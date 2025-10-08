ETV Bharat / state

விழுப்புரம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் வீடுகள் அகற்றம் - ரயில்வே நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை!

100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விழுப்புரம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் ரயில்வே ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த 44 வீடுகள் தற்போது இடிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

விழுப்புரம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள வீடுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ரயில்வே நிர்வாகம்
விழுப்புரம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள வீடுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ரயில்வே நிர்வாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 3:58 PM IST

விழுப்புரம்: பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் ரயில்வே ஆக்கிரமிப்பில் வசித்து வந்த 40-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை, நீதிமன்ற உத்தரவுபடி ரயில்வே ஊழியர்கள் இடித்தனர்.

விழுப்புரம் பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் ரயில்வே அக்கிரமிப்பு நிலத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 44 குடும்பங்கள் வசித்து வந்தன. இந்த ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை காலி செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த ஆண்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் முன்னாள் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சரும், தற்போதைய திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பொன்முடியிடம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவர், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, ரயில்வே ஆக்கிரமிப்பு இடத்தில் வசித்து வந்த 44 குடும்பங்களுக்கும், விழுப்புரம் அருகே திருப்பாச்சனூரில் வீடும், இலவச வீட்டு மனை பட்டாவும் வழங்க ஏற்பாடு செய்தார்.

மேலும், திருப்பாச்சனூர் பகுதியில் வீடு கட்டித் தரும் வரை, 44 குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாதந்தோறும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டும் வந்தது. ஆனால், அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இடம் தற்போது வரை அளக்கப்படாமல் உள்ளது. இதற்கிடையே, ரயில்வே துறைக்குச் சொந்தமான பவர் ஹவுஸ் பகுதி தனியார் நிறுவனத்திற்கு குத்ததை விடப்பட்டுள்ளது.

இதனால், பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள மக்கள் வீடுகளை காலி செய்ய வேண்டும் என கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக ரயில்வே துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், அப்பகுதி மக்கள் தங்களால் காலி செய்ய முடியாது என்று தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள வீடுகளை இடிக்கும் ஜேசிபி இயந்திரம்
பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள வீடுகளை இடிக்கும் ஜேசிபி இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், இன்று (அக்.8) காலை பவர் ஹவுஸ் பகுதியில் ரயில்வே ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த 44 வீடுகளையும், ரயில்வே துறை அதிகாரிகள், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆறு கனரக இயந்திரங்களின் உதவியுடன், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அப்பகுதியில் இருக்கும் அனைத்து வீடுகள் இடிக்கும் பணி நடைபெற்றது. இது அப்பகுதி மக்களிடையில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்டிய வீட்டை இடிப்பதை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறினர்.

தொடர்ந்து, மக்கள் தங்களது உடைமைகள் மற்றும் வீட்டுப் பொருள்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். அப்பகுதியில் மின்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வீடுகளை இழந்து நிற்கதியாக நிற்கும் பாமர மக்கள் அடுத்து எங்கே செல்ல போகிறார்கள்? அரசு அவர்களுக்கு எத்தகைய உறைவிடத்தை வழங்கப்போகிறது? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், “நாங்கள் பல தலைமுறைகளாக எங்கள் குழந்தைகளுடன் இப்பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். அரசு பட்டா அளித்து வீடு கட்டித் தரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், இன்று வரை ஒரு வீட்டுக்கும் அடிக்கல் கூட வைக்கவில்லை. ரயில்வே நிலத்தை ஏன் தனியார் நிறுவனத்திற்காக மாற்றுகிறார்கள்?” என கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், “நில உரிமை தொடர்பான தகவல்கள் வெளிப்படையாக வழங்கப்பட வேண்டும், புதிய வீடுகள் கட்டித் தரும் வாக்குறுதி குறித்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முழுமையான சட்ட பாதுகாப்புடன் மக்கள் வாழ்வதற்கான உரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்” என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

