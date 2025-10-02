ETV Bharat / state

விஜயதசமி விழா:குழந்தைகளுக்கு அரிசியில் ‘அ’ எழுதும் வித்யாரம்பம் நிகழ்வில் குவிந்த பெற்றோர்!

கல்வியிலும், அறிவிலும் சிறந்து விளங்கவும், தொழில் சார்ந்த புது முயற்சிகளுக்கு பிள்ளையார் சுழி போடவும் உகந்த நாளாக விஜயதசமி தினம் கருதப்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கு அரிசியில் ‘அ’ எழுதி கல்வி தொடக்கம்
குழந்தைகளுக்கு அரிசியில் ‘அ’ எழுதி கல்வி தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவிலில் ஸ்ரீ வனமாலீஸ்வரர் கோயிலில் சரஸ்வதி சன்னிதானத்தில் நடைபெற்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு அரிசியில் ‘அ’ எழுதி வித்யாரம்பம் எனப்படும் கல்வியை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

நவராத்திரியின் இறுதி நாளான இன்று விஜயதசமி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாள் வெற்றியை குறிக்கும் நாளாக கருதப்படுகிறது. விஜயதசமி நாளில் கல்வியிலும், அறிவிலும் சிறந்து விளங்கவும், தொழில் சார்ந்த புது முயற்சிகளுக்கு பிள்ளையார் சுழி போடவும் உகந்த நாளாக இன்றைய தினம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

விஜயதசமி நாளில் கல்வி, வியாபாரம் என எதனை தொடங்கினாலும் அது வெற்றியுடன் நடைபெறும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. குழந்தைகளை பள்ளிகளில் சேர்க்கும் இந்த நாள் அவர்களின் வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான நாளாக அமைந்துள்ளது.

குழந்தைகளின் ஆரம்ப நிலை கல்வி அறிவு என்பது அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அறிவாற்றல் உள்ளவர்களாக துணை நிற்கிறது. நவராத்திரியில், முப்பெரும் தேவியரின் பூஜை முடிந்தபின் தொடங்கப்படும் எந்தவொரு செயலும், சிறந்த வெற்றியை தரும் என்பது நம்பிக்கை.

நாகர்கோவிலில் விஜயதசமி விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை கருத்தில் கொண்டு விஜயதசமி தினத்தில் குழந்தைகளுக்கு வித்யாரம்பம் செய்யப்படுகிறது அப்பா, தாத்தா, தாய் மாமாவின் மடியில் குழந்தைகளை அமர வைத்து ஒரு தட்டில் அரிசியை முழுவதுமாக பரப்பி வைத்து கொண்டு குழந்தையின் விரலை பிடித்து தட்டில் உள்ள அரிசியின் மேல் தங்கள் தாய்மொழியின் முதல் எழுத்து எழுதி வைக்கப்படுகிறது.

அதன்பின் 'ஓம் ஸ்ரீ கணபதையே நமஹ' என்று எழுதியும், அதனை தொடர்ந்து தங்க மோதிரம் அல்லது தங்க எழுத்தாணி கொண்டு குழந்தையின் நாவில் எழுதி, மழலையின் கல்வி துவக்கி வைக்கப்படுகிறது.

குழந்தை தடையின்றி எழுதவும், பேசவும் இந்த சுபநிகழ்ச்சி ஆரம்பமாக இருக்கட்டும் என்பதே, இதற்கான அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.

அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் உள்ள ஸ்ரீ வனமாலீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று காலை சரஸ்வதி சன்னிதானத்தில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு ஏடு மற்றும் அரிசியில் முதல் எழுத்தான 'அ' எழுத கற்று கொடுக்கப்பட்டது. குழந்தைகள் பெயரில் சிறப்பு அர்ச்சனை செய்யப்பட்டு மஞ்சள் கலந்த அரிசியில் தமிழில் முதல் எழுத்தான ‘அ’ குழந்தைகளின் கைகளை பிடித்து புரோகிதர்கள் எழுத வைத்தனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்தும் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இருந்தும் ஏராளமான பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்து வந்து அவர்களின் கல்வியை துவக்கி வைத்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சிகன்னியாகுமரிVIJAYADASAMI FESTIVALNAGERCOILVIJAYADASAMI FESTIVAL AT NAGERCOIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.