செங்கோட்டை - தாம்பரம் தினசரி ரயில் எப்போது? தென்காசி ரயில் பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா?
செங்கோட்டை - தாம்பரம் வரையிலான தினசரி ரயில் எப்போது இயக்கப்படும் என தென்காசி பயணிகள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
Published : September 21, 2025 at 5:23 PM IST
தென்காசி: நெல்லை - தென்காசி இடையேயான ரயில் பாதை அகல ரயில்பாதையாக மாற்றப்பட்டு இன்றுடன் (21.09.25) 13 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையேயான தினசரி ரயில் எப்போது கொண்டுவரப்படும்? என தென்காசி மக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
நெல்லை - தென்காசி வழித்தடமானது, தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களை மட்டுமன்றி கேரளாவையும் இணைக்கக்கூடிய மிக முக்கிய ரயில் வழித்தடமாகும். பொதிகை மலை அடிவாரத்தின் பேரழகை கண்டு ரசிக்கும்விதமாக இந்த வழித்தடமானது சேரன்மகாதேவி, கல்லிடைக்குறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம், கடையம், பாவூர்சத்திரம் ஆகிய ஊர்களை இணைக்கிறது.
1902ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் நெல்லையில் இருந்து கல்லிடைக்குறிச்சி வரை 30.78 கி மீ தூரத்திற்கும், 1903ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் கல்லிடைக்குறிச்சியில் இருந்து செங்கோட்டை வரை 50.34 கி மீ தூரத்திற்கும் கேஜ் வழித்தடம் தொடங்கப்பட்டது. அதன் பின்னர், 1904ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் கொல்லம் - புனலூர் வரையிலும், அதே மாதம் 26ஆம் தேதி புனலூர் - செங்கோட்டை வரையிலும் மீட்டர் கேஜ் வழிதடங்கள் தொடங்கப்பட்டன.
அகலப்பாதையாக மாற்றம்
பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட கொல்லம் - திருநெல்வேலி - திருசெந்தூர் மற்றும் தென்காசி - விருதுநகர் ஆகிய 357 கி.மீ தூரம் கொண்ட மீட்டர் கேஜ் வழித்தடங்களை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றும் திட்டமானது, 1997-98ஆம் ஆண்டு ரயில் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போதைய திட்ட மதிப்பீடு ரூ.712 கோடி ஆகும். இந்த மிகப்பெரிய ரயில்வே திட்டப் பணிகளை, பல்வேறு கட்டங்களாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன்படி, கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அகல ரயில் பாதை பணிகளுக்காக நெல்லை - தென்காசி மீட்டர் கேஜ் பாதை மூடப்பட்டது. இந்த ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டு சுமார் 110 ஆண்டுகள் கழித்து 2012ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 21 அன்று அகலப்பாதையாக மாற்றப்பட்டு, பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன.
ஆரம்ப காலத்தில் 1904இல் இருந்து 1927 வரை சுமார் 25 ஆண்டுகள் இந்த வழித்தடத்தில்தான் மிகவும் பிரபலமான கொல்லம் மெயில் இயங்கி வந்தது. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்த திருநெல்வேலி - செங்கோட்டை மீட்டர் கேஜ் வழித்தடத்தில், கொல்லத்தில் இருந்து இரண்டு தினசரி ரயில்கள் சென்னைக்கு இயக்கப்பட்டன. பாவூர்சத்திரம், கீழக்கடையம், அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி ஆகிய ரயில் நிலையங்கள் தற்போது கிராசிங் நிலையங்களாக விளங்குகின்றன.
2023ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 8 முதல் தலைநகர் சென்னைக்கு செங்கோட்டை - தாம்பரம் வரை வாரத்திற்கு மூன்று முறையும், நீட்டிக்கப்பட்ட ஈரோடு - செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் கடந்த 25 ஜனவரி 2024 முதலும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
நெல்லை - செங்கோட்டை வழித்தடம் முறையே 4 ஜோடி பகல் நேர பயணிகள் ரயில்களும், தூத்துக்குடி - பாலக்காடு வரை பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும், தென்காசி வழியாக நெல்லை - மேட்டுப்பாளையம், சென்னை சென்ட்ரல் - செங்கோட்டை குளிர்சாதன ரயில், நெல்லை - சிமோகா (பெங்களூரு) ஆகிய வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு மற்றும் மின்மயமாக்கல்
நெல்லை - செங்கோட்டை இடையே 100 சதவீதம் மின்மயமாக்கல் பணிகள் முடிவடைந்து, மின்சார ரயில் என்ஜின்கள் மூலம் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், தற்போது இந்த வழித்தடத்தில் ரயிலின் வேகம் 70 கி.மீ.லிருந்து 110 கி.மீ. ஆக மாற்றப்பட்டு, அதிவேகமாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியராஜா கூறுகையில், “பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் 22வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில், நூற்றாண்டு வரலாறு கொண்ட நெல்லை - தென்காசி ரயில் வழித்தடத்தில் சென்னைக்கு தினசரி ரயில் இயக்க வேண்டும் என்பது முதன்மையான கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
நல்ல வரவேற்பை பெற்ற பெங்களூரு, மேட்டுப்பாளையம் வாரந்திர சிறப்பு ரயில்களை நிரந்தர ரயில்களாக இயக்க வேண்டும். நெல்லை - கொல்லம் மற்றும் திருச்செந்தூர் - கொல்லம் இடையே நேரடி ரயில்கள் இயக்கவும் தெற்கு ரயில்வே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.