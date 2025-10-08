ETV Bharat / state

பொங்கி வழியும் ஆற்றுப்பாதை... 40 அடி உயர கால்வாய் மீது நடந்து செல்லும் மக்கள்!

ஆற்று பாலம் இல்லாமல் அணையிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீருக்காக அமைக்கப்பட்ட 40 அடி உயரம் கொண்ட கால்வாய் மீது அபாயகரமாக நடந்து செல்வதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

ஆற்றுப்பகுதியில் போராட்டத்தில் இறங்கிய கிராம மக்கள்
ஆற்றுப்பகுதியில் போராட்டத்தில் இறங்கிய கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: கெளண்டன்யா மகாநதி ஆற்றில் பாலம் அமைக்கக் கோரி கிராம மக்கள் நூதன முறையில் ஆற்று நீரில் நின்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே உள்ள தமிழ்நாடு - ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் கொட்டாரமடு, ஜிட்டபள்ளி, உப்பரப்பள்ளி, சேம்பள்ளி, ரேணுகாபுரம், அக்ராவரம், மூங்கப்பட்டு, பெரும்பாடி, தட்டப்பாறை பஞ்சாயத்திற்கு உட்பட்ட மீனூர் கொல்லைமேடு, மாரியம்மன்பட்டி, வெள்ளேரி, ஸ்ரீராம்புரம் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் விவசாயத்துக்கு நீர் பாசனம் வழங்கும் வகையில் முக்கிய நீர் நிலையாக இருப்பது மோர்தானா அணை.

இந்த அணை 11.50 மீட்டர் உயரம் மற்றும் 261 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக இந்த அணை நிரம்பி வழிந்து வருகிறது. அதனால், கெளண்டன்யா மகாநதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஆற்றுப்பாதை வழியாக சுமார் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் சென்று வருகின்றனர். குறிப்பாக ஜங்காளபள்ளி – மீனூர் கொல்லைமேடு இடையே உள்ள பகுதியில் ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கு மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், கூலி வேலைக்கு செல்லும் மக்கள் மற்றும் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் மருத்துவப் பயனாளிகள் கடும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

மேலும், மக்கள் மோர்தானா அணையிலிருந்து வெளியேறும் நீருக்காக அமைக்கப்பட்ட 40 அடி உயரம் கொண்ட கால்வாய் மீது அபாயகரமாக நடந்து சென்று அந்த ஆற்றுப்பாதையை கடக்கும் அவல நிலை நிலவுகிறது. இந்நிலையில், ஆற்றை கடந்து செல்லும் வகையில் அரசு உடனடியாக ஒரு பாலம் அமைத்து தர வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆற்றுத் தண்ணீருக்குள் இறங்கி, நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆற்றுப்பகுதியில் போராட்டத்தில் இறங்கிய கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பேசிய கிராம மக்களுள் ஒருவரான சாந்தி, “பாலம் இல்லாததால் தினந்தோறும் பல போராட்டங்களை கடந்து இந்த பகுதியில் இருந்து அந்த பக்கம் செல்ல வேண்டி உள்ளது. எங்களுடைய பிள்ளைகள் பள்ளிக்குச் செல்ல இந்த 40 அடி உயரமுள்ள கால்வாயின் மேல் நடக்க வேண்டி இருக்கிறது. ஒரு தவறான காலடி போதும்... என்ன ஆகும் என எண்ணிக் கூட பார்க்க முடியவில்லை. ஆனால், அந்த அபாயத்தை பொருட்படுத்தாமல் அவற்றை கடந்து செல்கிறோம். பல காலமாக இது குறித்து புகார் அளித்து வருகிறோம். அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: பிரபல நடிகர் துல்கர் சல்மானின் சென்னை வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிரடிசோதனை!

தொடர்ந்து பேசிய பள்ளி மாணவி ஒருவர், “மழை வந்தாலே பயமாக இருக்கிறது. அவசரத்துக்கு மருத்துவமனை போக வேண்டுமென்றால் சிரமம் தான். இந்த பகுதியில் ரோடும் இல்லை பஸ்ஸூம் இல்லை. பத்து வருடமா இது போலத் தான் இருக்குது. எத்தனையோ முறை மனு கொடுத்தோம். பள்ளிக்கு இந்த வழியாக தான் 40 அடி உயரமுள்ள கால்வாயின் மேல் நடந்து செல்கிறோம். எங்களுக்கு அப்போதெல்லாம் மிகவும் பயமாக இருக்கும். இருந்தாலும் வேறு வழியின்று கவனமாக மெதுமாக நடந்து ஆற்றை கடந்து பள்ளிக்கு செல்வோம். அரசு உடனடியாக இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

இது குறித்து குடியாத்தம் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “கெளண்டன்யா ஆற்றில் பாலம் அமைக்கும் திட்டம் ஏற்கனவே அரசு அலுவலகங்களில் பரிசீலனையில் உள்ளது. பாலம் அமைக்க வேண்டிய இடம் தமிழக - ஆந்திர எல்லைப் பகுதி என்பதால், இரு மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பும் அவசியமாகிறது. இது தொடர்பாக அரசுத் திட்ட நிர்வாகமும், பொதுப் பணித்துறை (PWD) சார்பாக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நிதி ஒதுக்கீடு, திட்ட ஒப்புதல் ஆகியவை பெறப்பட்டதும் பணிகள் விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கெளண்டன்யா மகாநதி ஆறுவேலூர்GAUTAM MAHANADI RIVER VELLOREGAUTAM MAHANADI BRIDGEGAUTAM MAHANADI RIVER BRIDGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.