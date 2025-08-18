ETV Bharat / state

தாய் விருதுநகரில்.. மகள் கோவையில் - சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு தனியார் கல்லூரியில் இடம் - MOTHER DAUGHTER DUO MBBS SEAT

நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, மருத்துவப் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்து காத்திருந்த மாணவர்களுக்கான இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மகள் சம்யுக்தா கிருபாளினியுடன் தாயார் அமுதவல்லி
மகள் சம்யுக்தா கிருபாளினியுடன் தாயார் அமுதவல்லி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மகளுடன் சேர்ந்து படித்து, நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற தென்காசியை சேர்ந்த 49 வயது பெண், எம்பிபிஎஸ் படிக்க விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை தேர்வு செய்த நிலையில், அவரது மகள் சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்ஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 49 வயதான அமுதவல்லி, நீட் தேர்வுக்கு தயாரான தனது மகள் படிக்கும்போது. அவர் பாடங்களை சொல்லிப் பார்த்ததை கேட்டே தன்னையும் நீட் தேர்வுக்கு தயார்படுத்திக் கொண்டார். அத்துடன் அந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றும் அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற அமுதவல்லி, விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பை தேர்வு செய்தார்.

32 ஆண்டுகளுக்கு முன் 12-ம் வகுப்பு முடித்த அமுதவல்லி, மகளுடன் சேர்ந்து நீட் தேர்வுக்கு படித்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்த நிலையில், அவரது மகள் சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு அரசு கல்லூரியில், அதுவும் அம்மா தேர்வு செய்த விருதுநகர் அரசு கல்லூரியிலேயே இடம் கிடைக்குமா? என ஆவல் அவர்களின் உற்றார், உறவினர்கள் மத்தியில் எழுந்திருந்தது. ஆனால் சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு, கோயம்புத்தூரில் பிரபல பிஎஸ்ஜி தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

"அரசு ஒதுக்கீட்டில் இடம் கிடைத்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று சம்யுக்தா கிருபாளினி தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, "நீட் தேர்வில் உதவியது போல் எனது தாயார் அமுதவல்லிக்கு எம்பிபிஎஸ் படிப்பிலும் உதவுவேன். பாடங்களில் அவருக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைப்பேன்," என்று அவர் கூறியிருந்தார்.

ஆனால், தாய் விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை தேர்வு செய்திருந்த நிலையில், மகளுக்கு கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்ஜி மருத்துக் கல்லூரியில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டில் 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில், அரசு ஒதுக்கீட்டில் மொத்தம் 3,835 இடங்களும், கே.கே.நகர் இஎஸ்ஐசி மருத்துவக் கல்லூரியில் 91 இடங்களும், ஐஆர்டி பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரியில் 30 இடங்களும், 3 அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் 195 இடங்களும் காலியாக இருந்தன.

இதேபோல, 22 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் மொத்தம் 3,302 இடங்களும், 4 தனியார் பல்கலைக் கழகத்தில் 529 இடங்களும், பிடிஎஸ் படிப்பில், 20 பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் 1,797 இடங்களும் காலியாக இருந்தன.

தற்போது, நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்த மாணவர்களுக்கான இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில், அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ், 7,513 மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் சேர்வதற்கும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 2,004 மாணவர்கள் சேர்வதற்கும் ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

