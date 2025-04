ETV Bharat / state

இந்த வாரம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கப் போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா? - WEEKLY RASIPALAN

கோப்புப் படம் ( Getty Image )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 27, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 7:43 AM IST 5 Min Read

மேஷம்: இந்த வாரம் சவால்கள் மற்றும் வெற்றிகளின் நிறைந்த வாரம். சில சிரமங்கள் ஏற்பட்டாலும், அவற்றை சுமூகமாக சமாளிக்க உங்கள் புத்திசாலித்தனம் உதவும். மாணவர்கள் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடும். எனவே, சரியான நேரத்தில் கவனம் அவசியம். குடும்பத்தில் பதட்டங்கள் மீண்டும் எழக்கூடும். உறவுகளில் மனம் விட்டுப் பேசுவது தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தடுக்கும். நிதி ரீதியாக, பயணம் மற்றும் முதலீடுகள் காரணமாகச் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் சேமிப்பதற்கான முயற்சிகளும் செய்யப்படும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்குக் கடின உழைப்பு தேவை. ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மூன்றாவது நபரின் தலையீட்டினால் மோதல்கள், மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் கடன் கொடுத்திருந்தால், அதை மீட்டெடுக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு பெரிய திட்டத்தினாலும், உங்களின் நிதிநிலையில் நன்மைகள் பல ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்களைப் பொறுத்த வரையில், ஒரு தொடர்ச்சியான, நிலையான பழக்க வழக்கத்தைப் பராமரிப்பது அவசியம். பயணம் செய்தால், நீங்கள் உண்ணும் உணவில் கவனமாக இருங்கள் மற்றும் தேவைப்பட்டால் மருத்துவரை அணுகவும். உறவுகள், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு சமநிலைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது ஒரு மென்மையான, அருமையான வாரத்தை உறுதி செய்யும். மிதுனம்: தவறான புரிதல்கள் காரணமாக உங்கள் உறவில் குழப்பங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கத்தைப் பராமரிக்க உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது மிகவும் அவசியம். நிதி ரீதியாகப் பார்க்கப் போனால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். வீடு தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக பணத்தைச் செலவிடுவீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு, இந்த வாரம் ஒரு மாற்றத்திற்குச் சாதகமானது, மேலும் பழைய வேலை வாய்ப்பு மீண்டும் தோன்றக்கூடும். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்துடன் போராடலாம். படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தொந்தரவாக இருக்கலாம். ஆரோக்கியமான வழக்கத்தையும், உணவையும் பராமரிப்பது நல்லது. கடகம்: இந்த வாரம் காதலுக்கு சாதகமாக இருக்கும், ஏனெனில் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன் தங்களின் துணையைக் கவனித்துக் கொள்வார்கள். உறுதியான உறவுகளில் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியையும் பரஸ்பர புரிதலையும் அனுபவிப்பார்கள். நிதி ரீதியாக, செலவுகள் எழும், ஆனால் அவை வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவது போன்றவற்றில் செலவாகும். இந்த செலவுகளுடன் ஸ்மார்ட் முதலீடுகளையும் கவனியுங்கள். மாணவர்கள் தங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துதல், பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து தகவல்களைத் தேடுதல் மற்றும் அவர்களின் கற்றல் முயற்சிகளில் வெற்றியை அடைவதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். சிக்கல்களைத் தவிர்க்க ஆரோக்கியம் சுகாதாரம் போன்ற விஷயங்களில் கவனத்துடன் இருப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். சிம்மம்: இந்த வாரம் இல்வாழ்க்கைக்குச் சாதகமாக இருக்கும். ஏனெனில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்வார். உங்கள் உறவைப் பலப்படுத்துவார். சொத்து அல்லது நிலத்தில் முதலீடு செய்வது நன்மை தரும். வெளியூர் பயணங்களுக்குச் செலவழித்தாலும், நண்பர்களுடன் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினாலும், நிதிகளைப் புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிப்பது அவசியம். குழப்பம் விரக்தியை ஏற்படுத்தும் என்பதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்களுடைய சீனியர்களிடம் வழிகாட்டுதலைப் பெறுவது கல்வி சவால்களைச் சமாளிக்க உதவும். இது எதிர்கால லாபங்களுக்கு வழிவகுக்கும். சீரான உணவு மற்றும் வழக்கத்தைப் பராமரிப்பது அவசியம். கன்னி: காதலில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஏனெனில் ஜோடிகள் ஒன்றாக காதல் நேரத்தைச் செலவிடுவார்கள். நீண்ட பயணத்தைத் திட்டமிடுவார்கள். இல்வாழ்க்கையில், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நல்ல உறவுகளைப் பேணுவது அவசியம். நிதி ரீதியாக, தேவையற்ற செலவுகள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். அரசு வேலை வாய்ப்புகளுக்கு தயாராவதிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தங்கள் திட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகளை செய்வார்கள். அதே நேரத்தில், ஊழியர்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் காணலாம். உணவில் கவனம் செலுத்துவது, யோகா பயிற்சி செய்வது மற்றும் காலை நடைப்பயிற்சி வழக்கத்தைப் பராமரிப்பது நன்மை பயக்கும். வேலை, நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தைச் சமநிலைப்படுத்துவது ஒரு மென்மையான வாரத்தை உறுதி செய்யும்.

துலாம்: குடும்ப வாழ்க்கையில் இந்த வாரம், சற்று மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். காதலில் இருப்பவர்கள் தங்கள் காதல் துணையின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் யோகமான ஒன்றாக இருக்கும். நீங்கள் கடனுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அதற்கான ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது வேலையில் சிறந்த நிலை கிடைக்கலாம். வணிகத்தில், உங்கள் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். மாணவர்கள் புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் தங்கள் அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். வேலை வாய்ப்புகளுக்குத் தயாராகவும் தொடங்கலாம். விருச்சிகம்: காதல் துணை/வாழ்க்கைத் துணையுடன் அருமையான நேரத்தைச் செலவிடுவார்கள். கணவன், மனைவி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளித்துப் புரிந்து கொள்வதால் குடும்ப வாழ்க்கை மேம்படும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது. பழைய முதலீடுகளின் லாபம் மற்றும் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி போன்றவை உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்துகிறது. வணிகம் தொடர்பான பயணங்களும் நன்மை பயக்கும். ஊழியர்கள் தங்கள் முயற்சிகளின் அடிப்படையில் வெகுமதிகளைப் பெறுவார்கள். புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஆர்வம் ஏற்படலாம். தலைவலி, ஒற்றைத் தலைவலி அல்லது இரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளைப் புறக்கணிக்கக்கூடாது. தனுசு: திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, அதிகப்படியான செலவுகள் காரணமாக இந்த வாரம் பலவீனமாக இருக்கலாம். இது உங்கள் சேமிப்பைக் குறைக்கலாம். செலவுகளை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிப்பதும், சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவதும் நல்லது. வியாபாரத்தைப் பொறுத்த வரையில், கூட்டாண்மை தொழில் ஆபத்தானது. ஏமாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வேலை தேடும் ஊழியர்கள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். ஏனெனில், இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். பெற்றோரிடம் அதிக திட்டுக்களையும் கண்டனங்களைத் தவிர்க்க மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். மகரம்: உறவுகளில் ஏற்படும் தவறான புரிதல்களால் இந்த வாரம் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். இது உங்கள் குழந்தைகளையும் பாதிக்கும். இருப்பினும், உங்கள் துணையின் உணர்வுகளை நீங்கள் மதித்து, வேலையில் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதால் குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். எந்தவொரு நிதி கவலைகளையும் உங்கள் தந்தையுடன் விவாதிக்கவும். ஏனெனில், உங்கள் நிலைமை மேம்படும். மேலும் வியாபாரத்தில் தடைப்பட்ட பணத்தை நீங்கள் மீட்டெடுக்கலாம். தவறான முடிவு காரணமாக வியாபாரத்தில் சில விஷயங்கள் சவாலாக இருக்கலாம். மாணவர்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வாரம் கலவையாக இருக்கும். பரீட்சை முடிவுகள் சற்று ஏறக்குறைய இருந்தாலும், முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் உயர் கல்வியை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். உடல்நலம் மேம்படும், முந்தைய நாள்பட்ட நோயின் தாக்கம் குறையும், நீங்கள் நன்றாக உணர அனுமதிக்கும். கும்பம்: இந்த வாரம் உங்கள் துணையின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். இருப்பினும், தேவையற்ற மோதல்களைத் தவிர்க்க அவர்களின் வார்த்தைகளைக் கவனமாக கேட்பது முக்கியம். திருமணமான நபர்கள், அவர்களின் பழைய காதல் துணையால் மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கலாம். செலவுகள் குறையும் போது, பற்றாக்குறையை நீங்கள் கவனிக்கலாம். இதனால் நீங்கள் சேமிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஒரு புதிய வணிக கூட்டாண்மை வளர்ச்சியைக் கொண்டுவரும். வேலை வாய்ப்புகள் மேம்படலாம். மாணவர்கள் தங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிப்பார்கள். நண்பர்களிடமிருந்து தற்காலிகமாக விலகி இருக்கலாம். உடல்நலம் சற்று கவலையை அளிக்கலாம். ஏனெனில் ஒழுங்கற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் அடிக்கடி பயணம் செய்வது வயிற்றுப் பிரச்சினைகள், உயர் இரத்த சர்க்கரைக்கு வழிவகுக்கும். மீனம்: குடும்ப விஷயங்களில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை ஆதரவாக இருப்பார்கள். உங்கள் உறவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். குழந்தைகள் தொடர்பான எந்தவொரு பிரச்சினையையும், சிக்கல்களையும் நிவர்த்தி செய்யுங்கள். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். ஆனால், உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கும் - நீங்கள் அவற்றை நன்றாக நிர்வகிப்பீர்கள் என்பதால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. வியாபாரத்தில், உங்கள் திட்டங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், சில பிரச்சனைகளையும் சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது உங்களுக்கு விரும்பிய படிப்பில் சேர்க்கை கிடைக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

உறவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். குழந்தைகள் தொடர்பான எந்தவொரு பிரச்சினையையும், சிக்கல்களையும் நிவர்த்தி செய்யுங்கள். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். ஆனால், உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கும் - நீங்கள் அவற்றை நன்றாக நிர்வகிப்பீர்கள் என்பதால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. வியாபாரத்தில், உங்கள் திட்டங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், சில பிரச்சனைகளையும் சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது உங்களுக்கு விரும்பிய படிப்பில் சேர்க்கை கிடைக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

Last Updated : April 27, 2025 at 7:43 AM IST