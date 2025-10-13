ETV Bharat / state

அரசின் இலவச திட்டங்களோடு பெண்களையும் ஒப்பிட்ட சி.வி. சண்முகம்: களத்தில் இறங்கிய மாதர் சங்கம்!

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச திட்டங்களுடன் பெண்களையும் ஒப்பிட்டு பேசிய சி.வி. சண்முகம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விழுப்புரம் மாவட்ட அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

எம்.பி. சி.வி. சண்முகம்
எம்.பி. சி.வி. சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 5:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: அரசு வழங்கும் இலவச திட்டங்களோடு, பெண்களையும் ஒப்பிட்டு அதிமுக எம்.பி. சி.வி. சண்முகம் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

விழுப்புரம் தெற்கு நகர அதிமுக சார்பில் பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர்கள், நிர்வாகிகளுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் கடந்த 11ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சரும், தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி. சண்முகம், ”வாக்காளர்கள் பட்டியலில் திமுக குளறுபடி செய்கிறது. இறந்தவர்களையும், முகவரி இல்லாதவர்களையும் நீக்க பல முறை வலியுறுத்தியும் இதுவரை நீக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்திலும் இதுபற்றி கூறியுள்ளோம். தேர்தல் ஆணையமும் சரி செய்யவில்லை என்றால், அதிமுக சார்பில் நீதிமன்றத்திற்கு செல்வோம்" என்றார்.

“ஸ்டாலினின் ஒரே ஒரு குடும்பம்தான் வாழ்கிறது. தேர்தலுக்காக தற்போது அனைத்தையும் செய்து தருவதாக கூறுவார்கள். இன்னும் மூன்று, நான்கு மாதங்கள் தான் இருக்கின்றன. இன்னமும் பல அறிவிப்புகள் வரும். இலவசமாக மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஆடு, மாடு, ஏன் ஆளுக்கு ஒரு மனைவியையும் கூட இலவசமாக வழங்குவார்கள்” என பேசினார்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி கடும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. இந்நிலையில், சி.வி. சண்முகத்துக்கு மாதர் சங்கம் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கூறுகையில், மகளிருக்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.

சொந்த காலில் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள விடியல் பயணம், மகளிர் உரிமைத் தொகை, சுய உதவிக்குழு, புதுமைப்பெண் போன்ற பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு, பெண்களின் பொருளாதாரம் உயர்ந்துள்ள நிலையில், அவர்களை இலவசத்தோடு ஒப்பிட்டு கொச்சைப்படுத்தி பேசிய சி.வி. சண்முகம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: 'திமுக ஆட்சிக்கு இன்னும் 177 நாட்களில் முடிவுரை... முடியாததை செய்து முடிப்பவர் அமித்ஷா' - நயினார் நாகேந்திரன்!

பெண்களை அவதூறாக பேசிய அரசியல்வாதிகள் பலர் பதவியை இழந்துள்ளனர். அதனை மறந்துவிட்டு சி.வி. சண்முகம் கொச்சையாக பேசியுள்ளார். நிச்சயமாக இவர் மீது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், மாதர் சங்கத்தினர் தங்களது எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கும் வகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த செய்தி முற்றிலும் தவறானது என அதிமுக விளக்கமளித்துள்ளது. விஷமத்தனமான நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

சிவி சண்முகம் சர்ச்சைஅனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம்CV SHANMUGAM CONTROVERSYCV SHANMUGAM ABOUT DMK FREEBIESCV SHANMUGAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.