ராணிப்பேட்டையில் இரண்டு போலி மருத்துவர்கள் கைது- பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!

ராணிப்பேட்டையில் போலி மருத்துவம் பார்த்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை: மருத்துவ துறையில் உரிய கல்வித் தகுதியின்றி பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த இரண்டு போலி மருத்துவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

வேலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முறையான கல்வித் தகுதி இல்லாமல், போலி மருத்துவர்கள் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனை தடுக்கும் நோக்கில், சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமாக இருந்தால் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என பொதுமக்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், வாலாஜா வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வள்ளுவம்பாக்கம் மற்றும் ஒழுகூர் பகுதிகளில், போலி மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிப்பதாக வாலாஜாபேட்டை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் ஒழுகூரில் ஜெயவேலு (71), வள்ளுவம்பாக்கத்தில் திருநாவுக்கரசு (35) ஆகியோர் மருத்துவ துறையில் உரிய கல்வித் (MBBS) தகுதியின்றி பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தது தெரியவந்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்து மாத்திரைகள், ஊசிகள், மருத்துவ உபகரணங்களை பறிமுதல் செய்து ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இருவர் மீதும் இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC) பிரிவு 420, 318 பிஎன்எஸ், 15 (3), 318 (2), இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் சட்டம் (IMC Act) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுபோன்று பலரின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில், சட்டவிரோதமாக சிகிச்சை அளிக்கும் போலி மருத்துவர்கள் மீது போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செல்லும் முன் மருத்துவர்களின் தகுதி மற்றும் பதிவுகளை சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும், சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருந்தால் காவல்துறைக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

முன்னதாக, கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் முறையாக மருத்துவம் படிக்காமல், மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது. இதில், ஆட்சியர் உத்தரவின்பேரில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதில், முறையான மருத்துவப் படிப்பு மற்றும் மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த 4 பேரை குடியாத்தம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த நிலையில், தற்போது ராணிப்பேட்டையில் இதேபோன்று சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

