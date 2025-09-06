என்ஐஆர்எப் தர வரிசை பட்டியலில் இடம் பிடித்த விழுப்புரம் அரசு கலைக் கல்லூரி!

என்ஐஆர்எப் பட்டியலில் விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லூரி 154 வது இடம் பிடித்து புதிய சாதனை படைத்து தமிழ்நாட்டிற்கும், குறிப்பாக விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கும் பெருமையை பெற்று தந்துள்ளது.
Published : September 6, 2025 at 4:05 PM IST
விழுப்புரம்: தேசிய அளவிலான என்ஐஆர்எப் தரவரிசைப் பட்டியலில் விழுப்புரம் அரசு கலைக் கல்லூரி இடம் பிடித்துள்ளதாக முதல்வர் சிவக்குமார் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
தேசிய அளவில் கல்வி நிறுவனங்களின் தரம் குறித்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் கல்லூரிகளின் தரவரிசை பட்டியலானது தேசிய தர நிர்ணய குழு (NIRF) மூலமாக வெளியிடப்படுகிறது. இந்திய அளவில் 52,081 கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசினர் கலைக் கல்லூரி 201-300 என்ற தர வரம்பிற்குள் இருந்து சாதனை படைத்தது.
2025-க்கான என்ஐஆர்எப் தர வரிசை பட்டியல் அண்மையில் வெளியானது. இந்த பட்டியலில் விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லூரி 154 வது இடம் பிடித்து புதிய சாதனை படைத்து தமிழ்நாட்டிற்கும், குறிப்பாக விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கும் பெருமையை பெற்று தந்துள்ளது.
வேலூர் மண்டலத்தில் உள்ள அரசு கல்லூரிகளில் விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசினர் கலைக்கல்லூரி முதலிடம் வகிக்கிறது. முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள் அதிகம் பயிலும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அவர்கள் வாழ்வை உயர்த்தும் கல்லூரியாக இது விளங்குகிறது. தேசிய தர வரிசைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரே கல்லூரி இதுவாகும்.
இது குறித்து விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசினர் கலைக் கல்லூரி முதல்வர் ஆர்.சிவக்குமார் கூறுகையில், ''தேசிய அளவில் இந்த சாதனையை அடைவதற்கு அயராது உழைத்திட்ட கல்லூரியின் NIRF ஒருங்கிணைப்பாளர் க.ச.சதீஷ் குமார் (தலைவர், வேதியியல் துறை) மற்றும் NIRF குழு, கல்லூரியின் ஆட்சி மன்றக் குழு உறுப்பினர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாராட்டுகளையும், நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த தருணத்தில் தேசிய அளவில் நமது கல்லூரி ஏற்றம் அடைவதற்கு உறுதுணையாக எங்களோடு என்றும் துணை நிற்கும் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர், வேலூர் மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர், கல்லூரி கல்வி ஆணையர், உயர்க்கல்வி துறை செயலர், விழுப்புரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர், விழுப்புரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், பெற்றோர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோருக்கும் எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிப்பதில் உளமாற மகிழ்கிறோம்" என்று கூறினார்.