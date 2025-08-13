தூத்துக்குடி: "இனி அரசு பேருந்துகள் நிற்காமல் சென்றால், உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க; நானே நேரடியாக வருகிறேன்" என்று விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சுரைக்காய்பட்டி, இளம்புவனம், சிதம்பராபுரம், M.சண்முகபுரம் கிராமங்களுக்கான ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு திட்ட முகாம் சிதம்பராபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்றது. இதில், அரசின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் கலந்துகொண்டு கிராம மக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றனர்.
இதில், உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்களுக்கான ஆணையை, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார். அப்போது அங்கு வந்த பெண்களில் சிலர், M.சண்முகபுரம் மற்றும் சிதம்பராபுரம் பகுதி சந்திக்கும் 4 முனை சந்திப்பில் அரசு பேருந்துகள் நிற்பதில்லை என்றும், கோவில்பட்டி பேருந்து நிலையத்தில் சிதம்பராபுரம் என்று சொன்னாலே ஓட்டுநர்களும், கண்டெக்டர்களும் பஸ்களில் ஏறவே அனுமதிப்பதில்லை எனவும் குற்றம்சாட்டினர். இரவில் பெண்கள் வந்தாலும் கூட நடுகாட்டிலேயே இறக்கிவிட்டுச் செல்வதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, உடனடியாக போக்குவரத்து கழக கோட்ட மேலாளரை தொடர்பு கொண்ட மார்க்கண்டேயன், "நிறுத்தங்களில் முறையாக பேருந்துகளை நிறுத்தாததால், அரசுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிறுத்தத்திலும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்படுவதை கண்காணிக்க இனி ஊழியர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள். நிற்காமல் செல்லும் பேருந்துகளின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இனி பேருந்துகள் நிற்காமல் சென்றால், பஸ்ஸை மறித்து நிறுத்தி, என்னை தொடர்புகொள்ளுங்கள்; நானே நேரில் வருகிறேன்” என உறுதியளித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, M.சண்முகபுரம் கிராமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கலந்துகொண்ட போது, அவர்களுடைய கிராமத்திலும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்படாதது குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளித்தனர். குறிப்பாக, ஒரு பெண்ணை பேருந்து நடத்துநர், அவதூறான வார்த்தைகளால் திட்டியதாக மக்கள் கூறினர். இதனால் கோபமடைந்த எம்.எல்.ஏ, ECR சாலையில் வந்த 3 அரசு பேருந்துகளை தடுத்து நிறுத்தி, ஓட்டுநர், நடத்துநர்களை கடுமையாக கடிந்து கொண்டார். மேலும், பேருந்துகளை இனிமேல் நிறுத்தங்களில் நிறுத்தி செல்லுமாறும் எச்சரித்து அனுப்பினார்.
