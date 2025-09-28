ETV Bharat / state

39 பேரின் உயிரை குடித்த கரூர் சோகம் - நேற்று முதல் இன்று வரை நடந்தது என்ன?

நேற்று இரவு கரூரின் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் பிராச்சாரம் மேற்கொண்டபோது திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 111 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

தவெக தொண்டர்கள் கூட்டம் (கோப்புப்படம்)
தவெக தொண்டர்கள் கூட்டம் (கோப்புப்படம்)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025

2 Min Read
கரூர்: கரூரில் தவெக விஜய் தலைமையில் நடந்த பிரச்சாரத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்த சோகம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது. இந்நிலையில், சம்பவம் நிகழ்ந்த நேற்று இரவு 7 மணி முதல் இப்போது வரை என்னென்ன நடந்துள்ளது? என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 13ஆம் தேதி முதல் சனிக்கிழமைகளில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதுவரை திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

கரூரில் பிற்பகல் 12 மணிக்கு விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள காவல்துறை அனுமதி வழங்கி இருந்தது. ஆனால், நாமக்கல்லில் காலையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர், இரவு 7.40 மணியளவில்தான் கரூரில் உள்ள வேலுச்சாமிபுரம் பகுதிக்கு சென்றடைந்தார். விஜய்யை பார்ப்பதற்காக காலை முதலே வெயிலில் மக்கள் காத்திருந்த நிலையில், இரவில் அவர் வந்த போது அனைவரும் மிகச் சோர்வாக இருந்தனர்.

இந்நிலையில், விஜய் வந்த தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, இன்னும் ஏராளமானோர் அங்கு வந்தனர். ஏற்கனவே அங்கு அதிக கூட்டம் இருந்த நிலையில், புதிதாக வந்தவர்களும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டனர். இதனால் அங்கு பயங்கர கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உள்பட 40 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்களில் அனைவரின் உடல்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவர்களில் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 28 பேர், ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தலா 2 பேர், சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 50 பேரும், கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 61 பேரும் என மொத்தம் 111 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தவெகவின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் பெயரும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கரூருக்கு வந்த முதலமைச்சர்

இந்நிலையில், சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், நேற்று நள்ளிரவு விமானம் மூலம் திருச்சி வந்து, அங்கிருந்து கரூருக்கு காரில் சென்றார். பின்னர், உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தனார்.

இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் பிரச்சாரத்துக்கு போலீசார் முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்காததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என எதிர்கட்சியான அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டி வருகிறார்.

நிவாரண நிதி அறிவிப்பு

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். அதேபோல், உயிரிழந்த 40 பேரின் குடும்பத்துக்கும் தலா ரூ. 20 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் வழங்கப்படும் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் கரூரில் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், “தவெக கூட்டத்திற்கு போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விரைவில் இதுதொடர்பாக அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயர் நீதிமன்றத்தில் தவெக முறையீடு:

அவரை தொடர்ந்து, மதியம் 1 மணியளவில் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்ய, சென்னையில் இருந்து அருணா ஜெகதீசன் கரூருக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இதற்கிடையே, மருத்துமனையில் சிகிச்சையில் இருப்பவர்களை பார்க்க, மீண்டும் கரூர் செல்வது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசித்து வருகிறார். முன்னதாக, கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தண்டபாணியை, தவெக வழக்கறிஞர் குழு இன்று சந்தித்து மனு அளித்துள்ளது.

