- By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னை குரோம்பேட்டையில் 25 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து சிறப்பு கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது.
இன்று நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆங்காங்கே விநாயகர் சிலைகளை வைத்து பொதுமக்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னை குரோம்பேட்டை ராதா நகரில் சுமார் 25 ஆயிரம் சிலைகளை வைத்து சிறப்பு கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கட்டடக்கலை நிபுணர் சீனிவாசன் என்பவர் இக்கண்காட்சியை நடத்தி வருகிறார். 19ஆம் ஆண்டு நடைபெறுகிற இந்த கண்காட்சியை சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் துவக்கி வைத்தார்.
இன்று காலை தொடங்கிய கண்காட்சியை பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சென்று கண்டு களித்து வருகின்றனர். இங்கு, மண், மரம், தங்கம், வைரத்திலான விநாயகர் சிலைகள் கூட வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, பசுமை விநாயகர் சிலைகள், மனிதன் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்கின்ற நடத்தல், குளித்தல், படுத்திருத்தல், வாகனம் ஓட்டுதல், விமானம் ஓட்டுதல், சிப்பிக்குள் முத்துக்கு பதிலாக விநாயகர் இருத்தல் என்பது போன்ற பல்வேறு கற்பனை காட்சிகள் அரை அடி முதல் 10 அடி வரையிலான சிலைகளாக வடிக்கப்பட்டு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதேபோல், தங்கம், வெள்ளி, மாணிக்கம், வைரம், மரகதம், பாதரசம் போன்றவற்றிலும், தேக்கு, சந்தன மரங்களிலும் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபோக, பிரபல கோயில்களான சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில், கள்ளிக்கோட்டை விநாயகர் கோயில், மலைக்கோட்டை விநாயகர் கோயில் போன்றவற்றின் மினியேச்சர்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்த சீனிவாசன் நம்மிடம் கண்காட்சி குறித்தும், சிலைகள் குறித்தும் விவரித்தார். அப்போது, “ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விதவிதமான விநாயகர் சிலைகளை வைத்து ஒரு வார காலத்திற்கு கண்காட்சியை நடத்துவேன். இதில் பல்வேறு பொதுமக்களும் அரசியல் பிரமுகர்களும் வந்து பார்வையிட்டு செல்வார்கள். 19வது ஆண்டாக இந்த ஆண்டு, குரோம்பேட்டையில் இக்கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் இதை இன்று காலை துவக்கி வைத்தார்.
இந்த கண்காட்சியானது இன்று 27ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி வரை, காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரையும், மாலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரையும் நடைபெற உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து சிலைகள் பற்றி பேசிய அவர், “முதன்முதலாக கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு சாலையில் வெறும் 100 விநாயகர் சிலைகளை வைத்து முதல் கண்காட்சியை நடத்தினேன். தற்போது வெற்றிகரமாக 19ஆம் ஆண்டு 25 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகளை இரண்டு அடுக்குமாடி கட்டடங்களில் வைத்து கண்காட்சியை நடத்தி வருகிறேன். இங்கு பசுமை சிலைகள் முதல், ஏஐ சிலை வரை விதவிதமான கற்பனை காட்சிகளில் வித்தியாசமான வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாடு கவர்னர் ஆர்.என். ரவி உள்ளிட்ட ஒருசில முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் வந்து பார்வையிட இருக்கிறார்கள்” என்று கூறினார்.
முன்னதாக கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் தா.மோ அன்பரசன், “நண்பரும் கட்டடக்கலை நிபுணருமான சீனிவாசன் 25 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து கண்காட்சி நடத்தி, எங்களை அதில் பங்கேற்க வைத்துள்ளார். இந்த விநாயகர் சிலை கண்காட்சி 19 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நான் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக வந்து துவக்கி வைத்து வருகிறேன்” என்றார்.