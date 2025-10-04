ETV Bharat / state

பல ஆண்டுகள் தாகம் தீர்த்த கிணறு.. மக்கள் கண்முன்னே புதைந்த அதிர்ச்சி! அல்லல்படும் மலை கிராம மக்கள்!

நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து வந்த கிணறு மண்ணில் புதைந்ததால், அப்பகுதி மக்கள் தினமும் 2 முதல் 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் வனப்பகுதிக்குள் சென்று தண்ணீர் எடுத்து வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மண்ணில் புதைந்த குடிநீர் கிணறு
மண்ணில் புதைந்த குடிநீர் கிணறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: பல ஆண்டுகளாக மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து வந்த ஒரே கிணறு, மக்கள் கண் முன்னே திடீரென மண்ணுக்குள் முழுவதுமாக புதைந்து காணாமல் போனதால் கிராம மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டத்தில், ஜவ்வாது மலையின் ஒரு பகுதியாகக் கொண்ட பீஞ்சமந்தை ஊராட்சியில் அதிர்ச்சிக்கிரமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து வந்த ஒரே கிணறு, மக்கள் கண் முன்னே திடீரென மண்ணுக்குள் முழுவதுமாக புதைந்து, காணாமல் போனது. இதனால், ஏற்கெனவே குடிநீர் பஞ்சத்தில் தவித்து வந்த மலை கிராம மக்கள் தற்போது பெரும் சிரமத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

என்ன நடந்தது?

பீஞ்சமந்தை ஊராட்சிக்குட்பட்ட நார்ச்சிமேடு கிராமத்தில் சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் குடிநீர் வசதிக்காக 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மக்கள் நம்பியிருந்த ஒரே கிணறு, கடந்த வாரம் திடீரென மண் சரிவால் முழுவதுமாக புதைந்து காணாமல் போனது.

அக் கிணறு பழுதடைந்த தடுப்பு சுவருடன் நீண்ட காலமாக இருந்தும், இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் மக்கள் பலமுறை புகாரளித்துள்ளனர். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. நேற்று முன்தினம் வரை காணப்பட்ட கிணறு, நேற்று காலை (அக்.3) பொதுமக்கள் தண்ணீர் எடுத்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலேயே மண்ணில் முழுகி, அதன் இருப்பிடம் கூட தெரியாத அளவுக்கு மறைந்தது.

கிணற்றின் பழைய புகைப்படம்
கிணற்றின் பழைய புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குடிநீரின்றி தவிக்கும் மக்கள்

மலைப்பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயமே முக்கிய தொழிலாக கொண்டவர்கள். விவசாயத்திற்கும், குடிநீருக்கும் அவர்கள் இயற்கையாக கிடைக்கும் நீர் மூலங்களையே நம்பி வாழ்கின்றனர். இப்போது கிணறு புதைந்ததால், அப்பகுதி மக்கள் தினமும் 2 முதல் 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் வனப்பகுதிக்குள் சென்று, அங்கு உள்ள ஓடைகளில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், இக்கிணறு இயற்கையாகவே ஊற்று நீர் வழங்கும் தன்மை கொண்டது. அதனால், மக்கள் இக்கிணற்றை நம்பி தினசரி பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது அந்த வாய்ப்பு முற்றிலும் இல்லாமல் போய்விட்டது.

மேல்நிலை தொட்டிகள் பயன்பாட்டில் இல்லை

இச் சோகம் சம்பவம் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கையில், “எங்கள் பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேல்நிலை நீர் தொட்டி மற்றும் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனால், அவை ஒரு நாளும் எங்களுக்கு பயன்படவில்லை. இது போல பல மலை கிராமங்களிலும் அரசு திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன. இப்போது கிணறும் இல்லை. குடிக்க தண்ணீரே இல்லை,” என அவர்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர்.

குடிநீர் எடுக்க செல்லும் பீஞ்சமந்தை கிராம மக்கள்
குடிநீர் எடுக்க செல்லும் பீஞ்சமந்தை கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மண் சரிவு தொடரும் அபாயம்

புதைந்த கிணறு பொதுமக்கள் பயணிக்கும் முக்கியமான மண் சாலைக்கு அருகிலேயே இருந்தது. தற்போது அங்கு தொடர்ந்து மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. இதனால், அந்த வழியாக செல்லும் மக்கள், மாணவர்கள், முதியவர்கள் அனைவரும் அச்சத்துடன் நடமாடும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

மக்களின் கோரிக்கை

இந்த நிலையை தவிர்க்க, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக போர்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்கள் மேலும் கூறுகையில், “இங்கு தற்காலிகமாக புதிதாக குடிநீர் கிணறு அமைக்க வேண்டும். மேல்நிலை தொட்டிகளை செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், மண் சரிவை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், தண்ணீரின்றி எங்கள் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் இடியலாம்.” என அஞ்சுகின்றனர்.

பீஞ்சமந்தை கிராம மக்கள்
பீஞ்சமந்தை கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வனத்துறை விளக்கம்

இந்த நிலையில், வனத்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளித்த வனச்சார்பு அதிகாரி வெங்கடாசலம், “பீஞ்சமந்தை மலை பகுதியில் மொத்தம் 42 கிராமங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 35 கிராமங்களில் 22 நீட் ஏக்கர் (Overhead Tank) மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்த தொட்டிகளில் நீரை பம்ப் செய்யும் மின் மோட்டார்கள் இயங்குவதற்கு போதிய அளவு மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை என்பது தற்போதைய சிக்கல். இந்த பிரச்சினையை மின்சாரத் துறை அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்தோம். அவர்கள் பீஞ்சமந்தை பகுதியில் புதிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர். அது நிறுவப்பட்ட பின்னர் மின் மோட்டார்கள் இயங்கத் தொடங்கும். அதன்பின் மேல்நிலை நீர் தொட்டிகள் முழுமையாக பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும்.” என தெரிவித்தார்.

