பாம்பை மாலை போல் கழுத்தில் சுற்றி விளையாடிய நபர்; அடுத்து நேர்ந்த விபரீதம்
மது போதையில் நல்ல பாம்புடன் விளையாட முயன்ற நபருக்கு பெரும் ஆபத்து நேரிட்டுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 8:59 AM IST
விழுப்புரம்: சாலையில் சென்ற பாம்பை பிடித்து விளையாட நினைத்த நபர், தற்போது அரசு மருத்துவமனையின் ஐசியு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
ஆந்திர மாநிலத்தின் கடலோரம் அமைந்துள்ள நகரம் ஏனாம். ஆந்திராவில் இருந்த போதிலும், இது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் பகுதியாகும். இந்நிலையில், இந்த ஏனாம் மாவட்டத்தில் உள்ள தரியலதிப்பா கிராமத்தை சேர்ந்த கொள்ளப்பள்ளி கொண்டா (50) என்பவர், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கம் போல மது அருந்தியுள்ளார்.
மது போதை தலைக்கேறிய நிலையில், தனது வீட்டுக்கு அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரது வீட்டருகே சாலையில் நல்ல பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து சென்றுள்ளது. இதை பார்தத கொள்ளப்பள்ளி கொண்டா, அந்த பாம்பை பிடிக்க முயற்சித்தார். அப்போது, பாம்பு அவரது கையை கடித்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர், என்னையா கடிக்கிறாய்? எனக்கூறி பாம்பை பிடித்து, அதன் கழுத்தை நெறித்தபடி தனது கழுத்தில் மாலையாக போட்டபடி, அங்கும் இங்கும் நடமாடினார்.
அப்போது, பாம்பின் விஷம் தலைக்கேறியதில் அவரது வாயில் இருந்து நுரை தள்ளியது. இதனால் பதற்றமான அவர், பாம்பை கீழே வீசிவிட்டு மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக அப்பகுதி மக்கள் அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள காக்கிநாடா அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு, ஐசியு பிரிவில் ஆபத்தான நிலையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பான வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
பாம்பு ஏன் மனிதர்களை கடிக்கிறது?
நல்ல பாம்புகள் மனிதர்களை கடிக்கும். ஆனால், அவை மற்றவர்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே கடிக்கின்றன. மனிதர்களை கண்டால் பொதுவாக பாம்புகள் அஞ்சி ஒதுங்கி செல்வதே இயல்பு. தங்களுக்கு ஆபத்து என்று உணரும்போது மட்டுமே பாம்புகள், மனிதர்களை கடிக்கின்றன.
பாம்பு கடித்தால் செய்ய வேண்டியவை
பாம்பு கடித்த நபருக்கு முதலில் பாதிக்கப்படுவது அவருடைய நரம்பு மண்டலமே. எனவே, பாம்பு கடித்த நபரை பதற்றப்படாமல் இருக்க செய்வது முதல் உதவியாகும். பதற்றம் அடையும்போது, ரத்த நாளங்களில் பாம்பின் விஷமானது விரைவாக முன்னெறிச்சென்று நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து, மனிதனை கோமா நிலைக்கு தள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. பாம்பு கடித்த உடனே அருகிலுள்ள மருத்துவனைக்குச் செல்ல வேண்டும்.
மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்கு முன்னதாக உணவோ அல்லது மாற்று மருந்துகளையோ உட்கொள்ளக்கூடாது. பாம்புக்கடிக்கு உள்ளானவர் தானாக நடந்தோ அல்லது வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டோ மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூடாது. அவசர ஊர்தியோ அல்லது வேறு விதமான வாகனத்திலோ பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும். பாம்பு கடிபட்ட இடத்தில் இறுக்கமான ஆடைகள் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக அகற்ற வேண்டும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.