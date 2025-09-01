ETV Bharat / state

கடலில் கரைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள்: 77 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம்! - VINAYAGAR CHATURTHI STATUE

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தை தொடர்ந்து சென்னை கடற்கரைகளில் மட்டும் 77 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கரை ஒதுங்கிய கழிவுகள்
கரை ஒதுங்கிய கழிவுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 1, 2025

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு சிலைகள் நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்ட வரும் நிலையில், சென்னையில் மட்டும் இதுவரை 77 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்துக்கள் கொண்டாடும் முக்கிய பண்டிகைகளுள் ஒன்று விநாயகர் சதுர்த்தி. ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு அரசின் அனுமதி பெற்று பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 80 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகள் பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டு வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அதனை தொடர்ந்து அருகில் உள்ள நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், சென்னை பட்டினப்பாக்கம் (சீனிவாசபுரம்), திருவான்மியூர் (பல்கலை நகர்), காசிமேடு (மீன்பிடி துறைமுகம்), திருவொற்றியூர் (பாப்புலர் எடைமேடை) ஆகிய 4 கடற்கரை பகுதிகளில் சிலைகளை கரைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் 16,000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கரை ஒதுங்கிய கழிவுகள்
கரை ஒதுங்கிய கழிவுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிலைகள் கரைப்பு

இதுவரை மொத்தம் 2,005 சிலைகள் கரைக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பட்டினம்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் மட்டும் 1,164 விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் சென்னை பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகளுடன் கரைக்கப்பட்ட பூக்கள், மாலைகள், பூஜைப் பொருட்கள், மரக்கட்டைகள், இரும்பு கம்பிகள் போன்றவை கடற்கரை ஓரங்களில் தேங்கியிருந்தன. அவற்றை இன்று காலை முதலே புல்டோசர்கள் கொண்டு 50க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றி வந்தனர்.

மேலும், விநாயகர் சிலையை கரைக்க வருபவர்களின் வாகனங்கள் செல்வதற்காக கடற்கரைகளில் ஒரு அடி உயரத்திற்கு மண் மற்றும் ஜல்லி கொட்டப்பட்டிருந்தது. அதனையும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் முழுவதுமாக அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

77 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள்

சென்னையில் இதுவரை மொத்தம் 77 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக திருவான்மியூரில் 21 மெட்ரிக் டன், பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் 20 மெட்ரிக் டன், காசிமேட்டில் 8 மெட்ரிக் டன், திருவொற்றியூரில் 6 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக மெரினா கடற்கரை லூப் சாலையில் 22 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

விநாயகர் சதூர்த்திவிநாயகர் சிலை கரைப்புVINAYAGAR STATUEVINAYAGAR CHATURTHIVINAYAGAR CHATURTHI STATUE

