ஒரே பேனரில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் விஜய்! தவெகவினர் செயலால் பரபரப்பு!

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய்க்கு ஆதரவான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருவதால் தவெகவினர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கொண்டாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவெக சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரவேற்பு பேனர்
தவெக சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரவேற்பு பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 3, 2025 at 1:19 PM IST

தருமபுரி: 'மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்' சுற்றுப் பயணத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்று தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பாக வரவேற்பு பேனர் வைக்க பட்ட சம்பவம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தருமபுரி மாவட்டத்தில் மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மற்றும் அரூர் சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றினார்.

இன்று பாலக்கோடு மற்றும் பென்னாகரம் சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில் மக்களை சந்தித்து பேசுகிறார். இதற்காக பாலக்கோடு மற்றும் பென்னாகாரன் தொகுதிகளில் அதிமுகவினர் அவரை வரவேற்க பல்வேறு பகுதிகளில் பேனர்கள் வைத்துள்ளனர்.

பாலக்கோடு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட காரிமங்கலம் பகுதியில் அதிமுகவினர் சாலையின் இரு புறமும் பிரம்மாண்ட பேனர்கள் அமைத்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரவேற்பு அளிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் காரிமங்கலம் மேற்கு ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளர் டி. செல்வம் என்பவர், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்று தனது புகைப்படத்துடன் பேனர் வைத்துள்ளார்.

அந்த பேனரில் 'தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பாக தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மாண்புமிகு எடப்பாடி கே. பழனி சாமி அவர்களே வருக வருக என வரவேற்கிறோம்' என பதிவிட்டு பேனரின் ஒரு முனையில் விஜய் தலையில் பச்சை துண்டுடன் கை கூப்பி வணங்குவது போலவும் மறுமுனையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பச்சைத் துண்டுடன் வழங்குவது போலவும் வைத்துள்ளார்.

ஏற்கனவே நேற்று பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மற்றும் அரூர் பகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்ட பிரச்சார நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தொண்டர்கள், அந்த கட்சியின் கொடிகளை அசைத்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரவேற்பு அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கரூரில் கடந்த வாரம் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவத்திற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய்க்கு ஆதரவான கருத்துக்களை தெரிவித்தார். இதனையடுத்து விஜய் கட்சியினர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கொண்டாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

