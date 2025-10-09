ETV Bharat / state

மதுரை: நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மலம் கலந்ததாக குற்றச்சாட்டு! கிராம மக்களுக்கு லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம்!

அமச்சியாபுரம் கிராமம் முழுவதும் 30க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அமச்சியாபுரம் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி
அமச்சியாபுரம் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST

மதுரை: அமச்சியாபுரம் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் லாரி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் தொகுதிக்குட்பட்ட கருப்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட அமச்சியாபுரம் கிராமம் உள்ளது. இங்கு சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். பெரும்பாலும் பட்டியல் சமூக மக்கள் வசிக்கும் இக் கிராமத்தில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் புதிதாகப் பயன்பாட்டிற்கு வந்த குடிநீர் தேக்கத் தொட்டியில் துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது. இதனால் கிராம மக்கள் சிலர் அந்த தொட்டியில் ஏறி ஆய்வு செய்த போது, அதில் மலம் கலந்திருந்தது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து ஊராட்சி செயலாளரிடம் புகார் அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அமச்சியாபுரம் மக்கள் குற்றம்சாட்டினார். அத்துடன், கிராம மக்கள் மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை செய்து, மலம் கலந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும், தொட்டியை சுத்தம் செய்து மருத்துவ முகாம் அமைக்கவும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து நேற்று (செப்.8) மதுரையில் இருந்து தடயவியல் துறை உதவி இயக்குநர் ராஜேஷ் தலைமையிலான குழுவினர் அமச்சியாபுரம் கிராமத்திற்கு வந்தனர். அங்குள்ள குடிநீர்த் தொட்டியில் மலம் கலந்துள்ளதா? என்பதை உறுதி செய்வதற்காக ஆதாரங்களை சேகரித்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம், சுகாதாரத்துறை, காவல்துறை என பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஒரே நாளில் 47 மீனவர்களை கைது செய்வது இதுதான் முதல் நிகழ்வு! மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் கடிதம்!

இதற்கிடையே, கிராம மக்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவித்த கருப்பட்டி நிர்வாகம், '' அமச்சியாபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் சுண்ணாம்பு அடித்து இருந்ததால், அத் துகள்கள் பெயர்ந்து துர்நாற்றம் வீசி இருக்கலாம் எனவும் இதுகுறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது எனவும் கூறியது.

இந்த சூழலில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக கிராம மக்கள் குடிநீர் தொட்டியின் பயன்பாட்டையும் நிறுத்தியுள்ளனர். இந்நிலையில், அமச்சியாபுரம் கிராம மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.‌ கிராமம் முழுவதும் 30க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டனர். கிராமத்தில் தொடர்ந்து லாரிகள் மூலமாக குடிநீர் விநியோகமும், தூய்மை பணியும் செய்யப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

