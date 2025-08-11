ETV Bharat / state

'அம்புலி' பட பாணியில் த்ரில் சம்பவம்: 42 ஆடுகளை கடித்துக் கொன்ற மர்ம விலங்கு! பீதியில் ஊர்மக்கள்!! - CATTLE DEAD BY WEIRD ANIMAL

இரவு நேரத்தில் ஆட்டுப்பட்டிக்குள் நுழைந்த மர்ம விலங்கு ஒன்று, தூங்கிக்கொண்டிருந்த ஆடுகளை கொடூரமாக தாக்கியதில் அவை கொத்து கொத்தாக உயிரிழந்து கிடந்தன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 1:01 PM IST

விழுப்புரம்: மர்ம விலங்குகள் தாக்கியதில் பட்டியில் இருந்த 42 ஆடுகள் உயிரிழந்த நிலையில், 15க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் சிகிச்சையில் உள்ளன.

மயிலம் ஒன்றியத்தில் உள்ள ஆசூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ் (35). இவர் செஞ்சி வட்டம் கொங்கரப்பட்டு கிராம எல்லையில் உள்ள நிலத்தில் ஆட்டுப்பட்டி அமைத்து வளர்த்து வருகிறார். அந்த ஆட்டுப்பட்டியில் சுமார் 120க்கும் மேற்பட்ட செம்மறி ஆடுகளும், வெள்ளாடுகளும் உள்ளன. தினமும் ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்ற பின், மீண்டும் வந்து கம்பி வலை வேலிகளால் அமைக்கப்பட்ட பட்டியில் விட்டுவிட்டு ஆசூரில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு செல்வது பிரகாஷின் வழக்கம்.

அந்த வகையில், நேற்று முன்தினம் இரவு (ஆக.9), ஆடுகளை பட்டியில் அடைத்துவிட்டு பிரகாஷ் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, நேற்று அதிகாலை மீண்டும் ஆட்டுப்பட்டிக்கு வந்துள்ளார். அப்போது 40க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் கொத்து கொத்தாக இறந்து கிடந்ததை கண்டு அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதையடுத்து, அவர் அளித்த தகவலின் பேரில், வனத்துறை அலுவலர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆய்வு செய்தனர்.

உயிரிழந்த கால்நடைகள்
உயிரிழந்த கால்நடைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மொத்தம் 42 ஆடுகள் உயிரிழந்ததை உறுதி செய்த வனத்துறை அலுவலர்கள், அவற்றின் உடல்களை பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து உதவி வன பாதுகாவலர் தர்மலிங்கம் கூறுகையில், “இப்பகுதியில் கழுதைப்புலி நடமாட்டம் இருப்பதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். நாங்களும் ஆட்டுப்பட்டியில் கிடைத்துள்ள மர்ம விலங்கின் கால் தடயங்களை சேகரித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். கிடைத்துள்ள கால் தடயங்களில் இரண்டு விலங்குகள் வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. கால் தடயத்தின் அளவை வைத்து பார்க்கும் போது ஒன்று பெரிய விலங்கு மற்றொன்று அதன் குட்டியாக இருக்கலாம். முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகே ஆடுகளை கடித்தது கழுதைப்புலிதானா அல்லது வேறு விலங்கா என்பது தெரியவரும்” என்றார்.

இதுகுறித்து ஆடுகளின் உரிமையாளர் பிரகாஷ் கூறும்போது, “ஆட்டுப்பட்டி அருகே உள்ள புளிய மரத்தின் மீது ஏறி இந்த மர்ம விலங்கு ஆட்டுப்படிக்குள் வந்துள்ளது. பின் அங்கு இருந்த ஆடுகளை கடித்து கொன்றுள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் இதே போன்ற சம்பவம் நடந்தது. தொடர்ந்து கோட்டப்பூண்டி, எதப்பட்டு, கொங்கரப்பட்டு, அவியூர் ஆகிய கிராமங்களிலும் இதுபோன்று சம்பவம் நடப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறி வந்தனர். இந்த சம்பவத்தால் விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளோம். வனத்துறை மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

