ரயில்வே வார விழாவில் விருதுகளை அள்ளிய மதுரை கோட்டம்! 11 அலுவலர்களுக்கு அவார்டு!
தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர். என். சிங், ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு விஷிஸ்ட் ரயில் சேவா புரஸ்கார் விருதுகளை வழங்கி கெளரவித்தார்.
Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST
மதுரை: ரயில்வே வார விழாவை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் விஷிஸ்ட் ரயில் சேவா புரஸ்கார் விருதினை மதுரை ரயில்வே கோட்ட அலுவலர்கள் 11 பேர் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சிறப்பாக பணிபுரியும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தெற்கு ரயில்வே மண்டல அளவில் வருடந்தோறும் 'விஷிஸ்ட் ரயில் சேவா புரஸ்கார்' விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகளை செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 7) அன்று சென்னையில் நடந்த விழாவில் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர். என். சிங், சிறப்பாக பணிபுரிந்த அதிகாரிகளுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் வழங்கினார்.
இதில் மதுரை கோட்டத்தைச் சேர்ந்த 11 ரயில்வே அலுவலர்கள் விருதுகளை பெற்றுள்ளனர். காரைக்குடி உதவி கோட்ட பொறியாளர் வி.விவேகானந்தன், கணக்கியல் உதவியாளர் ஜி.எஸ்.காயத்ரி, முதன்மை ரயில் என்ஜின் ஆய்வாளர் ஜே. சுரேஷ், வரைபடப் பிரிவு பொறியாளர் யூ. கார்த்திகேயன், ரயில் பாதை பராமரிப்பு பொறியாளர்கள் ஆர்.எஸ்.குமார் மற்றும் டி.ஜே. பால யுகேஷ், ரயில் பெட்டி பராமரிப்பு பொறியாளர் எ. நயினார், ரயில்வே மருத்துவமனை மருந்தாளர் எஸ்.கணேசன், ரயில் இயக்க கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் பி. ஜெய கணேஷ், பழனி ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீராங்கனை இ.தாமரைச்செல்வி ஆகியோர் விஷிஸ்ட் ரயில் சேவா புரஸ்கார் விருதினை பெற்றனர்.
மதுரை கோட்டம் ஊழியர் நலம், ரயில் நிலைய தூய்மைப் பராமரிப்பு போன்ற பிரிவுகளில் பகிர்வு சுழற் கேடயங்களையும் பெற்றது. மதுரை கோட்ட அலுவல் மொழித் துறை தனி சுழற் கேடயமும், பயணிகள் குறைகளை களைவதில் இரண்டாம் இடத்திற்கான சுழற்கேடயமும் பெற்றது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தெற்கு ரயில்வேயில் மண்டல அளவில் நடைபெறும் இந்த விருது விழாவில் மதுரை கோட்டத்தைச் சேர்ந்த ரயில்வே அலுவலர்கள் தங்களின் அர்ப்பணிப்பு மிக்க பணிகளின் காரணமாக தொடர்ந்து விருதுகளை வென்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க: நேற்று டெல்லி.. இன்று நெல்லை.. நீதிபதியை நோக்கி காலணி வீச்சு; வடமாநில இளைஞரிடம் போலீஸ் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை!
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தின் கீழ் வரும் 6 பெரிய கோட்டங்களில், மதுரை ரயில்வே கோட்டம் மிகப்பெரியதும், சிறப்புமிக்கதுமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மதுரை கோட்டமானது தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா என இரண்டு மாநிலங்களில் பரவியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இது தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி ஆகிய பன்னிரண்டு மாவட்ட ரயில்வே கழகங்களை உள்ளடக்கியதாக சேவை அளித்து வருகிறது. கேரளாவில், இந்த கோட்டம் கொல்லம் மாவட்டம் கிளிகொல்லூர் ரயில் நிலையம் வரை உள்ளது.