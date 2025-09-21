ETV Bharat / state

'கொஞ்சம் படிச்சிட்டு பேசுங்க விஜய்...' மீனவர்கள் போராடியது காங்கிரஸ் ஆட்சியில்தான்: வானதி சீனிவாசன்

விஜய் ஒரு விஷயத்தை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்று கோவை தெற்கு எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி வெல்லும் என கோவை தெற்கு எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை செட்டி வீதி பகுதியில் பாஜக சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கலந்துகொண்டு மருத்துவ முகாமை பார்வையிட்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் ''தேர்தல் வருகின்ற காரணத்தால் எதிர்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் நடத்தும் மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்காமல் இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் புகைப்படங்கள் மட்டும்தான் மக்களுக்கு தெரியவேண்டும் என்று நினைத்தால், அந்தப் புகைப்படத்தை மறைப்பதற்காகத்தான் தேர்தல் விரைவில் வருகிறது. எதிர்க்கட்சியில் இருந்து 10 எம்எல்ஏக்கள் ஜெயித்து விட்டதால், எந்த ஒத்துழைப்பும் கொடுக்காமல் நான்கரை வருடங்களாக நெருக்கடிகளை கொடுத்து வருகின்றனர். கோவையில் பத்துக்கு பத்து இடங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தான் வெல்லும்'' என கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பற்றி பேசிய வானதி சீனிவாசன், ''விஜய் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு விஷயத்தை முழுமையாக படித்து தெரிந்து பேச வேண்டும். அவர் மீனவர் பிரச்சினை குறித்து பேசினார். 2011ல் மீனவர்கள் போராடிய போது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. 2014 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மீனவர்களுக்காக போராடுகின்ற சூழல் வந்ததா? அப்படி இருக்கும் பொழுது ''பாசிச பாஜக'' என்று அவர் நன்றாக வசனங்களை பேசுகிறார். உண்மையிலிருந்து நீண்ட தூரம் தள்ளி இருந்தால் அதற்கு மதிப்பு இருக்காது'' என்றார்.

தேர்தலில் திமுக தனியாக நின்றால் 8 சதவீதம் வாக்குகள் தான் கிடைக்கும் என்று செல்லூர் ராஜு கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, ''எவ்வளவு பெரிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் கூட்டணி என்பது தேவைப்படும். அதை எவ்வாறு சரியாக எடுத்துச் செல்கிறார்கள் என்பதுதான் அரசியல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்'' என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''விஜய்க்கு கூடுகிற கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது.. இது எனக்கும் பொருந்தும்'' - கமல்ஹாசன் பேட்டி!

அண்ணாமலையை பாஜக தவிர்த்து வருகிறது என்று பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் கருத்து தொடர்பான கேள்விக்கு, '' எங்களை பொறுத்தவரை எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் தலைவர்களுக்கு அழைப்புகள் விடுக்கிறோம். அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் சிறிது நாட்கள் இருந்தார், அவருக்கு நேற்றைய நிகழ்ச்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது'' என்றார்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை காங்கிரஸ் கட்சியினர் முன்வைத்து வருவது குறித்தான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ''ஆதாரம் இல்லாமல் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்க முடியாது. அப்படியிருந்தால் ஆன்லைன் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு புகார் அளிக்கலாம். ராகுல் காந்திக்கு மோடியை பற்றி கையில் எடுக்க எந்த விஷயமும் இல்லை என்பதால் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் பொய்யான தகவல்களை அவர் பரப்பி வருகிறார். ஆதாரம் இருந்தால் தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையிடட்டும்'' என தெரிவித்தார்.

