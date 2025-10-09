ETV Bharat / state

இது கம்பெனியா? குப்பை மேடா? 20 குழந்தைகளுக்கு எமனான 'இருமல் சிரப்' நிறுவனத்தின் கொடுமையான விதிமீறல்கள்!

ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் ஊட்டச்சத்து போன்ற மருந்து அல்லாத பொருட்களையும் பொதுவான மருந்துப் பொருட்களுடன் சேர்த்து தயாரித்ததாக தமிழ்நாடு மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

மருந்துகள் பரிசோதனை ஆய்வகம், மதுரை
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BY - எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: நச்சு பொருட்களுடன் இருமல் சிரப் தயாரித்த ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது 364 குற்றச்சாட்டுகளை தமிழ்நாடு மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் வைத்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் கோல்ட்ரிப் எனும் இருமல் மருந்தை குடித்த 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த மருந்தை பரிசோதித்ததில், அதில் அளவுக்கு அதிகமான நச்சுப் பொருட்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மருந்துக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள விளக்க அறிக்கையில், '' காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தில் ஆய்வு செய்து, சர்ச்சைக்குரிய மருந்தான கோல்ட்ரிப் (பேட்ஜ் 13) உள்பட 5 மருந்துகளை பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தினோம். அதில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தில் 'டை எத்திலீன் கிளைசால்' எனப்படும் நச்சு ரசாயனம் 48.6 சதவீதம் இருப்பது கடந்த 2 ந் தேதி கண்டறியப்பட்டது.

மேலும், மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் தயாரிப்பு விதிகளின் படி, கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தில் (60 மில்லி எஸ்ஆர் பேட்ஜ் 13ல்) 364 விதிமீறல்கள் உள்ளன. அதில் முக்கியமாக ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் மருந்து தயாரிப்பதற்கான விதிமுறைகளையும், காெள்கைகளையும் பின்பற்றவில்லை. அதற்கு தேவையான தகுதி வாய்ந்த பணியாளர்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், உபகரணங்கள் இல்லாமல் உள்ளது.

மேலும் இதனை சாிபார்த்தல், பகுப்பாய்வு செய்ததற்கான தரவுகளும் இல்லை. தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகள் நிரப்பும் இடங்களும், சேமிப்பு இடங்களும் சுகாதாரமற்று இருந்துள்ளன. இது மருந்து தயாரிப்பின் தரத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.

விதிமீறல்கள்

  • மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் பின்பற்ற வேண்டிய நிலையான விதிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை.
  • மருந்து தயாரிப்பில் சுகாதாரமான முறையில் நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளவில்லை.
  • மருந்து தயாரிக்கும் போது ஏற்படும் கழிவுநீர் வெளியேறுவதற்கான வடிகால் அமைக்கப்படவில்லை.
  • பகுப்பாய்வு சோதனை முறைகள், தானியங்கி இயந்திரங்கள் சுத்தம் செய்யும் முறைகளை சரியாக பின்பற்றவில்லை.
  • மருந்தின் தரத்தை பரிசோதனை செய்ய தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு இல்லை.
  • ஒவ்வாெரு மருந்தையும் தயாரித்த பிறகு அதன் தரத்தை உறுதி செய்ய தகுதியான நபர் நியமனம் செய்யப்படவில்லை.
  • மருந்து தயாரிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள குழாய்கள், வடிவமைப்புகளை மூடி வைக்க தேவையான வசதிகள் செய்யப்படாததால் எலிகள், பூச்சிகள் நுழையும் நிலையில் உள்ளது.
  • மூலப்பொருட்கள் பகுப்பாய்வு மற்றும் சோதனை இல்லாமல் வாங்கி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • புரோப்பிலீன் கிளைகோல் விஷயத்தில் நிறுவனம் தரமற்ற கரைப்பானை வாங்கி பயன்படுத்தியுள்ளது.
  • மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கதவுகள் மற்றும் அடைப்புகள் அலுமினியத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் இந்த அறைகளுக்குள் காற்று உள்ளே செல்வதை தடுக்கும் வசதி இல்லை.
  • ஊட்டச்சத்து போன்ற மருந்து அல்லாத பொருட்கள் பொதுவான மருந்துப் பொருட்களுடன் சேர்த்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
  • மேலும் நிறுவனம் அதே முகவரியில் உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் உரிமத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதற்கான சுகாதார சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளவில்லை உள்ளிட்ட 364 குற்றசாட்டுகள் ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

COUGH SYRUP TRAGEDYTOXIC COLDRIP COUGH SYRUPSRESAN PHARMAஇருமல் சிரப்COUGH SYRUP DEATHS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.