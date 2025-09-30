ETV Bharat / state

கரூர் துயர சம்பவம்: ''அமுதா ஐஏஎஸ் பேட்டி அளிப்பதன் அவசியம் என்ன?'' - எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி!

மக்களை பாதுகாப்பதில் ஏற்பட்ட தோல்வியை மறைத்து விபத்திற்கான காரணத்தை பிறரின் மீது சுமத்த வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கமாக தெரிகிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகள், அமைச்சர்கள் இருக்கிறபோது, அமுதா ஐஏஎஸ் பேட்டி அளிப்பதன் அவசியம் என்ன?

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக அமுதா ஐ.ஏ.எஸ் பேட்டி அளிப்பதன் அவசியம் என்ன? என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 உயிரிழந்தனர். மேலும், சிலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுதொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது. அவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

கரூர் துயர சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது ஒருபுறம் இருக்க கரூரில் இத்தகைய துயர சம்பவம் நடந்த போதிலும், அன்று இரவே விஜய் சென்னை புறப்பட்டு சென்றதும், 4 நாட்கள் ஆன பிறகும் கூட விஜய் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்காததும் பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கியது.

இந்நிலையில் இன்று கரூர் சம்பவம் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் மெளனம் கலைத்து வீடியோ வெளியிட்டார். அந்த வீடியோவில், ''எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தான் பிரச்சாரம் செய்தோம். கரூரில் தவெக வேறு எந்த தவறும் செய்யவில்லை. இருப்பினும் எங்கள் கட்சி மற்றும் சமூக ஊடக நண்பர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

சி.எம் சார், என் மீது கோபம் இருந்தால் என்னை பழி வாங்குங்கள். தொண்டர்கள் மீது கை வைக்காதீர்கள். நான் என்னுடைய வீடு அல்லது கட்சி அலுவலகத்தில் தான் இருப்பேன். எனது அரசியல் பயணம் இன்னும் வலிமையாகவும் தைரியமாகவும் தொடரும். இதோடு நிற்காது" என்று விஜய் தனது வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.

இதற்கிடையே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு அரசின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாடு அரசை கடுமையாக சாடி தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதில், ''கரூர் துயரச் சம்பவத்துக்குப் பிறகு ஸ்டாலின் அரசு முற்றிலும் சீர்குலைந்த நிலையில் உள்ளது.

மக்களை பாதுகாப்பதில் ஏற்பட்ட தங்களின் தோல்வியை விரைவாக மறைத்து இந்த விபத்திற்கான காரணத்தை பிறரின் மீது சுமத்த வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கமாக தெரிகின்றது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள், அமைச்சர்கள் போன்றோர் இருக்கின்ற போது, வருவாய் செயலாளர் அமுதா ஐஏஎஸ் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளிப்பதன் அவசியம் என்ன?

ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஏற்கனவே விசாரணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டு அது பணியை தொடங்கிய நிலையில் அரசு பேச்சாளர் என்ற வகையிலும் கூட, ஒரு செயலாளர் இதுபோன்ற விஷயங்களை பேசுவதன் அவசியம் என்ன? இது அந்த குழுவின் கருத்துக்களை பாதிக்கும் வகையிலும் நீதியிலான அவமதிப்பாகவும் கருதப்பட வேண்டியதல்லவா?

இதையும் படிங்க: 'கேன் குடிநீர்' பாதுகாப்பானதா? பகீர் கிளப்பும் மருத்துவர்கள்!

ஆனால், ஸ்டாலின் அரசுக்கு எந்த விதமான நெறிமுறைகளும், ஒழுக்கமும் இல்லை. அவர்களுக்கு முக்கியமானது இந்த 41 அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்த இந்தக் கொடூரச் சம்பவத்துக்கான பொறுப்பில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதுதான். மேலும் உண்மை சம்பவத்தை மறைப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட நாடகத்தை அரசு அரங்கேற்றி இருப்பது மக்களிடேயே மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.'' என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

AMUDHA IAS INTERVIEWKARUR TRAGEDY INCIDENTகரூர் துயர சம்பவம்எடப்பாடி பழனிசாமிEDAPPADI K PALANISWAMI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.