''நீதி வெல்லும்...'' உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின்னர் தவெக தலைவர் விஜய் பதிவு!
தமக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் '' நீதி வெல்லும்'' என்று எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : October 13, 2025 at 6:54 PM IST
சென்னை: கரூர் தவெக பிரச்சாரத்தில் 41 பேர் பலியான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், ''நீதி வெல்லும்'' என விஜய் பதிவிட்டிருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய், கடந்த செப்.27ஆம் தேதி கரூரில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக மக்கள் மத்தியிலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பல்வேறு கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னதாக, இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, கரூர் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு தவெக நிர்வாகிகள் மீது கைது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.
அதைத் தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இதுதொடர்பான வழக்கு விசாரிக்கப்பட்ட நேரத்தில், சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் விஜய் மீது காட்டமான கருத்துக்களை தெரிவித்தது. மேலும், வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவையும் அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி
இதனை எதிர்த்து தவெக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு கடந்த 10 ஆம் தேதி, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.கே.மகேஸ்வரி, என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வரும் போது, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதுதொடர்பான வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றது ஏன்? என்றும், எப்படி கிரிமினல் வழக்கின் வரம்பிற்குள் தனி நீதிபதி விசாரித்தார்? எனவும் கேள்வி எழுப்பினர்.
நீதி வெல்லும்!— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) October 13, 2025
அதனை தொடர்ந்து. இன்று இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றினர். மேலும், தவெக கோரிக்கையை ஏற்று சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழுவையும் அமைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
நீதிபதி தலைமையிலான இந்தக் குழுவில், 2 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்பெறுவர் என்றும், ஆனால் அவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க கூடாது என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். அதே சமயம், அரசியல் கட்சிகளுக்கு நெறிமுறைகள் வகுக்க கோரிய வழக்கில், "எப்படி கிரிமினல் வழக்கின் வரம்பிற்குள் தனி நீதிபதி விசாரித்தார்?" எனவும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திடம் விளக்கம் கேட்டு நீதிபதிகள் இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.
முன்னதாக, கரூர் சம்பவம் நடந்த அன்று முதல் இன்று வரை தவெக தலைவர் விஜய் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திக்காமல், இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளிக்காமல் இருந்து வருகிறார். இதற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். மேலும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் விஜய்க்கு எதிராகவும், ஆதரவாகவும் கருத்துகளும், விமர்சனங்களும் குவிந்து வருகின்றன. இந்த சூழலில், இன்று தமக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் '' நீதி வெல்லும்'' என்று எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.