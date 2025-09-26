தளவானூரில் மீண்டும் தடுப்பணை! எம்எல்ஏ தலைமையில் அடிக்கல் நாட்டு விழா!
அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த தளவானூர் தடுப்பணை பழுதடைந்த நிலையில் தற்போது ரூ.84 கோடியில் இரு கரைகளிலும் 600 சதுர மீட்டருக்கு தடுப்பு சுவருடன் மீண்டும் புதியதாக கட்டப்பட உள்ளது.
Published : September 26, 2025 at 8:21 PM IST
விழுப்புரம்: ரூ.84 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள தளவானூர் தடுப்பணைக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டும் விழா நடைபெற்றது.
தென்பெண்ணை ஆற்றில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில் தளவானூர் தடுப்பணை கட்டப்பட்டது. அந்த தடுப்பணை திறக்கப்பட்ட ஒரு சில மாதங்களிலேயே ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கால் சேதமடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து சேதமடைந்த தடுப்பணை பகுதி வெடி வைத்து முழுமையாக தகர்க்கப்பட்டது.
இதையடுத்து புதிய தடுப்பணை கட்டித் தர வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பெஞ்சல் புயலின் போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் தளவானூர் அணைக்கட்டு பகுதியளவு உடைந்தது. இதனையடுத்து அணைக்கட்டை சீரமைக்க ரூ.84 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, விழுப்புரம் மாவட்டம் தளவானூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே ஏனாதிமங்கலம் கிராமங்களுக்கு இடையே ஓடும் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே புதிதாக அணை கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, சேதமடைந்த பகுதியில் புதிய தடுப்பணை கட்டி, அணையை புனரமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரகுமான், விழுப்புரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விழுப்புரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன், “தமிழக முதல்வரின் ஆணைக்கிணங்க இந்த தளவானூர் அணைக்கட்டு புனரமைப்பு பணி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் இன்று துவக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அணைக்கட்டு சீரமைக்கப்பட உள்ளது. முன்னதாக கட்டப்பட்டிருந்த அணைக்கட்டு பழுதடைந்து தளவானூர் ஊருக்குள் வெள்ளம் வரும் நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது 84 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு இரு கரைகளிலும் 600 சதுர மீட்டருக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து புரனமைப்பக்கப்பட்ட தளவானூர் தடுப்பணை எப்போது திறக்கப்படும் என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது அவர், “ஜனவரி மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு தமிழக முதல்வர் வருகை தருவார். அப்போது இதனை ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளார். அதனால், ஒன்றரை ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்” என்றார்.