திருவள்ளூர்: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சிலைகள் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
உலகம் முழுவதும் நாளை விநாயகர் சதுர்த்தி (ஆக.27) வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக, விநாயகர் சிலை விற்பனையும் அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் இந்து முன்னணி சார்பாக திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இணைந்து விநாயகர் சிலைகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இந்த விநாயகர் சிலைகள் ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள சித்தூர், விஜயவாடா ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. சிலையின் அளவுக்கு ஏற்றவாறு ரூ.5 ஆயிரம் முதல் ரூ.25 ஆயிரம் வரை விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், விதவிதமான வண்ணங்களிலும், பார்ப்பவர்கள் கவரும் விதத்தில் விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு விநாயகர் சிலைகளும் மூன்று அடி முதல் 10 அடி வரை பிரம்மாண்டமாகக் காட்சியளிக்கிறது.
பார்த்ததும் கண்களைக் கவரும் வகையில் உள்ளதால், ஒவ்வொரு கிராமத்திலிருந்து வரக் கூடிய நபர்கள் போட்டி போட்டு வாங்கிச் செல்வதாகவும், விற்பனை அமோகமாக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து இந்து முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் விமல் ராஜ் கூறுகையில், விநாயகர் சிலைகளை தண்ணீரில் கரைத்தால் எந்த ஒரு விபரீதமும் ஏற்படாது. மீன்களுக்கும் எந்தத் தொல்லை கிடையாது. ஏனென்றால், இச்சிலையில் எந்த ரசாயனமும் இல்லை. இதற்காக, கிழங்கு மாவு, காகிதத் தூள் ஆகியவற்றை அரைத்து தயார் செய்யப்பட்டவை.
குறிப்பாக, கருப்பு பிள்ளையார், வண்ணமய பிள்ளையார், தங்கப் பிள்ளையார், முருகன் பிள்ளையார், வெள்ளி பிள்ளையார், மான் பிள்ளையார், சிங்கப் பிள்ளையார் என விதவிதமான பிள்ளையார் இந்து முன்னணி சார்பாக, காவல்துறை பாதுகாப்புடன் விற்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 200-க்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் விற்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவித்தார்.
நாளை திருவள்ளூரில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படும் நிலையில், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் 20-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி, விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தின் போதும் எந்த பிரச்சினையும் வராமல் இருக்க 100-க்கு மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என காவல்துறை வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.