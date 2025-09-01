- By சுபாஷ் தயாளன் & பி. அசோக் குமார்
கடந்த 2011-ல் வெளிவந்த ஏழாம் அறிவு திரைப்படத்தில் 'போதி தர்மர்' என்ற பெயர் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு யாரேனும் அந்த வார்த்தையை கேட்டிருப்பார்களா? என்றால் இல்லை என்பதே பெரும்பாலானோரின் பதிலாக இருந்திருக்கும்.
தமிழகத்தில் பிறந்து, சீன மக்களின் மனங்களில் இன்றளவும் பேரரசனாக வாழும் 'போதி தர்மரை' நாம் ஏன் கொண்டாட மறந்தோம்? தமிழ் மண்ணில் பிறந்த அவரை சீன, ஜப்பான் மக்கள் கடவுளாக கொண்டாட என்ன காரணம்? இவற்றை அறிய கிட்டதட்ட 16 நூற்றாண்டுகள் நாம் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
அவ்வளவு தூரம் நம்மால் பயணிக்க முடியவில்லை என்றாலும் கூட, ஆகஸ்ட் 29-ந் தேதி பிரதமரின் ஜப்பான் பயணம் ஒன்றே அதை நமக்கு எளிதாக புரிய வைக்கும். ஜப்பான் பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள தருமாஜி கோயிலுக்கு சென்றார். அங்கு பிரதமருக்கு தருமாஜி கோயிலின் தலைமை குரு ரெவ் சீஷி ஹிரோஸ் 'தரும பொம்மை' ஒன்றை பரிசாக வழங்கினார்.
இந்த பொம்மை ஜப்பான் மக்களின் முக்கிய கலாச்சார சின்னங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படுகிறது. இந்த 'தரும பொம்மை' கை, கால்கள் இன்றி வட்ட வடிவில் இருக்கும். இந்த தரும பொம்மை தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சீனாவிற்கு சென்று உலகத்திற்கு தியானம், யோகா, மருத்துவம், தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக் கொடுத்த போதி தருமரின் உருவம் என்று அந்நாட்டு மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் பல ஆண்டுகள் போதி தர்மர் தியான நிலையில் இருந்ததாகவும், அதனால் அவர் தியானத்தில் இருந்த வடிவத்தை போன்றே தரும பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் கி.பி 5 ஆம் நூற்றாண்டில் காஞ்சியை ஆட்சி செய்த சிம்மவர்மன் என்ற பல்லவ மன்னரின் மூன்றாவது மகனாக பிறந்தவர் போதி தர்மர். மேலும், இவர் பௌத்த மதத்தை ஏற்று தியானம், யோகா, தற்காப்பு கலை, மருத்துவம் ஆகியவற்றில் வல்லவராக திகழ்ந்ததாகவும் வரலாற்று ஆய்வுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், போதி தர்மர் பற்றிய வரலாறுகளை அறிந்து கொள்ள அவர் பிறந்தாக கூறப்படும் காஞ்சிபுரத்திற்கு விரைந்தது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு.
ஆனால், போதி தர்மர் காஞ்சிபுரத்தில் வசித்த இடங்கள் பற்றிய தகவல்களோ அல்லது அவரது சிலைகள், புகைப்படங்கள் பற்றிய எவ்விதமான தகவல்களும் கிடைக்கவில்லை. இதற்கிடையே, காஞ்சிபுரம் வையாவூர் சாலையில் போதி தர்மர் புத்த விஹாரில் 6 அடியில் போதி தர்மர் சிலை தமிழகத்தில் முதன்முறையாக நிறுவப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்தது.
இதை தொடர்ந்து அங்கு சென்ற நாம் புத்த விஹாரின் தலைவர் திருநாவுக்கரசை சந்தித்தோம். அப்போது அவர் "கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த பகுதியில் புத்த விஹார் அமைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் சுமார் 6 அடி உயரம் கொண்ட நின்ற நிலையிலான போதி தர்மர் சிலை நிறுவப்பட்டு, நாங்கள் அதை வழிபட்டு வருகிறோம்" என்றார்.
போதி தர்மருக்கும், காஞ்சிபுரத்திற்கும் என்ன தொடர்பு? அவரின் வரலாறு என்ன? என்பது குறித்து நாம் எழுப்பிய கேள்விகளை உள்வாங்கிக் கொண்ட திருநாவுக்கரசு, "போதி தர்மரின் பிறந்த இடம் காஞ்சிபுரம். புத்தர் வடகிழக்கு பகுதியை நோக்கி தியானம் செய்ததால் காஞ்சிபுரத்தில் பௌத்தத்தின் வாஸ்து படி புத்தர் கோயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் புத்த பிக்கு அரவணை அடிகள் வாழ்ந்த இடம் இது. இந்த புத்தர் கோயிலில் போதி தர்மருக்கு சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது. சீனா, ஜப்பான், தைவான், தாய்லாந்து, கொரியா ஆகிய நாடுகளில் போதி தர்மருக்கு 100 அடி முதல் 200 அடி உயரத்தில் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த நாடுகளில் போதி தர்மரை அவர்கள் குருவாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அந்த நாடுகள் செழிப்பாக இருப்பதற்கு போதி தர்மர் சொல்லி கொடுத்த நல்ல வாழ்க்கை முறை தான் காரணம் என மக்கள் நினைக்கின்றனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காஞ்சிபுரத்தின் பல்லவ சிம்மவர்மனின் மூன்றாவது மகன் தான் போதி தர்மர். இவருக்கு பீகார் மாநிலம் கயாவில் இருந்து வந்த ப்ரயங்கிய தாரா என்ற ஆசிரியர் பௌத்தத்தை கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். தொடர்ந்து, பௌத்தத்தை சீன நாட்டிற்கு சென்று கற்றுத் தருமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் போதி தர்மர் கி.பி 526-ல் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சீனா சென்றார்.
அவர் சீனா சென்று பார்த்த போது அங்கு பௌத்தத்தை போன்று வேறு ஒரு மதம் இருந்ததுள்ளது. அந்த கோட்பாடுகளும், பௌத்தத்தின் கோட்பாடுகளும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தன. இதையடுத்து போதி தர்மர் சீனாவின் கிழக்கு பகுதியான நான்கினுக்கு சென்று ஒரு சுவரைப் பார்த்து பல ஆண்டுகள் தியானம் செய்துள்ளார். அவர் தியானம் செய்த இடத்தை புனித தலமாகவே சீன மக்கள் தற்போதும் கருதி வழிப்பட்டு வருகிறார்கள். போதி தர்மர் தியானத்தில் இருந்த போது தான் நோக்கு வர்மமான கண்களால் கட்டுப்படுத்தும் கலையை கண்டுபிடித்தார்.
தொடர்ந்து சீன மக்களுக்கும் அவர் அனைத்து வகையான தற்காப்புகளை கற்றுக் கொடுத்தார். மேலும் தியானம், யோகா மற்றும் இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவத்தையும் அவர்களுக்கு பயிற்றுவித்தார். அதன் பிறகு அவர் இந்தியா வந்தாரா? அவர் எப்போது இறந்தார்? அதை பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் எதுவும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.
போதி தர்மர் கற்றுக் கொடுத்த இந்திய பாரம்பரிய இயற்கை முறையிலான மருத்துவத்தில் பெரிய பெரிய நோய்களை சீனர்கள் குணப்படுத்தினர். சீனாவில் தியானத்தை சான் என்றும், ஜப்பானில் ஜென் என்றும் பெயர் வைத்து கொண்டனர். போதி தர்மர் சீனா மற்றும் ஜப்பான் சென்றதுக்கும் மட்டுமே வரலாறு உள்ளது. மற்ற நாடுகளுக்கு சென்றது குறித்த வரலாறு எதுவும் இல்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காஞ்சிபுரத்தில் கி.பி. 526 ஆம் ஆண்டு வரை போதி தர்மர் இருந்தார். அதன் பிறகு தான் அவர் இங்கிருந்து சீனா புறப்பட்டுச் சென்றார். காலப்போக்கில் நடைபெற்ற சமய அழிப்புகளில், பௌத்தத்தை தடயம் தெரியாமல் முற்றிலும் அழித்து உள்ளனர். காஞ்சிபுரத்தில் போதி தர்மரின் உருவப்படம், சிலைகள் எதுவும் இல்லாததால் தைவான் நாட்டிற்குச் சென்று அவரது புகைப்படத்தை எடுத்து வந்து இங்கு சிலையை தயார் செய்து வைத்துள்ளோம்.
காஞ்சிபுரம் ஒரு காலத்தில் பௌத்தத்தின் தலைநகராக இருந்ததாகவும் சொல்கிறார்கள். ஆனால், அதற்கான ஆதாரங்களை அழித்துள்ளனர். அது போல தான் போதி தர்மரின் வரலாறும் அழிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் போதி தர்மர் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ள புத்த விஹாருக்கு சீனா, ஜப்பான், தைவான், தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து மக்கள் வந்து வழிபட்டு செல்கின்றனர்" என்றார்.
பல்லவ சிம்மவர்மன் என்ற மன்னரின் மூன்றாவது மகன் தான் போதி தர்மர் என்பதை தவிர்த்து காஞ்சிபுரத்தில் அவர் எங்கு பிறந்தார்? எங்கு வளர்ந்தார்? என்ற எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் சீனா, தைவான், ஜப்பானை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் போதி தர்மர் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தவர் என்று குறிப்புகள் எழுதி வைத்துள்ளனர்.
போதி தர்மர் சீனாவிற்கு சென்று தற்காப்பு கலை முதல் பாரம்பரிய மருத்துவம் வரை அனைத்தையும் கற்று கொடுத்ததால் அந்நாட்டு மக்கள் தெய்வத்திற்கு நிகராக இன்றும் அவரை வழிபட்டு வருகின்றனர். ஆனால், அவர் பிறந்ததாக கூறப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் அவருக்கென எந்த ஒரு தனி அடையாளமும் இல்லை என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.