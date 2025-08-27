ETV Bharat / state

200 கிலோ பேரிச்சம் பழத்தால் உருவான விநாயகர் சிலை... பொதுமக்கள் வியப்பு! - DATES VINAYAGAR STATUE

சென்னையில் உலர்ந்த பழங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

விநாயகர் சிலை
விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 8:46 PM IST

1 Min Read

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, நந்தனத்தில் சுமார் 200 கிலோ பேரிச்சம் பழத்தால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை பக்தர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்து பண்டிகைகளில் ஒன்றான விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று (ஆக.27) நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, பல்வேறு பகுதிகளிலும் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து, பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். மேலும், சென்னையில் பொது இடங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி வழங்கி இருந்தனர்.

பேரிச்சம் பழ விநாயகர்

இந்நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே வித்தியாசமாக விநாயகர் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்து பொதுமக்கள் வழிபட்டு நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னை நந்தனம் சிஐடி நகரில் விநோதமான முறையில் விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, சுமார் 200 கிலோ பேரிச்சம் பழத்தைப் பயன்படுத்தி விநாயகர் சிலை உருவாக்கியதாக சிலையை வடிவமைத்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பேரிச்சம் பழம் மற்றும் உலர் பழங்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை
பேரிச்சம் பழம் மற்றும் உலர் பழங்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பேரிச்சம் பழ பிள்ளையார் பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது. இதில், பேரிச்சம் பழம் மட்டுமல்லாமல், 5 கிலோ முந்திரி, ஏலக்காய், மயில் இறகுகள் மற்றும் 2 கிலோ பத்து ரூபாய் நாணயங்களும் வைத்து அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விநாயகர் சிலை அந்தப் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

உலர் பழங்கள் விநாயகர்

அதேபோல, சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் 13 அடி உயரத்தில், சுமார் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அத்திப்பழம், திராட்சை, முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா, ஏலக்காய் என ஒன்பது வகையான உலர்ந்த பழங்களால் விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

கடந்த 5 நாட்களாக பத்து பேர் கொண்ட குழு இந்த விநாயகர் சிலையை உருவாக்கி உள்ளனர். இந்த நிலையில், உலர் பழ விநாயகரை வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று, கடலில் கரைக்க உள்ளனர். பழங்கள், இனிப்பு வகைகள் என பல்வேறு வகையான விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கப் பட்டாலும், உலர்ந்த பழங்களினால் ஆன இந்த விநாயகர் உருவம் பார்ப்போரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. பொதுமக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ள இந்த விநாயகரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, நந்தனத்தில் சுமார் 200 கிலோ பேரிச்சம் பழத்தால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை பக்தர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்து பண்டிகைகளில் ஒன்றான விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று (ஆக.27) நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, பல்வேறு பகுதிகளிலும் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து, பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். மேலும், சென்னையில் பொது இடங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி வழங்கி இருந்தனர்.

பேரிச்சம் பழ விநாயகர்

இந்நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே வித்தியாசமாக விநாயகர் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்து பொதுமக்கள் வழிபட்டு நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னை நந்தனம் சிஐடி நகரில் விநோதமான முறையில் விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, சுமார் 200 கிலோ பேரிச்சம் பழத்தைப் பயன்படுத்தி விநாயகர் சிலை உருவாக்கியதாக சிலையை வடிவமைத்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பேரிச்சம் பழம் மற்றும் உலர் பழங்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை
பேரிச்சம் பழம் மற்றும் உலர் பழங்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பேரிச்சம் பழ பிள்ளையார் பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது. இதில், பேரிச்சம் பழம் மட்டுமல்லாமல், 5 கிலோ முந்திரி, ஏலக்காய், மயில் இறகுகள் மற்றும் 2 கிலோ பத்து ரூபாய் நாணயங்களும் வைத்து அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விநாயகர் சிலை அந்தப் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

உலர் பழங்கள் விநாயகர்

அதேபோல, சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் 13 அடி உயரத்தில், சுமார் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அத்திப்பழம், திராட்சை, முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா, ஏலக்காய் என ஒன்பது வகையான உலர்ந்த பழங்களால் விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

கடந்த 5 நாட்களாக பத்து பேர் கொண்ட குழு இந்த விநாயகர் சிலையை உருவாக்கி உள்ளனர். இந்த நிலையில், உலர் பழ விநாயகரை வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று, கடலில் கரைக்க உள்ளனர். பழங்கள், இனிப்பு வகைகள் என பல்வேறு வகையான விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கப் பட்டாலும், உலர்ந்த பழங்களினால் ஆன இந்த விநாயகர் உருவம் பார்ப்போரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. பொதுமக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ள இந்த விநாயகரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பேரீச்சம்பழ விநாயகர்விநாயகர் சதுர்த்திVINAYAGAR CHATURTHIVINAYAGAR CHATURTHI CELEBRATIONDATES VINAYAGAR STATUE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.