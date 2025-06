ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: முதியோர் இல்லத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்ததற்கு என்ன காரணம்? ஆட்சியர் அளித்த 'பகீர்' தகவல்! - WHAT IS THE REASON OF 5 DEATHS

அன்னை நல்வாழ்வு டிரஸ்ட்-க்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள் - கோப்புப்படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 19, 2025 at 8:23 PM IST 3 Min Read