ETV Bharat / state

விஜய்க்கு மட்டும் பவுன்சர் பாதுகாப்பு; தவெக தொண்டர்களுக்கு வேண்டாமா? பிரேமலதா கேள்வி

விஜய் தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு பவுன்சர்களை வைத்துள்ளார். ஆனால் அவரை நம்பி வந்த தவெக தொண்டர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது? என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா
தேமுதிக பொது ச்செயலாளர் பிரேமலதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் அரசியலில் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பதாக தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சநதித்தார். அப்போது அவர், "கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், இறந்தவர்களின் குடும்பத்தை சந்தித்து பேசிவிட்டு வருகிறேன். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பலர் பல்வேறு கருத்துகளை சொல்லலாம். ஆனால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்வதை தான் நாம் கேட்க வேண்டும். பரப்புரை காலதாமதமாக நடைபெற்றதாகவும், குறுகலான இடத்தில் பரப்புரை செய்ய அனுமதி தந்ததாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

மேலும் தண்ணீர், உணவு உள்ளிட்டவை பொதுமக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை. வாகனம் அருகில் வர வர கூட்ட நெரிச்சல் அதிகமானதால்தான் நிறைய பேர் இறந்துள்ளனர். இதில் குழந்தைகள், பெண்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது மிகவும் துயரமான சம்பவம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எல்லா கூட்டங்களில் ஆம்புலன்ஸ் வருவது புதுபழக்கமாக இருக்கிறது. இது கண்டிக்கத்தக்கது. கூட்டம் நடப்பது தெரியும், ஆம்புலன்ஸை வேறு பக்கமாக போலீசாருக்கு திருப்பி அனுப்ப தெரியாதா? கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் போதுதான் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸ் வருகிறதா? என்றும் தெரியவில்லை. இது பற்றி அரசு தான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். ஆம்புலன்ஸ் வந்த பின்னர் தான் கூட்ட நெரிச்சல் ஏற்பட்டு தடியடி நடத்தியதாக மக்கள் சொல்கின்றனர். இதற்கு அரசு தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

ஆளும்கட்சிக்கு தான் காவல்துறை ஆதரவாக இருப்பார்கள். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடும் இடங்களில் காவல்துறையினர் குறைவாக இருந்துள்ளனர். இந்த உயிரிழப்பில் பல சவால்கள், சந்தேகங்கள் உள்ளன.

விசாரணை ஆணையம் அமைத்துள்ளனர். அந்த ஆணையம் விளக்கம் தரட்டும். ஆணையம் எப்படி இருக்க போகிறது என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.சம்பவம் நடத்த அடுத்த 10 -வது நிமிடத்தில் செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார். இதனால்தான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் எழுந்துள்து. இதற்கான விளக்கத்தை அரசு தான் தர வேண்டும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "அரசியல் கட்சி கூட்டத்தில் உயிர் பலி என்பது இதுதான் முதல் முறை. உலகின் கவனம் முழுவதும் கரூர் பக்கம் திரும்பி உள்ளது. நாட்டிற்கும், மக்களுக்கும் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நல்லதல்ல. மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும். பெண்களுக்கு புரிதல் வேண்டும்.

விஜய் தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு பவுன்சர்கள் வைத்துள்ளார். ஆனால் அவரை நம்பி வந்த தொண்டர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது? அரசு, காவல் துறையை மட்டுமே நம்பி போனால் எப்படி இருக்கும்? எங்களுக்கு தொண்டர் படை உள்ளது. காவல் துறை எப்போதும் ஆளும் கட்சிக்கு தான் ஆதரவு. விஜய் நிறைய கற்று கொள்ள வேண்டும். கடக்க வேண்டிய பாதை நிறைய இருக்கு" என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYTVKDMKபிரேமலதா விஜயகாந்த்PREMALATHA VIJAYAKANTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.