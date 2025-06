ETV Bharat / state

என்னது ஏரியை காணாமா? பெருங்களத்தூர் மக்கள் அளித்த புகாரால் 'அலறிய' தாம்பரம் மாநகராட்சி அதிகாரிகள்! - WHERE IS THE LAKE

பீர்க்கன்காரணை ஏரி ( Etv Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 10, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : June 10, 2025 at 8:41 PM IST

-By சுபாஷ் தயாளன் தாம்பரம்: சென்னை மாநகரின் நுழைவு வாயிலாக திகழும் தாம்பரம் மாநகராட்சி, சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய மாநகராட்சியாக உள்ளது. தாம்பரம் மாநகராட்சி உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான நீர்நிலைகள் உள்ளன. குறிப்பாக சிட்லபாக்கம் ஏரி, பல்லாவரம் பெரிய ஏரி, நன்மங்கலம் ஏரி, அஸ்தினாபுரம் ஏரி, சேலையூர் ஏரி, மாடம்பாக்கம் ஏரி, செம்பாக்கம் ஏரி, திருப்பனந்தாள் ஏரி, பெருங்களத்தூர் ஏரி, சித்தேரி, கடப்பேரி உள்ளிட்ட சுமார் 45-க்கும் மேற்பட்ட பெரிய மற்றும் சிறிய ஏரிகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் உள்ளன. அழிந்த ஏரிகள்: நீர்நிலைகள் தான் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்கும் ஆதாரமாக விளங்கி வருகின்றன. சென்னைப் புறநகர் பகுதிகளில் 1990-கள் வரை ஏரி தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி பல்லாயிரகணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் விவசாயம் நடைபெற்றது. 2000 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தலைநகரில் தொழில்நுட்பத்துறை சார்ந்து லட்சகணக்கான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகின. எனவே, புறநகர் பகுதிகளில் தொழிற்பூங்காக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. தொழிற்பூங்காக்களை சுற்றி மக்கள் வசிப்பதற்காக பல்லாயிரகணக்கான விவசாய நிலங்கள் வீட்டு மனைகளாக மாற்றப்பட்டன. வேளாண் நிலங்கள் அழிவுக்கு உட்பட்டு ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரம் கொடிகட்டிப் பறக்கிறது. பெரும்பாலான ஏரிகள் தூர்க்கப்பட்டு மனைகளாக மாறிவிட்டன. மிச்சம் இருந்த ஏரிகள், புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கழிவு நீர் சேகரிக்கும் குட்டைகளாக மாறின. ஒரு காலத்தில் நிலத்தடி நீரை வளமாக வைத்திருக்கவும், வேளாண்மை செழிக்கவும் உதவிய ஏரிகள் நாளடைவில் அவை இருந்த தடம் தெரியாமல் அழிந்து விட்டன. தாம்பரம் மாநகராட்சி வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu) தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பெருங்களத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள பீர்க்கன்காரணை ஏரி பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை 190 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்த இந்த ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளாலும் குடியிருப்புகளாலும் தூர்க்கப்பட்ட பின்னர் இப்போது வெறும் 70 ஏக்கர் பரப்பளவாக சுருங்கி விட்டது. பொதுப்பணித்துறை இந்த ஏரியை முழுவதுமாக பராமரிக்காமல் கைவிட்டதால் கரைகள் பலவீனமாகி சேதமடைந்தன. கழிவு நீரை தடுக்க நடவடிக்கை இல்லை: ஏரியைச் சுற்றி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் முழுவதும் பீர்க்கன்காரணை ஏரியில் கலக்கிறது. இதனால் ஏரி தண்ணீர் முற்றிலும் மாசடைந்து விட்டது. இப்போது ஏரி முழுவதும் ஆகாய தாமரைகள் வளர்ந்து ஏரியா? பசுமை மைதானமா? என்று கேட்கும் வகையில் ஏரி இருந்ததற்கான அடையாளம் தெரியாமல் போய்விட்டது. ஏரியின் நிலையைக் கண்டு பெருங்களத்தூர் குடியிருப்பு நல சங்கத்தினர், சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை அடைந்தனர். பீர்க்கன்காரணை ஏரியை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த ஆண்டு கோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஏரியை தூர்வார ரூ.25 லட்சம் நிதியை தாம்பரம் மாநகராட்சி ஒதுக்கியது. ஏரியில் இருந்த ஆகாயத்தாமரைகள் அகற்றப்பட்டு கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டன. ஏரிக்கான அடையாளம் மீட்கப்பட்டதை கண்டு மக்களும், அதிகாரிகளும் பெருமிதம் அடைந்தனர். ஆனால், தூர்வாரப்பட்ட ஏரியை தொடர்ந்து பராமரிக்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருந்தனர். இதனால், மீண்டும் ஏரியில் கழிவு நீர் அதிக அளவு கலந்தது. இதனால், ஏரியில் மீண்டும் ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்து விட்டன. மீண்டும் ஏரி காணாமல் போய்விட்டது. எனவே, ஏரியை காணவில்லை எனக் கூறி தாம்பரம் மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் பெருங்களத்தூர் குடியிருப்போர் நல சங்கம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாயதாமரை ஆக்கிரமிப்பில் பீர்க்கன்காரணை ஏரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

