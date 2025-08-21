மதுரை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என்று தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் உள்ள பாரபத்தியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக பிரம்மாண்டமான மாநாட்டு திடல் அமைக்கப்பட்டது. இதில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்தனர்.
'ராம்ப் வாக்'கில் விஜய் - தொண்டர்கள் ஆரவாரம்
இன்று பிற்பகல் 3.30 மணி அளவில் தமிழ் இசையுடன் மாநாடு தொடங்கியது. அப்போது மேடைக்கு வந்த தவெக தலைவர் விஜய், அங்கிருந்த தனது பெற்றோர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் ஷோபா ஆகியோரிடம் வாழ்த்து பெற்றார். பின்னர் மேடையில் இருந்த கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தொண்டர்களை பார்ப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட 300 மீட்டர் நீளமுள்ள 'ராம்ப் வாக்'கில் நடந்து சென்று தொண்டர்களை பார்த்து கை அசைத்தார். அப்போது சிலர் கட்சியின் துண்டுகளை அவர் மீது வீசினர். மேலும் சிலர் பாதுகாவலர்களின் தடுப்பை மீறி 'ராம்ப் வாக்' மீது ஏறி விஜய்க்கு மாலை அணிவிக்க வந்தனர். ஆனால் விஜய், அந்த மாலைகளை அவர்களுக்கே அணிவித்து திருப்பி அனுப்பினார்.
விஜய்க்கு ஜல்லிக்கட்டு காளை பரிசு
பின்னர் மேடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தலைவர்களின் படங்களுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய விஜய், அங்குள்ள கம்பத்தில் தவெகவின் கொடியை ஏற்றினார். தொடர்ந்து மக்களாட்சி, மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமூகநீதியின் பெயரால் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் தவெகவின் மதுரை மாவட்ட நிர்வாகிகள், விஜய்க்கு ஜல்லிக்கட்டு காளையை நினைவுப் பரிசாக வழங்கினர். தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தின் படத்தை விஜய்க்கு வழங்கினர்.
தவெக தலைவர் விஜய் பேச்சு
இந்த மாநாட்டில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசினார். அப்போது அவர்,
சிங்கம் எப்போது தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அது கர்ஜித்தால் அது பல கி.மீ. தூரத்திற்கு அதிரும். அப்படிப்பட்ட சிங்கம் வேட்டைக்கு மட்டும் தான் வெளியே வரும். வேடிக்கை பார்க்க வெளியே வராது. உயிரோடு இருக்கிற விலங்குகளை தான் வேட்டையாடும். தன்னை விட பெரிய விலங்குகளை தான் வேட்டையாடி ஜெயிக்கும். சிங்கத்திற்கு கூட்டத்தோடு இருக்கவும் தெரியும், தனியாகவும் இருக்கவும் தெரியும். தனியாக வந்தாலும், எல்லோருக்கும் அது தண்ணி காட்டும்.
மதுரை என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு, வைகை ஆறு, அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம், மதுரை மீனாட்சி இந்த மண்ணை போல் மதுரையில் வாழும் மக்களும் உணர்வுப்பூர்வமானவர்கள். இந்த மண்ணில் காலை வைத்தவுடன் நினைவுக்கு வந்தவர் எம்ஜிஆர். சினிமா என்றாலுமே சரி அரசியல் என்றாலும் எனக்கு தலைவர் எம்ஜிஆர். அவருடன் பழக்கம் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை. அவரைப் போன்ற குணம் கொண்டவர் எனது அண்ணன் கேப்டன் விஜயகாந்த். அவர் கூட பழக எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரும் இந்த மதுரை மண் தான். அவரை மறக்க முடியுமா?
தவெகவின் அரசியல் உண்மையானது
தமிழக வெற்றிக் கழகம் கையில் எடுத்து இருக்கிற அரசியல் உண்மையானது. உணர்வுப்பூர்வமானது. நல்லவர்களுக்கான அரசியல். நாட்டு மக்களுக்கான அரசியல். நல்லது மட்டுமே செய்ற அரசியல்.
2026-ல் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி
1967, 1977-ல் ஆட்சி மாற்றம் நடந்தது போல் வரும் 2026-ல் தமிழ்நாட்டில் மிகப் பெரிய ஆட்சி அரசியல் மாற்றம் என்ற வரலாறு திரும்பும். அதை உறுதியாக சொல்வதற்காக தான் இந்த 2-வது மாநில மாநாடு. நமது முதல் மாநாட்டிற்கு பிறகு தமிழக அரசியலில் தட்பவெப்பம் மாறியது. இந்த மாநாட்டில் ஒலிக்கக் கூடிய இந்த குரல், ஒற்றைத் தமிழனின் குரல் அல்ல. இது தமிழ்நாட்டின் குரல். ஒட்டுமொத்தமாக உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களின் குரல். தமிழர் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் இருந்து எழும் குரல். நமக்கு எதிராக எத்தனை கூக்குரல்கள் வந்தாலும், நமது குரல் ஒரு நாளும் ஓயாது.
அவரே (ரஜினிகாந்த்) அரசியலுக்கு வரவில்லை. நான் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன் என்று ஜோதிடம் சொன்னார்கள். பெயர் அறிவித்தவுடன் பெயரை தானே அறிவித்து இருக்கிறார் என்றார்கள். மாநாடு என்று அறிவித்தவுடன் அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இவனால் எல்லாம் நடத்த முடியாது என்றார்கள். அனைத்தையும் நடத்திக் காட்டியிருக்கிறோம். இப்போது புதிதாக ஒன்றை சொல்ல ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள். இவனால் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார்கள். நேராக ஷூட்டிங் வருவாராம்... அப்படியே ஆட்சியைப் பிடிப்பாராம் என்று ஒரு பக்கம் பேசி வருகின்றனர். இன்னொரு பக்கம், இவர் நடத்துகிற மாநாட்டுக்கு கூட்டம் எல்லாம் வரும். அது எப்படி ஓட்டாக மாறும் என்று கேட்கிறார்கள். இப்படி கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதுகிறார்கள்.
இந்த கூட்டம் ஆட்சியாளர்களுக்கான வேட்டாக மாறும்
நம்முடைய இந்த கூட்டம் வெறும் ஓட்டாக மட்டுமல்ல, ஆட்சியாளர்களுக்கு வேட்டாகவும், நம்மை கோட்டைக்கு அனுப்பி வைக்கிற ரூட்டாகவும் இருக்கப் போகிறது என்பதை சீக்கிரமாகவே தெரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள். பெண்கள், குழந்தைகள், வயதானவர்கள், இளைஞர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்களுக்கான ஆட்சியை அமைப்போம். அரசியல் ஆதாயத்திற்காக நாம் இந்த கட்சியைத் தொடங்கவில்லை. கொள்கையில் என்றும் நமக்கு சமரசம் இல்லை. நமது ஒரே கொள்கை எதிரி பாஜக தான். ஒரே அரசியல் எதிரி திமுக தான். பாசிச பாஜகவோடு மறைமுக உறவு வைத்துக் கொள்ள தவெக ஒன்றும் உலக மகா ஊழல் கட்சி அல்ல.
ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு
நாம் யார் தெரியுமா? இந்தியாவிலேயே மாபெரும் மக்கள் சக்தி கொண்ட ஒரு மாபெரும் வெகுஜன படை. மக்களாட்சிக்கான அச்சாரமாக நாம் நிற்கும் போது அடிமைக் கூட்டணியில் சேர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமது கூட்டணி சுயமரியாதை கூட்டணியாக இருக்கும். 2026 தேர்தலில் எங்களை நம்பி வருபவர்களுக்கு ஆட்சியிலும் முறையாக பங்களிப்பு செய்யப்படும். 2026-ல் திமுக மற்றும் தவெகவுக்கு தான் இடையே போட்டி. பாசிச பாஜக மற்றும் பாய்சன் திமுகவுக்கு எதிராக மக்கள் அரசியல் எனும் சவுக்கை கையிலெடுக்கலாமா? பிரதமர் மோடி அவர்களே, 3-வது முறையாக நீங்கள் தானே வைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு நன்மைகள் செய்யத்தானே? இல்ல இஸ்லாமிய மற்றும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக சதி செய்யவா?
இதனை செய்வீர்களா மோடி அவர்களே?
உங்களிடம் கேட்க மக்களிடம் நிறைய கேள்விகள் உள்ளன. அவர்களின் சார்பாக நான் சில கேள்விகளை கேட்கிறேன். மாண்புமிகு பிரதமர் மிஸ்டர் மோடி ஜி அவர்களே, இலங்கை கடற்படையால் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுவதை தடுக்க கச்சத்தீவை மீட்டு கொடுத்து விடுங்கள். உங்களது முரட்டு பிடிவாதத்தால் நடத்துகிற நீட் தேர்வில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லவே மனது வலிக்கிறது. அதனால், நீட் தேர்வே தேவையில்லை என அறிவித்து விடுங்கள். அது போதும். இதை செய்வீர்களா மோடி ஜி அவர்களே?
மக்கள் சக்தியே இல்லாத ஊழல் கட்சிகளை மிரட்டி அடி பணிய வைத்து 2029 வரை ஆட்சி நடத்தி விடலாம் என நினைக்கிறீர்கள். தாமரை இலையில் தண்ணியே ஒட்டாது. தமிழக மக்கள் மட்டும் எப்படி ஒட்டுவார்கள்? இங்கு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற முடியாததால் தமிழகத்திற்கு எதுவுமே செய்யாமல் ஓரவஞ்சனை செய்கிறது ஒன்றிய பாஜக அரசு. இது சரியா மோடி ஜி அவர்களே?
சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மண் இந்த மதுரை மண். அதனால், இங்கு கீழடியில் கிடைத்த ஆதாரங்களை எல்லாம் மறைத்து விட்டு, தமிழர்களின் வரலாறை மறைக்க உள்ளடி வேலை பார்க்கிறீர்கள். தமிழர்களின் வரலாறை மறைத்துவிடலாம் என நினைக்கிறீர்கள். தமிழ்நாட்டைத் தொட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. மதநல்லிணக்கத்திற்கு பெயர் போன மதுரையில் இருந்து சொல்கிறேன். பாசிச பாஜகவின் எந்த ஒரு சதி திட்டமும் இங்கு நிறைவேறாது.
எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த கட்சி இப்போது எப்படி இருக்கிறது. பாஜக எந்த வேஷம் போட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் அவர்களது முயற்சி பலிக்காது.
ஸ்டாலின் அங்கிள்...எப்படி அங்கிள்?
ஒரு தவறு செய்தால், அதனை தெரிந்து செய்தால் அது ஸ்டாலின் அங்கிளாக இருந்தாலும் விட மாட்டேன். ஸ்டாலின் அங்கிள் அவர்கள் உங்களிடம் சில கேள்விகளை முன் வைக்கிறேன். அதற்கு பதில் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். உங்களது ஆட்சியில் நேர்மை இருக்கா? நியாயம் இருக்கா? சட்டம் ஒழுங்கு இருக்கா? பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா? இது போன்ற கேள்விகளுக்கு உங்களால் பதில் கூற முடியுமா?
பெண்களுக்கு ரூ.1000 கொடுத்து விட்டால் சரியாகி விடுமா? ஆனால், அவர்கள் வெளியே போனால் பாதுகாப்பு இல்லையே? பெண்களை மட்டுமே ஏமாற்றுகிறீர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் என அனைத்து தரப்பினரையும் ஏமாற்றி வருகிறீர்களே? மை டியர் அங்கிள்...வெரி வெரி ஸாரி அங்கிள்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் விஜய் தான் வேட்பாளர்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உள்ள குழந்தைகளின் தாய்மாமன் நான் தான். தமிழ்நாடு முழுவதும் நானே வேட்பாளர் என நினைத்து மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். 234 தொகுதிகளிலும் உங்கள் சின்னம் விஜய் தான். தவெகவினர் மத்தியில் எந்த அரசியலும் நுழைய முடியாது. உங்களுக்காக உழைக்க வந்துள்ளேன். மக்களை மதிக்கிறேன். மக்களை வழிபடுகிறேன். மக்களுக்கு பணி செய்வதே எனது கடமை.
அடைக்கலம் தேடி அரசியலுக்கு வரவில்லை
சினிமாவில் வாய்ப்பு இழந்த பிறகு அடைக்கலம் தேடி அரசியலுக்கு வரவில்லை. படைக்கலத்துடன் அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். தமிழ்நாடு மக்கள் என்னை வீட்டில் ஒருவராக நினைக்கின்றனர். எனவே, தமிழ்நாடு மக்கள் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம். நாம் இந்தியாவின் மாபெரும் சக்தி கொண்ட வெகுஜன படை.
சினிமாகாரன் என்றால் இளக்காரமா?
கூடிய விரைவில் மக்களை சந்திப்பேன். நான் ஒரு நடிகன். எனக்கு என்ன தெரியும் என நினைக்க வேண்டாம். சினிமாக்காரன் என்றால் என்ன இளக்காரமா? நாட்டிற்கு திறமை மட்டும் போதாது. உண்மையும், நேர்மையும் தான் முக்கியம். அம்பேத்கர், காமராஜர், நல்லக்கண்ணு ஆகிய நல்ல தலைவர்களை தோற்கடித்தது சினிமாக்காரன் இல்ல. அரசியல்வாதிகள் தான்.