கிளாம்பாக்கம் பேருந்து மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் இணைப்பு எப்போது? காத்திருக்கும் பயணிகள்!
இரண்டு பணிகளும் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வருவதால், பொங்கல் பண்டிகைக்குக் கூட மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
Published : September 19, 2025 at 6:57 PM IST
By சுபாஷ் தயாளன்
தாம்பரம்: கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும், ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் ஆகாய நடைமேடை பொங்கலுக்கு முன் பயன்பாட்டுக்கு வருமா? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
சென்னையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக, வண்டலூரை அடுத்த கிளாம்பாக்கம் பகுதியில் மிகப் பெரிய பேருந்து முனையம் அமைக்க கடந்த 2019-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி காலத்தில் 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து 2023-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு பல்வேறு வசதிகளுடன் புதிய பேருந்து முனையத்தை இப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
இதையடுத்து சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். வார இறுதி நாட்களில் சுமார் 2 லட்சம் பயணிகள் கிளாம்பாகத்தில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை வந்து அடைவதற்குள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து அதிகப்படியான பயணிகள், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் செல்ல மின்சார ரயில்களை பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள், வண்டலூர் ரயில் நிலையம் வரை சென்று அங்கிருந்து பேருந்துகள் மூலமாகவோ ஆட்டோக்கள் மூலமாகவோ கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் வர வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது. அதே போல், ஊரப்பாக்கம் ரயில் நிலையம் வரை மின்சார ரயிலில் சென்று அங்கிருந்து ஆட்டோ மூலம் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு பயணிகள் செல்கின்றனர்.
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையப் பணி
இதனால் கிளாம்பாக்கம் பகுதியில் வண்டலூர்- ஊரப்பாக்கம் இடையே புதிய ரயில் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என பயணிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும (சி.எம்.டி.ஏ) அதிகாரிகளும், ரயில்வே அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதையடுத்து கிளாம்பக்கத்தில் ரயில் நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு 20 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, 2024 ஜனவரி மாதம் முதல் கிளாம்பாக்கம் பகுதியில் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இரண்டு நடைமேடைகளுடன் அங்கு ரயில் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு ரயில் நிலையம் அமைக்கப்பட்டாலும், அங்கிருந்து பொதுமக்கள் பேருந்து நிலையத்தை அடைவதற்கு ஜிஎஸ்டி சாலையை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாவதோடு விபத்துக்களையும் சந்திக்கின்றனர். மேலும், அந்த பகுதியில் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளும் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, கிளாம்பாக்கத்தில் புதிதாக கட்டப்படும் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பேருந்து நிலையத்தை இணைக்கும் வகையில் ரூ.79 கோடி மதிப்பீல் ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கின.
ஆமை வேகத்தில் ஆகாய நடைமேடை பணிகள்
ஆனால், ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணியும் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போதும் இந்த பணிகள் இன்னும் முழுமை அடையாமல் இருப்பதால் ஆயுத பூஜை, தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு என அடுத்தடுத்து பண்டிகை தினங்கள் வரும் வேளையில், மீண்டும் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தநிலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் புதிய ரயில் நிலையத்தை இணைக்கும் வகையில் கட்டப்படும் ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணிகளை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு நேரடியாக சென்று பார்த்த போது, பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கும் இடத்தில் மட்டுமே ஆகாய நடைமேடை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ஜிஎஸ்டி சாலை, அங்கிருந்து ரயில் நிலையம் வரை ஆகாய நடைமேடை பணிகள் தொடங்கப்படாமல் உள்ளன. மேலும், பேருந்து நிலையத்துக்கு வரும் பயணிகள் சாலையை கடக்க திணறி வரும் காட்சிகளையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது.
அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?
இது குறித்து சி.எம்.டி.ஏ அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர், “79 கோடி ரூபாயில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும் புதிதாக கட்டப்படும் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இணைக்கும் வகையில் கட்டப்படும் புதிய ஆகாய நடைமேடை பணிகள் 50 விழுக்காடு பணிகள் முடிவு பெற்றுள்ளன. இந்த ஆகாய நடைமேடை 20 மீட்டர் அகலம், 380 மீட்டர் நீளத்திற்கு கட்டபட்டு வருகிறது.
டிசம்பர் மாதத்திற்குள் ஆகாய நடைமேடை பணி முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, பொங்கலுக்கு திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கும் வகையில் ஆகாய நடைமேடை கட்டி முடிக்கப்படும். இந்த ஆகாய நடைமேடையில் பயணிகளுக்காக அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படும்” என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலைய பணிகள் தொடர்பாக சென்னை கோட்ட ரயில்வே அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, “ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக கிளாம்பாக்கத்தில் ரயில் நிலையம் அமைக்கப்படும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் நடைமேடை பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு மேற்கூரைகள் அனைத்தும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இரண்டாவது நடைமேடை தற்போது அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் பயணிகள் காத்திருக்கும் அறை, பயணச் சீட்டு வாங்கும் இடம், காவல் உதவி மையம் உள்ளிட்டவைகளும் கட்டப்பட உள்ளன. சுமார் 70 விழுக்காடு பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில், இரண்டாவது நடைமேடை பணிகளும், காத்திருப்பு அறைகளும் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்” என தெரிவித்தார்.
ஆதங்கத்தில் பயணிகள்
இது தொடர்பாக சமூக அர்வலர் மகேந்திர பூபதி கூறுகையில், “கடந்தாண்டு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் ஆகாய நடைமேடை மற்றும் ரயில் நிலையம் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்த இரு பணிகளும் முடிந்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்த்து இருந்தோம். ஆனால், இரண்டு பணிகளும் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வருவதால், பொங்கல் பண்டிகைக்கு கூட மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது” என்றார்.
தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து பயணித்து வருவதால், இந்த இரண்டு பணிகளையும் விரைவாக முடித்தால் தான் தங்களது சிரமம் குறையும் என்பதே பயணிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது.