலில் திருவிழா எப்படி நடக்கிறது? என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு கணியான் கூத்து என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் கலைஞர்களின் வாழ்க்கையையும், அவர்களின் வார்த்தைகளையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும்.
கணியான் கூத்து என்றால் என்ன?
தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் மட்டுமே கணியான் கூத்து புகழ் பெற்றிருக்கிறது. இவை பெரும்பாலும் கோயில் திருவிழாக்களில் அரங்கேற்றப்படுகின்றன. இதில் கணியான் கூத்து பல நூற்றாண்டு கால வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது கணியான் கூத்து, கணியான் ஆட்டம், மகுடாட்டம் என்ற பெயர்களில் எல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது.
பட்டியல் பிரிவின்கீழ் வருகிற கணியான் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே இந்த கலையில் பாரம்பரியமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். வில்லுப்பாட்டு, மேளம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம் போன்ற பிற கிராமிய கலைகளில் உடல் உழைப்பை மட்டுமே கலைக்காக அர்ப்பணிப்பார்கள். ஆனால், கணியான் கூத்தில் மட்டும் தான் கலைஞர்கள் உடல் உழைப்போடு சேர்த்து தங்கள் உதிரத்தையும் காணிக்கையாக்குகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் கணியான் சமூகத்தினர் மட்டுமே இந்த தொழிலில் ஈடுபட்ட நிலையில், தற்போது கணியான் கலை தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டு துறையில் இணைக்கப்பட்டதால் பிற சமூகத்தினரும் ஈடுபடுகின்றனர். அதே போல், திருநங்கைகளும் சமீபகாலமாக பெண் வேடம் அணிந்து ஆடி வருகின்றனர். நான்கு மாவட்டங்களில் கணியான் சமூகத்தை சேர்ந்த சுமார் 830 பேர் இந்த கலையில் நேரடியாக ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
கணியான் கூத்து வரலாறு
சிவனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பிடித்த போது அவர் சுடுகாட்டில் தன்னிலை மறந்து ஆடியதாகவும், அப்போது பிரம்மாவின் ஒரு தலை சிவனின் கையை விட்டு அகலாமல் ஒட்டிக் கொண்டுள்ளது. எனவே ரம்பை, ஊர்வசி இருவரையும் அழைத்துவந்து தோஷத்தை போக்க விஷ்ணு முயற்சி செய்துள்ளார். அந்த முயற்சி கை கொடுக்காத நிலையில், சிவன் காலில் இருந்த சலங்கையில் இருந்து ஒரு முத்து கீழே ஒரு பாறையில் விழுந்ததில் அது இரண்டாகப் பிளந்து, ஒரு பாலகன் பிறந்ததாகவும் அந்த பாலகன் மூலம், சிவனின் தோஷம் நீங்கியதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
அந்தப் பாலகன் வழித் தோன்றலில் பிறந்தவர்கள்தான் கணியான் சமூகத்தினர் என்றும் ஐதீகம் உள்ளது. தோஷத்தை நீக்குவதற்காக அந்த பாலகன் தனது உதிரத்தை சிவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை மையமாக வைத்து, கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் சுடலைமாடன் கோயில் திருவிழாவின் போது சாமி ஆடும் நபர்களுக்கு தனது கையை அறுத்து ரத்தத்தை கொடுக்கும் நிகழ்வு காலம் காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
ஆரம்பத்தில் குலதெய்வ கோயில்களில் புகழ் பெற்றிருந்த கணியான் கூத்து நிகழ்ச்சி, இப்போது சுடலைமாடன் கோயில்களில் மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது. சுடுகாட்டில் சிவனோடு ரம்பையும் ஊர்வசியும் ஆடுவதை மையப்படுத்தி கணியான் கூத்து நிகழ்வில் ஆண்கள் இரண்டு பேர் பெண்களாக வேஷம் போட்டு ஆடுவது தான் கணியான் கூத்தின் சிறப்பம்சமாகும். அதிலும் குறிப்பாக, சாமியாடிகளை குஷிப்படுத்தும் வகையில் கவர்ச்சியாக மேக்கப் போட்டுக் கொண்டு, சேலை உடுத்தி, கழுத்து நிறைய நகைகள் அணிந்து, பூ வைத்து ஆடுகிறார்கள்.
ஆண்டிபட்டி கணியான் கூத்து திருவிழா!
திருநெல்வேலியில் இருந்து சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது ஆலங்குளம் பகுதி. இதனருகே அமைந்திருக்கிறது ஆண்டிபட்டி கிராமம். ஊருக்குள் நுழைந்ததுமே திருவிழா களைகட்டி இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. தெருவுக்கு தெரு ஸ்பீக்கர், அதில் ஒலிக்கும் சாமி பாடல்கள், சுடலை மாடன் கோயில் பந்தல் என எங்கு திரும்பினும் பக்தி மையமாக காட்சியளித்தது. அப்படியே கோயிலுக்கு அருகே சென்றால், அங்கு ஒரு ஓரத்தில் கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் மேக்கப் செட்டுடன் உட்கார்ந்து தயாராகிக் கொண்டிருந்தனர். கூடவே அண்ணாவி என்று அழைக்கப்படுகிற தலைமை பாடகர், பக்க வாத்தியர்கள், மகுடம் வாசிப்பவர்கள், ஜிங் அடிப்பவர் என அனைவரும் தயாராகி கோயிலுக்கு கிளம்பிச் சென்றனர்.
குறிப்பாக, பெண் வேடமிட்ட 2 ஆண்களையும் சுற்றி இளைஞர்களும், சிறுவர்களும் அமர்ந்து பார்த்தவாறு இருக்க, அவர்கள் பெண் போன்ற முகத் தோற்றத்தையும் பாவனையையும் கொண்டு வர சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் மேக்கப் போட்டுக் கொண்டிருந்தனர். கடைசியாக, பெண் உடைகளை மாற்றி விட்டு, காலில் சலங்கை கட்டிக் கொண்டு நடக்க தொடங்கினர்.
மகுட கலைஞர்கள் மகுடம் வாசிக்க, தலைமை பாடகர் மற்றும் பக்க வாத்தியர் இருவரும் சுடலை மாடனை புகழ்ந்து பாடிக் கொண்டிருந்தனர். காலில் சலங்கையுடன் கணியான் கலைஞர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும், அங்கு கூடியிருந்த அனைவர் முகத்திலும் உற்சாகம் பொங்க விசில் பறந்தது.
களைகட்டிய கணியான் கூத்து!
கை, கால்களை நளினத்தோடு அசைத்தவாறே கணியான் கலைஞர்கள் ஆட, உடலில் சாமி வந்த சாமியாடிகள் இவர்களுக்கு நடுவே புகுந்து ஆடத் தொடங்கினர். பொதுவாக சுடலை மாடன் கோயிலில் சாமி ஆடும் போது பக்தர்கள் சாமியாடிகள் அருகில் செல்லவே பயப்படுவார்கள். அதே போல் சாமி சிலை முன்பு செல்லவும் அச்சப்படுவார்கள். ஆனால் இந்த கணியான் பெண் கலைஞர்கள் மட்டும் எந்தவித அச்சமும் இன்றி சாமி ஆடிகளோடு கை கோர்த்து நடனம் ஆடினர்.
ஆட்டம் ஒருபுறம் இருக்க, கடும் விரதம் மேற்கொண்டிருந்த கணியான் கலைஞர் ஒருவர், கையை அறுத்து சாமிக்கு ரத்தம் வழங்க, அந்த ரத்தத்தில் சாதத்தை போட்டு படையலாக்கி, அதை சாமியாடிகளுக்கு பக்தர்கள் ஊட்டினர். அதை உண்ட சாமியாடிகளின் கண்களில் ஒருவித ஆக்ரோஷம் வெளிப்பட்டது.
எங்களிடம் தவறாக நடந்துகொள்ள முற்பாடுவார்கள்!
கணியான் கூத்து கலைஞரும் பட்டதாரியுமான சூர்யாவிடம் இந்த கலை குறித்து கேட்ட போது, “நான் 10 வருடங்களாக பெண் வேடமணிந்து ஆடி வருகிறேன். 6 மாதம் தொழில் இருக்கும், அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு தொழில் இருக்காது. அப்போது கூலி வேலைக்கு செல்வோம். கலையா, வேலையா என்று யோசித்த போது கலை என்று முடிவெடுத்தேன்” என்கிறார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பெண்ணாக வேஷம் போடவே சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் எடுக்கும். அப்படி நாங்கள் மேக்கப் போட்டு ஆடும் போது எங்களை நிஜ பெண்கள் என நினைத்து சிலர் ஜாடையாக பேசுவார்கள். தனியாக கூப்பிடுவார்கள். சிலர் காதலிப்பதாக சொல்லிக் கொண்டுக் கூட எங்களை அணுகியுள்ளனர்” என்கிறார்.
இது குறித்து 38 ஆண்டுகளாக கணியான் கலையில் ஈடுபட்டு வரும் மூத்த கலைஞர் சங்கரபாண்டி கூறும் போது, “இந்த கலை மிகவும் கஷ்டமானது. பெண் வேஷம் போடுபவர்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அவர்கள் மேக்கப் போடுவதில் உடை மாற்றுவதில், பல இடையூறுகள் ஏற்படும். சிவனின் காலில் இருந்து விழுந்த முத்துவில் பிறந்த சமூகம் தான் எங்களது கணியான் சமூகம். அந்த வரலாற்றை மையமாக வைத்து தான் இந்த கலையை நடத்தி வருகிறோம்” என்றார்.
பெண் வேடமணிந்திருந்த மற்றொரு கலைஞரான திருநங்கை மாயா கூறுகையில், “நாங்கள் தெய்வத்திற்காக இந்த தொழிலை செய்து வருகிறோம். தில்லையில் சிவனோடு ரம்பை, ஊர்வசி ஆடியதைப் போல் நாங்கள் சுடலை மாடன் கோயில்களில் ஆடி வருகிறோம். ஆனால் சில இடங்களில் ஆண்கள் எங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கின்றனர். குறிப்பாக, உடை மாற்றும் போது தவறாக நடந்து கொள்வார்கள்.
பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் எங்கள் கலைஞர் அவமானப்படுத்தியதைப் போன்ற ஒரு காட்சி இருக்கும். அது எங்களுக்கும் நடப்பது உண்மை தான். எனவே எங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து தொழில் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்” என்று வேதனையோடு வேண்டுகோள் வைத்தார்.