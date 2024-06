போதைக்கு எதிராக உறுதிமொழி எடுக்க வைத்த நடிகர் விஜய்.. கல்வி விருது வழங்கும் விழாவில் நெகிழ்ச்சி! - Actor vijay speech

தமிழகத்தில் போதை பொருட்கள் பயன்பாடு இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது. ஒரு பெற்றோர் என்ற முறையில் அரசியல் தலைவர் என்ற முறையில் எனக்கு வேதனையாக உள்ளது. அரசை விட நம் வாழ்க்கையை நாம்தான் பார்க்க வேண்டும். 'say no to temporary pleasures say no to drugs' இந்த உறுதிமொழி எல்லோரும் எடுக்க வேண்டும் என்பது தாழ்மையாக கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என பேசினார்.

