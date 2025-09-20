ETV Bharat / state

திருச்சியை தொடர்ந்து திருவாரூரில் கால் பதிக்கும் விஜய்: காலையிலேயே குவிந்த தவெக தொண்டர்கள்!

திருச்சி பரப்புரை விஜய் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ள நிலையில், இன்றைய இரண்டாம் கட்ட பரப்புரையை தவெக தொண்டர்களை அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
நாகை: திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களை தொடர்ந்து இன்று நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை செய்ய உள்ளார்.

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கடந்த 13ஆம் தேதி தனது தேர்தல் பரப்புரை சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார். அந்த வகையில், கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார். அதிகப்படியான தொண்டர்கள் வருகையால் திருச்சியில் ஏற்பட்ட கால தாமதம் காரணமாக பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பரப்புரையை விஜய்யால் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இதனால், வரும் வாரங்களில் ஒருநாளில் இரண்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் வகையில் பயண திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதன்படி இன்று நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அவர் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

இதற்காக சென்னையில் இருந்து நாகை வந்துள்ள விஜய், காலை 11 மணி அளவில் வாஞ்ஞர் ரவுண்டானா பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார். இதைத்தொடர்ந்து நாகூர், தெற்கு பால்பண்ணைச்சேரி, வடகுடி சாலை, புத்தூர் ரவுண்டானா, புத்தூர் அண்ணா சிலை பகுதிகளில் அவர் பரப்புரையில் ஈடுபடவுள்ளார். நாகை பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் 2 மணியளவில் விஜய் திருவாரூர் செல்கிறார். அங்கு தெற்கு வீதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய்யின் பரப்புரை ஏற்பாடுகளை நாகை, திருவாரூர் மாவட்ட தவெக நிர்வாகிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

முன்னதாக விஜய்யின் பரப்புரைக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளை காவல்துறையினர் விதித்துள்ளனர். மேலும், விஜய் பரப்புரை செய்யும் இடங்களில் அதிக அளவிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணிக்கு நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் பரப்புரையால் திருச்சியில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, இந்த ஏற்பாடுகளை காவல்துறையினர் முன்னெடுக்க உள்ளனர்.

இதற்கிடையே, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் தவெக தொண்டர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் 12 அன்புக்கட்டளைகளை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் பிறப்பித்துள்ளார். அதன்படி, விஜய் நிகழ்ச்சிகளில் கர்ப்பிணிகள், முதியோர், சிறுவர்கள் கலந்துகொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், தவெக தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரை வாகனத்தின் மீது ஏறுவது, வாகனத்தை பின்தொடருவதை தொண்டர்கள் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுத்தும் விதமாக எவ்வித நடவடிக்கைகளிலும் தொண்டர்கள் ஈடுபட வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பிறர் மனம் புண்படும் வகையில் நடந்துகொள்ளக்கூடாது, சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க உதவ வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு கிரில் கம்பிகள், தடுப்புக்கள் ஆகியவற்றின் அருகில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், அனுமதி பெறாமல் எங்கும் வரவேற்பு பேனர் வைக்கக்கூடாது எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையின் அனைத்து நடவடிக்கைக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், நிகழ்ச்சி முடிந்து அமைதியாக கலைந்து செல்ல வேண்டும் எனவும் தவெக தொண்டர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

