கோயம்புத்தூர்: மதுபானம் வாங்கி தருவதில் எழுந்த பிரச்சனையால் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சக நண்பரை தாக்கிய கூலி தொழிலாளி விமான மூலம் சொந்த ஊருக்கு தப்பி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொள்ளாச்சியில் சின்னாம்பாளையத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் அருகே இளைஞர் ஒருவர் படுகாயங்களுடன் கிடந்ததை கண்டு அக்கம்பக்கத்தினர் கோவை கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் மர்மான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தவர் மேற்கு வங்கம் பெகுலாவை சேர்ந்த கட்டிட தொழிலாளி ராகேஷ் தாஸ் (30) என்பதை உறுதி செய்தனர்.
மேலும் ராகேஷ் தாஸ் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு ராகேஷ் தாஸ் பலமாக தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்திருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், ராகேஷ் தாஸ் குறித்து தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர். விசாரணையில் அவர் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த பிரமாதா பிஸ்வாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேருடன் தங்கி பொள்ளாச்சியில் கட்டிட தொழிலாளியாக இருந்து வந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும் அவருடன் தங்கிருந்த நபர்கள் அனைவரும் தலைமறைவாகியுள்ளதும் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அவர்கள் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் வலுத்த நிலையில் பிரமாதா பிஸ்வாஸ் என்பவரை தேடி மேற்கு வங்கத்துக்கு கோவை போலீசார் படை எடுத்தனர். அங்கு பிரமாதா பிஸ்வாஸ் வீட்டில் வைத்து அவரை கைது செய்து, அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி விமான மூலம் கோவை அழைத்து வந்தனர்.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ராகேஷ்தாஸ் மற்றும் அவருடன் தங்கிருந்த 4 பேரும் அடிக்கடி ஒன்றாக மது அருந்துவது வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அதன்படி கடந்த வாரம் 5 பேரும் டாஸ்மாக் அருகே சென்றபோது ராகேஷ்தாஸிடம், பிற 4 பேரும் அவரது பணத்தில் மதுபானம் வாங்கி கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளனர். அதில் ராகேஷ்தாஸூக்கும் அவரது நண்பர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்த நிலையில் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. அப்போது நான்கு பேரும் சேர்ந்து ராகேஷ்தாஸ்ஸை தாக்கியுள்ளனர். இதில் மயங்கி விழுந்த அவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பி சொந்த ஊருக்கு சென்றது தெரிவந்துள்ளது. மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூன்று பேரை கோவை கிழக்கு போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
